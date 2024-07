Ukrajina je připravena jednat. Občané už toho mají dost

Prosakují informace, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj postupně mění názor a je ochoten vést jednání s Vladimirem Putinem o řešení válečné situace.

„Ministr zahraničí Wang I ve středu jednal s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou a naléhal na zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů,“ napsal k jednáním čínský komunistický státní server China Daily. Právě během těchto hovorů mělo dojít i na otázku jednání o míru.

Ukrajinský ministr zahraničí přijel podle agentury Reuters, v úterý do Číny na jednání s ministrem zahraničí Wang I o způsobech, jak dosáhnout „spravedlivého míru“ ve válce s Ruskem a také o dvoustranných vztazích, řekl.

„Musíme se vyhnout konkurenci mezi mírovými plány. Je velmi důležité, aby Kyjev a Peking vedly přímý dialog,“ napsal v prohlášení na instagramu, kde oznámil svůj příjezd do Číny.



Ukazuje se, že prudce narůstá počet Ukrajinců, kteří jsou ochotni vzdát se části území své vlasti, pokud by to vedlo ke skončení války.

„Počet Ukrajinců připravených vzdát se území za mír se ztrojnásobil,“ napsal server Kyiv Post s odvoláním na průzkum Kyjevského sociologického institutu. 55 procent Ukrajinců by hlasovalo proti jakýmkoli územním ústupkům Rusku. Počet těch, kteří jsou připraveni vzdát se půdy, pokud by to vedlo k ukončení války, se však za posledních 12 měsíců ztrojnásobil, přičemž 32 procent respondentů je nyní připraveno odevzdat Rusku část své vlasti výměnou za to, že Rusové konečně přestanou zabíjet lidi.

Čím blíž válečné zóny lidé žijí, tím spíš jsou naklonění jednání s Ruskem. Na střední Ukrajině možnost jednat připouští až 49 procent dotázaných, zatímco na západní Ukrajině je to jen 35 procent.

Většina Ukrajinců volajících po míru současně žádá, aby mezi Ruskem a Ukrajinou vyrostly pevné bariéry. Aby došlo k zavření hranic a zavedení vízových a dalších povinností, aby se pohyb mezi Ukrajinou a Ruskem maximálně ztížil.

Většina Ukrajinců také odmítá současné požadavky Ruska. Respondenti mají navíc obavy, že Rusové jakoukoli uzavřenou dohodu poruší, stejně jako porušili Budapešťské memorandum i tzv. Minské dohody. Mnozí stále vidí členství v NATO jako jediný způsob, jak zajistit vlastní bezpečnost.

Otázka návratu všech okupovaných území je v popředí každé diskuse. Průzkumy Kyjevského sociologického institutu ukazují, že naprostá většina obyvatel si přeje obnovení plné územní celistvosti. Někteří jsou však pragmatičtější a považují za nepravděpodobné, že by s tím kdykoli v budoucnu Moskva souhlasila.

Server Ukrajinská pravda napsal, že Rusové znovu uhodili na Charkov. Jeden člověk byl při dronovém útoku zabit. Rusové udeřili jak na zdejší průmyslovou zónu, tak na domy civilistů. A právě v jednom z takových domů došlo k úmrtí.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že ruští poslanci připravují zákon, na jehož základě bude možné vojákům v první linii bojů notně omezeno právo komunikovat s okolím. „Ruská Státní duma navrhla pozměňovací návrh, který by velitelům umožnil trestat podřízené za používání osobních komunikačních a navigačních zařízení v první linii,“ napsal doslova ISW s tím, že tento záměr notně pobouřil ruské proválečné blogery.

Podle institutu není jasné, jak důsledně budou ruští velitelé tento zákaz vymáhat, ale jedna věc je z pohledu analytiků institutu jasná. Znovu se potvrzuje, jak moc se Rusové při vedení války spoléhají na nedostatečně zabezpečené komunikační kanály.

Výbor pro obranu ruské Státní dumy oznámil 23. července svou podporu novele, která popisuje nošení „gadgetů“ (osobních telefonů a elektronických zařízení) v bojové zóně jako „hrubé disciplinární provinění“ a umožní ruským velitelům zatknout příslušníky ozbrojených sil. Bez jakéhokoli soudního příkazu až na 10 dní.

Není jasné, zda ruské vojenské velení bude schopno nebo ochotno vymáhat trest za použití osobních zařízení na Ukrajině, nicméně zdůrazňuje vysokou míru závislosti ruské armády na nezabezpečených komunikačních systémech. „Pro ruskou armádu bude pravděpodobně extrémně obtížné odstranit svou závislost na nezabezpečených osobních zařízeních pro velkou sadu běžných úkolů v první linii,“ napsal ISW.

A mezitím se Rusové snaží nalákat další muže do bojů na Ukrajině. Hlavním lákadlem nadále zůstává vidina mnohem vyšších výdělků, než je v Ruské federaci, případně v okolních zemích, obvyklé.