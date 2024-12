Ukrajina není Sýrie. Varování Kyjevu z USA

Zdá se, že mnozí Ukrajinci hledí se zájmem na situaci v Sýrii.

„Jedno z největších ponaučení ze Sýrie je, že ještě před měsícem téměř nikdo nemohl předvídat, že dnes Asadův režim padne. Dav ‚skutečností na zemi‘ by takovou možnost popřel. Připomenutí toho, proč lidé na Ukrajině spíše bojují, než aby se vzdali,“ napsal bloger Tatarigami na sociální síti X, který se prezentuje jako bývalý důstojník ukrajinské armády.

One of the biggest lessons from Syria is that, just a month ago, almost no one could have predicted the Assad regime would fall today. The "realities on the ground" crowd would have denied such a possibility. A reminder of why people in Ukraine fight rather than surrender. — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 8, 2024

K Sýrii toho napsal víc. Upozornil, že Rusové do této země vstoupili, aby se vrátili do pozice mocnosti. Podle Tatarigamiho chtěli Rusové ukázat, že mají moc šířit svou představu o podobě světa. Ale teď prohráli.

In 2015, Russia dramatically entered the Syrian war, firing missiles from the Caspian Sea and launching airstrikes. The display was meant to herald Moscow's resurgence as a global power capable of projecting force across the globe. After nearly a decade of effort, they lost — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 8, 2024

„S potenciálním kolapsem Ruskem podporovaného Asadova režimu v Sýrii, podporovaného ruskou intervencí od roku 2015, a neschopností Ruska zajistit rychlé vítězství na Ukrajině v roce 2022, které se změnilo v nákladnou opotřebovací válku, se budoucnost Ruska jeví jako stále více ponurá,“ poznamenal Tatarigami.

With the potential collapse of the Russia-backed Assad regime in Syria, propped up by Russian intervention since 2015, and the failure of Russia to secure a swift victory in Ukraine in 2022, which turned into a costly war of attrition, Russia’s future appears increasingly grim — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 6, 2024

Ukrajinec žijící již mnoho let v Česku Vasyl Kapustej vyjádřil naději, že stejně jako teď padá Bašár Asad, jednou padne i Vladimir Putin.

Když Bašár al Asssad v r. 2016 dobyl Aleppo a s pomocí Russka a Iránu ovládl většinu Sýrie, tak jsme si všichni mysleli, že už je po válce a Assad vyhrál.

Ale opak je pravdou.

Stalo se něco, co naprosto nikdo nečekal, dokonce i samotní džíhádisté jsou svým úspěchem překvapeni.… pic.twitter.com/m5aODBXFR6 — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) December 7, 2024

Americký právník Tyler Weaver, který sloužil několik let v americké armádě, však tvrdí, že na Ukrajině to všechno skončí jinak. Kapitulací Ukrajiny.

„V tomto okamžiku je absolutně poslední věcí, kterou Rusové přijmou, příměří, zatímco se jednání protahují a NATO zběsile přezbrojuje Ukrajinu. Vyjádřili se v tom velmi jasně. Válka bude pokračovat, dokud Ukrajina nekapituluje,“ napsal Weaver na sociální síti X.

At this juncture the absolute last thing the Russians will accept is a ceasefire while negotiations drag on and NATO frantically rearms Ukraine. They've been very clear about this.

The war will continue until Ukraine capitulates. https://t.co/9M1FwTmP3S — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 7, 2024

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan poznamenal, že Rusové platí za vedení agrese proti Ukrajině opravdu vysokou cenu.

To vše v situaci, kdy se v Paříži v katedrále Notre Dame setkali francouzský prezident Emmanuel Macron, americký zvolený prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. A nesetkali se jen ve znovuotevřené katedrále, ale předtím také v sídle francouzských prezidentů – v Elysejském paláci. Zelenskyj oznámil, že byl s podobou schůzky spokojen.

„Měl jsem dobré a produktivní třístranné setkání s prezidentem Donaldem Trumpem a s prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci. Prezident Trump je jako vždy rozhodný. Děkuji mu. Také děkuji Emmanuelovi za organizaci tohoto důležitého setkání. Všichni chceme, aby tato válka skončila co nejdříve a spravedlivým způsobem. Mluvili jsme o našich lidech, situaci na místě a spravedlivém míru. Dohodli jsme se, že budeme nadále spolupracovat a budeme v kontaktu. Dosažení míru cestou síly je možné,“ zdůraznil Zelenskyj.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 7, 2024

