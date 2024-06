Ukrajinci nemají výcvik, učí je na frontě. „Budou lepší než Rusové.“ Odborníci se znemožnili

reklama

Včera americký Institut pro studium války (ISW) zveřejnil další analýzu boje na Ukrajině. Zmiňuje v ní například, že Rusové postoupili u Vovčansku, Avdijivky, Doněcku a u Krynky. Dále že se prezident Zelenskyj setkal se singapurskými představiteli, kde propagoval nadcházející mírový summit a že komentátor Alexandr Artamanov dostal vynadáno od prokremelských komentátorů za to, že tvrdil, že Ukrajinci jsou „druhořadí občané“, což prý podrývá „falešnou snahu Kremlu vykreslit Ukrajince a Rusy jako jeden národ“.

Rusko dle ISW dále indoktrinuje děti a mladistvé, aby mělo v budoucnu dostatek živé síly, a institut také poukázal na investigaci deníku New York Times ohledně vynucené relokace 46 ukrajinských sirotků ze sirotčince v Chersonské oblasti v roce 2022.

Největší zájem ale vzbudil třetí bod analýzy ISW, který se týká nedostatků ve výcviku. „Ukrajinští polní velitelé údajně kompenzují těžkosti spojené s výcvikem, které způsobila mobilizace, tím, že nový personál zaškolují na frontě. Rozhodnutí ukrajinských polních velitelů trénovat nově povolané na frontě, než půjdou do boje, znamená, že celková kvalita ukrajinských sil zůstane s největší pravděpodobností vyšší než u ruských sil v krátkém a delším časovém horizontu.“

Tato „analýza“ vyvolala posměch vůči institutu, který je personálně spojen s neokonzervativci. Veterán a volič Donald Trumpa Mike má za to, že ze sebe ISW udělal klauny, když tvrdí, že násilně odvedení branci budou po výcviku na frontě lepší než vycvičení ruští vojáci.

„Myslel jsem si, že je nemožné, aby se ISW ještě více znemožnil, ale oni vytrvali! Celá analýza je ještě horší. Příznivci Ruska na této platformě dávají v dnešní době lepší analýzy. Už chybí jen oznámení o přivítání Bena Hodgese v představenstvu,“ rýpl si další veterán, Michael Lokesson s narážkou na generála, který věštil úspěch ukrajinské protiofenzivě.

Psali jsme: Co když Rusko zvítězí? Americký velitel volal boha

Americký generál věří: Leopardy otevřou Ukrajině cestu na Krym

Výplod ISW zhodnotili také analytici. „To je lhaní si do kapsy tak těžké, že hrozí, že prorazí ve vesmíru takovou díru, že z ní vyjede do protiútoku na záchranu Ukrajiny celá Steinerova armádní skupina,“ komentoval analytik pod přezdívkou Armchair Warlord.

Analytik Scott si přisadil, že teď je z ISW ruská propaganda, když říkají to, co tvrdil už dávno, totiž že ukrajinští odvedenci absolvují jednu třetinu základního výcviku a pak jdou do zákopů.

„Mohli by to být třeba ještě lepší vojáci, kdyby jim nedali zbraně,“ poznamenali sarkasticky autoři podcastu Russians With Attitude.

„Ukrajina teď posílá na frontu lidi bez výcviku a ISW říká, že to ‚zvýší‘ kvalitu ukrajinských sil vůči ruským vojákům,“ ilustroval absurditu sdělení americký protrumpovský aktivista a komentátor Jack Posobiec.

Z řad ostatních uživatelů se pak vůči ISW ozvalo, že taková analýza je „slovní průjem“ a že se institut jen snaží zamaskovat, že Ukrajina používá nevycvičené brance jako kanonenfutr.

