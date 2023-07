Ukrajina: Máme právo útočit na Krymský most

Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí, oznámil světu, že most spojující Ruskem ovládaný ukrajinský poloostrov Krym s ruskou pevninou, je legitimním cílem. Ruský prezident Vladimir Putin po útoku na most sdělil lidem, co přijde teď. Místopředseda ruské vlády Khusnullin prozradil, kdy zřejmě bude most opět v provozu.

Ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v New Yorku vysvětloval, že Kerčský most spojující Krymský poloostrov s ruskou pevninou rozhodně není objektem civilní infrastruktury a útok na něj je z vojenského hlediska legitimní.

„Proč se domníváte, že Kerčský most je civilní infrastrukturou, když je využíván především k zásobování ruské armády na okupovaném Krymu a na jihu Ukrajiny municí, palivem a dalším vojenským vybavením, které ruská armáda potřebuje k pokračování své agresivní války proti Ukrajině. Ne každý most je z definice civilní. A tento konkrétní most byl nejprve postaven nelegálně. Existuje mimo zákon a to bychom měli mít vždy na paměti. A za druhé, je využíván především k vojenským účelům a jako takový bychom ho měli považovat,“ prohlásil Kuleba.

Na jeho slova upozornila americká zpravodajská stanice CNN.

Téměř dvanáctikilometrový most je nejdelší v Evropě a pro Moskvu má obrovský strategický a symbolický význam.

Ruská strana tvrdí, že v úterý ráno už je most zase částečně v provozu a je alespoň částečně otevřen pro auta. Anglicky mluvící čtenáře o tom informovala britská BBC.

Při útoku na most, k němuž podle ruské strany byly využity námořní drony, zemřel manželský pár. Jejich dcera byla zraněná. Ruský prezident Vladimir Putin označil úder na most za „teroristický čin“, na který Rusové odpoví.

Ukrajinská strana se k útoku nepřihlásila, ale podle ukrajinské tajné služby byly k útoku využity vodní drony.

Místopředseda vlády Marat Khusnullin, který zveřejnil video, na kterém je vidět, jak přes most v noci přejíždějí auta, řekl, že doufá, že obousměrný provoz bude obnoven do poloviny září. Do té doby budou zřejmě Rusové budou mít problémy se zásobováním jižního křídla svých vojsk.

Jenže podle serveru Ukrajinská pravda budou mít problémy také Ukrajinci, protože Rusové v úseku fronty Lyman–Kupajnsk nashromáždili obrovskou sílu mužů i techniky. Mužů má být na tomto úseku až 100 tisíc. K dispozici mají mít než 900 tanků, více než 555 dělostřeleckých systémů, 370 samohybných děl. Novináře o tom informoval mluvčí východní skupiny ozbrojených sil Ukrajiny plukovník Serhij Čerevatyj, podle něhož Ukrajinci pevně drží své pozice, i v tomto úseku fronty, a nedovolují nepříteli, aby se konečně chopil iniciativy.

