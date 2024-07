Ukrajina: Zamkli a schovali muže, aby je neodvedli na frontu. Český reportér musel zůstat s nimi

Matyáš Zrno vyrazil se svým kameramanem na Ukrajinu točit řeckokatolickou pouť. Jeho kameraman si zaskočil do obchodu pro kávu. Jenže přišlo varování, že se blíží policie. V krámku bylo několik chlapů ve věku vojenského odvodu. Prodavačka tedy vyskočila, stáhla žaluzie a zamkla. A čekalo se i s překvapeným kameramanem, až policie odjede. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 35491 lidí

„Natáčeli jsme v karpatské vesnici hluboko v horách krásnou řeckokatolickou pouť. Petr si zašel koupit kafe do obchodu, kde bylo i několik chlapů ve vojenském věku. Když v tom dostali místní echo, že přijíždí policie. Prodavačka se vrhla dopředu, stáhla mříže, zamkla s tím, že otevře, až policisté odjedou,“ napsal na sociální síti X Matyáš Zrno.

A dodal, že je takový postup na Ukrajině běžnou součástí tamního života.

„Podle reakce místních jde o zcela běžný postup,“ informoval Zrno.

Přitom si reportér vzpomněl na legendární film Sedm statečných, kde město naoko obývaly také jen ženy. „I jinak vypadala vesnice trochu jak v Sedmi statečných – všude jen ženské. Chlapi jsou buď na frontě, makají v Česku, nebo se schovávají…,“ popsal ukrajinskou realitu dnešních dní Zrno.

A pod zážitkem Matyáše Zrna se vyrojila velká kritika.

Kdo bude bojovat proti Rusku, když se tihle schovávají, ptal se jeden z diskutujících. „A to se domnívají, že někdo jiný vyžene Rusáky? Že místo nich se někdo bude válet v příkopě a běhat mezi minami. Tomu nerozumím, jak přemýšlejí,“ zaznělo pohoršení nad lidmi, kteří nechtějí do války.

Přišla i otázka na to, kde berou takoví lidé peníze na obživu. Protože oficiálně pracovat nemohou. „A kde ty chlapi berou peníze na život? Pokud se schovávají, tak toho asi moc nevydělají, ne?“ zajímalo dalšího diskutujícího.

Přišla i kritika na konto samotného Matyáše Zrna, že nemá nahrávat páté koloně. „Škoda že diváci CNN Prima jsou povětšinou idioti… mohl jste točit poněkud užitečnější reportáže a nenahrávat páté koloně, že se někdo bojí jít do války… například v Československu bojovali jedinci, zbytek se nechal zotročit, jsme ti poslední, co by měli ukazovat prstem,“ zazněla na adresu Zrna kritika.