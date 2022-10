Ukrajina podle Kremlu zaútočila na Krym. Rusko obratem vypovědělo dohodu o obilí

reklama

Razvožajev dodal, že útok nezpůsobil škody na jakékoli civilní infrastruktuře a všechny bezpilotní stroje podle něj byly sestřeleny.



Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že škody jsou nejméně na jednom z plavidel, a útok na čistě vojenské cíle označilo za „teroristický útok“. „V průběhu odrážení teroristického útoku na vnější rejdu Sevastopolu byla za použití námořních zbraní a námořního letectva Černomořské flotily zničena čtyři námořní bezpilotní vozidla, další tři zařízení byla zničena na vnitřním rejdu,“ uvedlo v prohlášení.

Ukrajina oficiálně útok nekomentovala. Vyjádřil se pouze poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko s příspěvkem na Twitteru, ve kterém tvrdí, že existují informace o mnohem větších škodách. „Podle některých zdrojů vyletělo do povětří několik ruských válečných lodí Černomořské flotily – včetně fregaty a výsadkové lodě,“ uveřejnil.

Explosions in Sevastopol harbor last night.



According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up - including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022

Ze sobotního útoku Rusko zároveň obvinilo Velkou Británii, jejíž námořní specialisté se podle Moskvy na něm měli spolupodílet, a zároveň tvrdí, že Londýn stojí i za zničením plynovodů Nord Stream.

Do akce na Krymu měla být podle Ruska zapojena stejná jednotka, která podle něj vyhodila do povětří plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2.



Kromě obvinění Spojeného království z útoků na plynovody do Evropy a akce na Krymu Rusko uvedlo, že již nemůže zaručit bezpečnost civilních nákladních plavidel, která přepravují ukrajinské obilí v rámci mezinárodní iniciativy na vývoz zemědělských produktů.

Rusko tak oznámilo, že bude export ukrajinského obilí pozastaven na neurčitou dobu, a odmítlo v dohodě pokračovat.



„V souvislosti s akcemi ukrajinských ozbrojených sil, vedených britskými specialisty, namířenými mimo jiné proti ruským plavidlům zajišťujícím fungování zmíněného humanitárního koridoru (které nelze kvalifikovat jinak než jako teroristický čin), nemůže ruská strana zaručit bezpečnost civilních suchozemských plavidel účastnících se ‚černomořské iniciativy‘ a pozastavuje její realizaci od dnešního dne na dobu neurčitou. Příslušné pokyny byly předány ruským zástupcům ve Společném koordinačním centru v Istanbulu, které kontroluje přepravu ukrajinských potravin,“ uvedlo ve svém prohlášení ruské ministerstvo zahraničí.



Britské ministerstvo obrany v odpovědi na obvinění z útoku na ruské loďstvo a plynovody vzkázalo, že jde o snahu Moskvy odvrátit pozornost od „katastrofálního postupu“ na Ukrajině. „Tento vymyšlený příběh vypovídá více o sporech probíhajících uvnitř ruské vlády než o Západě,“ uveřejnilo britské ministerstvo.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence ???? (@DefenceHQ) October 29, 2022

Poradce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak na ruské oznámení o ukončení respektování dohody o vývozu ukrajinského obilí jmenoval, že jde jen o další díl ve skládačce a po „jaderném vydírání“ a „energetickém teroru“ nyní Rusko přechází i k „obilnému teroru“.

„Putin proměnil potraviny, zimu a ceny ve zbraně proti světu. Putinovo Rusko vede hybridní válku proti Evropě a bere si Afriku a Blízký východ jako rukojmí. Opět se ukazuje, že je jednání s Ruskou federací ztráta času,“ poukázal po ruském odstoupení od dohody, která měla pomoci zabránit nedostatku potravin a hladomoru v oblastech závislých na dodávkách ukrajinského obilí.

Nuclear blackmail, energy terror, grain blockade... Putin turned food, cold and prices to weapons against the world. Putin’s Russia is waging a hybrid war against Europe, taking Africa and Middle East hostage. Proving once again: negotiations with RF — a waste of time. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) October 29, 2022

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

