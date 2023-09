Ukrajina do NATO? Z Maďarska zaznělo hodně ostré odmítnutí

Šéf poslanců maďarské vládní strany Fidesz Gergely Gulyás tvrdí, že by Západ měl poskytnout Rusku bezpečnostní záruky a zakázat Ukrajině vstup do NATO. Gulyás tak navázal na podobná slova premiéra Viktora Orbána, který také tvrdí, že v rámci nové bezpečnostní architektury v regionu určitě nesmí Ukrajina vstoupit do NATO.

„Aby byl zajištěn trvalý mír, západní svět, který podporuje Ukrajinu, musí dát Rusku bezpečnostní záruky, ale rozhodně ne členství Ukrajinců v NATO,“ řekl podle informací serveru Politico.eu na univerzitní akci Gergely Gulyás, což pravděpodobně ještě více zhorší již tak napjaté vztahy Budapešti s Kyjevem.

Tyto výroky navazují na slova premiéra Viktora Orbána z minulého týdne. Ten v rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem mimo jiné prohlásil, že Ukrajina ve válce nevítězí, a kdokoliv říká opak, tak lže. „To není ani nedorozumění, to je čistá lež. Není to pravda, není možné. Každý, kdo se pohybuje ve vrcholové politice, kdo rozumí datům a logice války, musí mít jasno. Ne, Ukrajina v žádném případě nevítězí,“ uvedl Orbán.

Maďarský premiér se také zamyslel nad příčinami ruské invaze na Ukrajinu, která má co do činění zejména se snahami o vstup Ukrajiny do NATO. „Ta myšlenka se objevila už někdy kolem roku 2008, kdy Rusko nebylo dostatečně silné, aby to mohlo zastavit. Tehdy byla šance, aby se to povedlo, ale nakonec to bylo zamítnuto, protože se na tom velké západní státy neshodly. Jenže od té doby je Rusko stále silnější, tudíž je jasné, že jsme propásli jedinečnou šanci, aby se Ukrajina stala členem NATO,“ prohlásil Orbán s tím, že nyní už to není možné.

Spojené státy by tak měly podle Orbána vyzvat k okamžitému míru, protože jen na nich v zásadě záleží. „Pokud nepřijdou peníze a vybavení ze Západu, zejména ze Spojených států, válka skončí. Řešení je v rukou Američanů, mohou ho udělat jen Spojené státy, nikdo jiný, ani Ukrajinci. Ti totiž bez pomoci nebudou moci dále válčit,“ dodal Orbán s tím, že Kyjev již není suverénním státem a finančně neexistuje.

Opakované výzvy k poskytnutí bezpečnostních záruk Moskvě pravděpodobně dále podnítí napětí mezi Maďarskem a Ukrajinou. Ministři zahraničí EU minulý týden nemohli dát zelenou osmé transakci vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 500 milionů eur poté, co Maďarsko zablokovalo vyplacení prostředků s odůvodněním, že Kyjev označil budapešťskou banku OTP za mezinárodního sponzora války.

Mezitím maďarští zákonodárci nadále odkládají ratifikaci vstupu Švédska do NATO. Gulyás sice připustil, že vstupem Švédska by se vojenská aliance stala silnější, ale v neděli uvedl, že Budapešť chce od Stockholmu nejprve vysvětlení ohledně předchozích komentářů, v nichž prý Švédové „pošpinili Maďarsko nedůstojnými a nepodloženými obviněními“.

