Ukrajina: V USA už ji někteří odepsali. Zvláště když nemá čím střílet

A v této situaci přišel generální tajemník Jens Stoltenberg s prohlášením, že až budou stíhačky F-16 na Ukrajině, Ukrajinci je budou moct použít i proti cílům ležícím přímo v Rusku.

„Stoltenberg v rozhovoru pro Radio Svoboda zdůraznil, že každý spojenec si ponechává autonomii poskytovat Ukrajině stíhačky F-16, čímž potvrdil právo Ukrajiny na sebeobranu včetně úderů na legitimní ruské vojenské cíle za jejími hranicemi. Ukrajina aktivně usiluje o stíhačky F-16 vyrobené v USA, aby čelila ruské vzdušné převaze. Spojené státy schválily přesun F-16 z Dánska a Nizozemska na Ukrajinu v srpnu, do dokončení pilotního výcviku,“ napsal server Kyiv Post.

„Válka na Ukrajině je útočnou válkou a Ukrajina má právo na sebeobranu včetně úderů na legitimní ruské vojenské cíle mimo Ukrajinu,“ mělo zaznít v rádiu.

Kyjev dlouho usiloval o získání stíhaček po těžkých ztrátách, které utrpělo jeho letectvo, které létalo především na ruských letadlech. Americké F-16 mají lepší bojové schopnosti než ty, které provozuje Ukrajina. K otázce, kdy bude Ukrajina schopna nasadit F-16, Stoltenberg uvedl, že to nelze určit.

Zdůraznil, že účinnost F-16 bude výrazně záviset na výcviku pilotů a připravenosti posádek údržby a podpůrného personálu. „Myslím, že musíme naslouchat vojenským expertům přesně, kdy budeme připraveni nebo kdy budou spojenci připraveni začít posílat a dodávat F-16,“ řekl šéf NATO.

Stoltenberg v souvislosti s Ukrajinou zmínil i dnes již mrtvého lídra ruské opozice Alexeje Navalného.

„Pevně věřím, že nejlepším způsobem, jak uctít památku Alexeje Navalného, je zajistit, aby prezident Putin nezvítězil na bitevním poli, ale aby zvítězila Ukrajina,“ uvedl Stoltenberg.

Dánské předání 19 stíhaček F-16 americké výroby na Ukrajinu se uskuteční ve druhém čtvrtletí roku 2024, jakmile ukrajinští piloti dokončí výcvik, uvedlo na začátku ledna dánské ministerstvo obrany.

Nizozemsko také loni v srpnu oznámilo přesuny F-16 na Ukrajinu a v současné době trénuje ukrajinské piloty, ale zatím neřeklo, kdy 42 strojů dorazí.

Plukovník (vv.) Joe Buccino, analytik v Defence Innovation Board, v textu pro server The Hill napsal, že podle jeho názoru Ukrajina už v tuto chvíli prostě nad Ruskem vyhrát nemůže.

„Ukrajina má nedostatek vojáků a munice, zatímco Rusko má obojího dostatek. Dlouho plánovaná, vysoce riziková, měsíce trvající ukrajinská protiofenziva na jaře 2023 se nezdařila a Ukrajina nebyla schopna znovu získat území obsazené Ruskem. Podpora Zelenského na Ukrajině a na Západě poklesla. Americká pomoc je v Kongresu zablokována a zdá se, že USA jsou unavené financováním války. Realita za dva roky je taková, že pro Ukrajinu neexistuje žádná cesta k vítězství, alespoň ne ve smyslu zatlačení ruských vojáků zpět na kontrolní linie z roku 2021. Poté, co ukrajinské jednotky opustily Avdijivku po některých z nejtěžších bojů války – nejvýraznější ztráta nebo zisk obou stran za devět měsíců – téměř všechny výhody připadají Rusku,“ upozornil expert na otázky obrany.

Zdůraznil, že tok americké pomoci na Ukrajinu slábne a jednoho dne se zastaví. A až se zastaví, Ukrajina s definitivní platností padne. Ve světě se toho totiž děje hodně. Stále probíhá válka Izraele s teroristy z palestinského hnutí Hamás, Írán s pomocí povstaleckých Hútíů v Jemenu ohrožuje nemalou část světového obchodu a Čína nesnižuje napětí kolem Tchaj-wanu. Američané tak dospívají k názoru, že na pomoc Ukrajině už není ani čas ani prostor.

Putinovi v této situaci stačí dál tlačit na Ukrajince a čekat.

Joe Buccino zdůraznil, že vůči Ukrajině to není spravedlivé, ale je to zkrátka geopolitická realita.

Na ukrajinské frontě si prý Rusové našli další cíl k dobytí.

„Máme ještě minimálně jeden horký bod. Jedná se o směr Marjinka. Podle posledních údajů se od začátku dne do 18.00 nepřítel na tomto směru jen v oblasti Novomychajlivky a Pobědy s podporou letectva 31krát pokusil prolomit obranu našich vojsk,“ oznámil Dmytro Lychovij, mluvčí brigády Tavria, během zpravodajského telemostu. Na jeho vyjádření upozornil server Ukrajinská pravda. „Ve stejné době v sektoru Avdijivka naše jednotky odrazily 7 nepřátelských útoků v prostoru obcí Orlivka, Severne, Pervomajske a Nevelske,“ pokračoval.

Lychovij zdůraznil, že na sektory Avdijivka a Marjinka připadá naprostá většina leteckých, dělostřeleckých a kamikadze útoků v celém tavrijském operačním prostoru. Podle něj je situace dynamická a ukrajinským vojákům se ve středu a ve čtvrtek podařilo získat zpět několik pozic. Více než desítka ruských okupantů se vzdala v sektoru Avdijivky.

Bezpečnostní expert vystupující pod přezdívkou Armchair Warlord s odkazem na boj o Okinawu z časů druhé světové války odhadl, jakým ztrátám v současné době čelí Rusové a jakým ztrátám Ukrajinci.

„Při vystřelování průměrně 20 000 dělostřeleckých granátů denně se dalo očekávat, že Rusové způsobí denně AFU (ukrajinským ozbrojeným silám) asi 1500 obětí, z nichž pravděpodobně jedna třetina jsou smrtelné kvůli špatné lékařské evakuaci a lhostejnému přístupu k obětem na bitevním poli. … Když otočíme tabulku, předpokládejme, že Ukrajinci vystřelí asi 3000 granátů denně. Dalo by se očekávat, že to způsobí asi 230 ruských obětí denně, z nichž pětina může být smrtelná díky lepší ruské lékařské péči,“ napsal analytik.

What can the Battle of Okinawa teach us about the War in Ukraine?



Let's find out.

The US Army in World War Two was an intensely quantitative organization that actually made significant contributions to statistical methods over the course of the war. They kept records.

Thanks to… pic.twitter.com/iqDtnYb6sx