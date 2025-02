Ukrajina v NATO? Ostrá slova ministra z USA. Evropané prý taky nevěří, ale kvůli Rusku to neřeknou nahlas

Ale jak vám tu kritiku věřit, když dokud jste byli ve vládě, tak jste ani necekli, a to téměř doslova? Vždyť jste ani neprosadili nic z Vašeho pirátského programu? PS: Nemyslíte, že bylo chybou jít do této vlády? Přijde mi, že jste víc slyšet až po vystoupení z ní, jen vám to, co tak najednou říkáte...

