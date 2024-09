Ukrajinci přijdou do měsíce o pozici, kterou drželi dva roky. I bez boje

Vuhledar je město na východě Ukrajiny a před válkou mělo přibližně 15 tisíc obyvatel. Proslulo tím, že se ho ruští vojáci snažili dobýt velice dlouho a měli přitom značné ztráty, zvláště při útoku v listopadu roku 2022. Podle jednoho z těch, kteří se tehdejšího útoku zúčastnili, byla chyba ve velení a ztratili za 4 dny 300 lidí. Konkrétně operaci veleli generál Rustam Muradov a generálmajor Suchrab Achmedov.

Nyní to ale vypadá, že Ukrajinci o Vuhledar, který držel nápor velmi dlouho, přijdou. A to bez toho, aby se odehrála nějaká větší bitva o město. Švédský analytik Mikael Valtersson popsal, co bude stát za pádem Vuhledaru. Na první mapě zmínil, že přerušení silnice 00532 nebyla taková katastrofa, jak mnozí předpokládali. „Důvod byl jednoduchý. Silnice 00532 a Konstantinivka byly příliš blízko frontě, takže se logistika přesunula na tři cesty z Bohojavlenky a na severní cestu z Jelizavetivky,“ vysvětlil.

„Ale když ruský postup pokračoval za silnici 00532, tři z těchto cest jsou v ohrožení. Po obsazení uhelných dolů 1 a 3, cesta z Jelizavetivky a nejvýchodnější cesta z Bohojavlenky byly odříznuty. Prostřední cesta z Bohojavlenky je ohrožena z uhelného dolu 3, kde jsou ruské ozbrojené síly asi 1500 metrů od cesty, a potom z uhelného dolu 1, kde jsou ruské ozbrojené síly asi 1000 metrů od cesty a mají dobrou vizuální kontrolu z uhelné haldy na západ od dolu,“ pokračoval ve vysvětlování Valtersson.

Třetí cesta z Bohojavlenky je pak vzdálenější a prochází na jihozápad od Vuhledaru, což je ale pouhých 500 metrů od ruských pozic. „Celkově jsou obě zbývající cesty téměř nepoužitelné. Řekl bych, že Vuhledar je již v operačním obklíčení. Severně od Vuhledaru lze stále používat volnou krajinu a některé polní cesty, ale až začnou podzimní deště, budou pole a polní cesty po několika týdnech neprůjezdné,“ shrnul.

Dodal ovšem, že je zde šance, že Ukrajinci zpevnili alternativní cestu na sever od Vuhledaru. „Nejsou o tom zatím žádné důkazy, ale pokud ukrajinské velení má nějakou prozřetelnost, tak cestu (na mapě fialová) zpevnili a vytvořili si tak alternativní cestu do Vuhledaru,“ uvedl. Ovšem s tím, že i tato cesta se nachází pouhé dva kilometry od ruských sil.

„Bez záložní silnice z Vuhledaru bude město pravděpodobně opuštěno za 2–4 týdny, a to i bez dalšího postupu. S rezervní silnicí by ruské síly měly pokračovat v postupu 1–2 km západně od uhelného dolu 1, aby zajistily rychlý ukrajinský ústup z Vuhledaru,“ odhadl.

„Nejpravděpodobnějším scénářem je, že ukrajinské síly opustí Vuhledar do jednoho měsíce. To bude jednak morální vzpruhou pro Rusko, jednak to zabezpečí železnice a silnice, které se v současnosti nacházejí příliš blízko frontové linie. Po pádu Vuhledaru se boje přesunou do sotva opevněné Bohojavlenky, kterou budou ukrajinské ozbrojené síly těžko bránit. Dále pak na severozápad ke Kurachove,“ doplnil ještě.

Slova Mikaela Valterssona pak potvrzuje i novozélandský účet AMK Mapping. „Podle geolokovaných záběrů ruské jednotky postoupily směrem na Vuhledar a zmocnily se uhelného dolu Pivdennodonbaska 3.

Ruské síly postoupily ze svých nových pozic ve Vodjanech, skrze o malé stromořadí, a v malých skupinách pronikly do dolu. Zjistily, že jedna ze šachet byla silně zaminována ukrajinskými silami, a proto provedly její řízenou detonaci, kterou zachytil na kameru dron.

Poté se jim podařilo postoupit dále do komplexu a obsadit tam ukrajinské pozice. Je také možné, že rozšířili svou oblast kontroly podél nedalekého stromořadí na východ od dolu, aby ochránili své severní křídlo.

Důl byl posledním úsekem místního hřebene, který se podařilo obsadit, a umožní Rusům získat palebnou kontrolu nad nedalekou roklí. Tento postup je také přiblíží k poslední ukrajinské polní zásobovací cestě do samotného Vuhledaru.“

