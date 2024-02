Ukrajina dostala jen nepotřebné zásoby, ujišťuje Černochová. A prázdné sklady teď plníme moderní technikou...

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) by šla raději na kafe s šéfem ANO Andrejem Babišem než s lídrem SPD Tomiem Okamurou. I to řekla v rozhovoru pro pořad Nový den na CNN Prima News. Hovořila však zejména o dvouletém výročí ruské invaze na Ukrajinu a dodávkách munice ze strany Česka.

Ministryně obrany Jana Černochová v bleskovém rozhovoru odpovídala mimo jiné na otázku, co by řekla ruskému prezidentovi Putinovi při osobním setkání. „Řekla bych mu, ať opustí Ukrajinu, nahradí všechny ztráty, bohužel nenahradí ty na životech, ale všechny ty finanční ztráty, které té zemi způsobil, a ať se jim omluví," řekla.

Na otázku, zda by šla na kafe nebo čaj raději s Tomio Okamurou (SPD), nebo s Andrejem Babišem (ANO), řekla: „Rozhodně s Andrejem Babišem."

Černochová následně také vzpomínala, jak a kdy se dozvěděla o počátku invaze na Ukrajinu před dvěma lety. „Myslím si, že jsou momenty v našich životech, které nikdy nevymažeme z paměti. Ať už to je 11. září, kdy přesně víme, co jsme dělali, tak samozřejmě je to ta noc, kdy Putin dokonal ty hrozby a jeho vojáci vstoupili na Ukrajinu. Z těch zpravodajských informací jsme měli zprávy, že se stahují k hranicím, měli jsme informace o tom, že se tam převáží zdravotní materiál, obrovské zásoby krve, že tedy očekávají i nějaký konflikt. A vlastně se to stalo," sdělila Černochová.

Válka po dvou letech stále pokračuje. Černochová, premiér Fiala i prezident Pavel neustále shodně prohlašují, že Česko bude stát za Ukrajinou a bude ji podporovat, dokud to bude možné. Sílící protiukrajinské tendence v Česku ji mrzí. „Ti lidé možná zapomněli na to, co se dělo v roce 1968 v Československu. České republice díkybohu něco takového nehrozí, protože 12. března oslavíme 25 let výročí v NATO. Ale jsou země na světě, které takové štěstí neměly. Je to Ukrajina, je to Gruzie, jsou to země Moldávie, na které si Putin neustále troufá a vlastně i ta jeho rétorika vůči těmto zemím se přiostřuje," řekla Černochová.

„My mluvíme o dvouletém konfliktu na Ukrajině, ale on ten konflikt není dvouletý, on je desetiletý. Je to přesně deset let, kdy Putin začal okupovat Krym, takže tady vlastně se všechny ty události seběhly do toho data, kdy vojáci pronikli na území Ukrajiny v rámci takzvané speciální operace. Mrzí mě, že občané České republiky tady na začátku byli na straně Ukrajiny, ale teď se přidávají k těm hlasům protiukrajinským a proruským. Já chápu, že ne každý může fandit tomu, že vyzbrojujeme Ukrajinu. Opravdu někdo může mít pacifistické názory, ale to přece neznamená, že na druhou stranu budu hájit to, že Rusko podniklo takhle bezprecedentní útok. Chápu pacifisty, ale nechápu podporovatele Ruska," řekla Černochová.

Hovořila také o zásilkách na Ukrajinu ze strany České republiky. „To, co se posílalo na Ukrajinu, bylo z takzvaných nepotřebných zásob Armády České republiky. Nikdy by si ani pan náčelník generálního štábu, ani já bychom si nedovolili poslat na Ukrajinu něco, co by nám chybělo pro naši vlastní obranyschopnost. Posílali jsme tam techniku, na kterou už třeba nemáme munici, nemáme vycvičené vojáky, nemáme náhradní díly, není to technika, která by v budoucnu měla být v užívání armády a za kterou máme náhradu," řekla Černochová.

„Když jsme posílali bitevní vrtulníky, čekali jsme na to, až budeme mít bitevní vrtulníky ze strany Spojených států. Když jsme posílali tanky, posílali jsme tanky, které nebyly modernizované a které se vlastně za ukrajinské peníze zprovozňovaly. A takto bych mohla pokračovat. Chci ubezpečit celou českou veřejnost, že jsme na Ukrajinu neposlali něco, co by nám mohlo chybět, naopak, vyprázdnili jsme sklady od věcí, které už v našem užívání být ze všech těch důvodů, co jsem zmínila, nemohou, a zaplňujeme sklady moderní technikou a jsem za to ráda," dodala.

