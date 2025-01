Ukrajinci u Kursku v obklíčení

Rusové ničí Ukrajinu už 1051 dní a sociálními sítěmi proletělo video, které zachycuje, jak ruská bestialita vypadá v praxi. Ukázal to útok bombami na Záporoží. Byly zraněny desítky lidí. 13 lidí Rusové zavraždili a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že počet obětí může bohužel ještě vzrůst.

„Zatím jsou hlášeny desítky zraněných. Všem se dostává potřebné pomoci. Je tragické, že víme o 13 zabitých lidech. Upřímnou soustrast jejich rodinám a blízkým. Počet obětí se bohužel může zvýšit,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

Russians struck Zaporizhzhia with aerial bombs. It was a deliberate strike on the city.



As of now, dozens of people are reported wounded. All are receiving the necessary assistance. Tragically, we know of 13 people killed. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/9FiuaqqsZ3 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 8, 2025

Hospitalizováno bylo 59 lidí, z nichž 10 je ve vážném stavu.

Vedle zabíjení civilistů pokračují Rusové i ve velkém tlaku na různých úsecích fronty. Vasyl Kapustej, Ukrajinec už mnoho let žijící v Česku, ukázal, jak vypadá život ukrajinských obránců v zákopech vykopaných ve zmrzlé půdě.

„Fotky od lvovské 24. samostatné mechanizované brigády krále Daniela Haličského. Vojáci buď přežívají v blindážích a okopech vykopaných ve studené zemi, anebo takto ve sklepích domů,“ napsal Kapustej k několika fotkám přímo z míst bojů. „Proto se taky v rámci naší dobrovolnické činnosti tak moc zaměřujeme na zlepšování jejich polních podmínek, hlavně pak na zlepšování hygienických podmínek. To je také velmi důležité a pomáhá to preventivně předcházet zbytečným nemocem a v třeba v důsledku nich i ztrátám,“ pokračoval Kapustej.

Na další z fotek je vidět, jak vypadá „pracovní úbor“ obránců Ukrajiny. Kapustej s několika kolegy chce těmto vojákům ulehčit jejich nelehkou službu a předat jim drobné dárky.

„Právě proto jim chceme aspoň trochu zlepšit tyto jejich neútěšné polní podmínky a zvednout jim náladu a morálku vánočními dárkovými krabicemi. Naše dárková kampaň potrvá do 26. 1. 2025; poslední lednový týden pak plánujeme cestu za nimi na frontu, kde jim vše předáme,“ napsal Kapustej.

1/4



Momentky z doněcké fronty.



Fotky od lvovské 24. samostatné mechanizované brigády krále Daniela Haličského.



Vojáci buď přežívají v blindážích a okopech vykopaných ve studené zemi, anebo takto ve sklepích domů. pic.twitter.com/ESS7rWfIHQ — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) January 8, 2025

Ukrajinci mají problém už i v Kursku. Sice tam na začátku ledna spustili ofenzivu a obsadili několik kilometrů, ale z geolokalizovaných záběrů prezentovaných na účtu AMK Mapping na sociální síti X je jasné, že Rusové získávají kilometry ruské půdy zpět. Část Ukrajinců bojujících v Kurské oblasti se prý ocitla v operačním obklíčení.

„Poté, co se zhroutila severozápadní část nárazníkové zóny kolem Malajské Lokny, ruské síly vedly překvapivý postup dolů do Nikolajevky a vstoupily do vesnice. … Tento postup přerušuje poslední cestu z vesnic Novaja Sorochina, Orlovka a Pogrebki a dostává všechny zbývající ukrajinské formace do operačního obklíčení,“ napsal analytik na účtu AMK Mapping.

Geolocated footage indicates that Russian forces have advanced in the northwestern part of the Kursk salient, and entered the village of Nikolaevka, putting Ukrainian formations into an operational encirclement.



After collapsing the northwestern part of the buffer-zone around… pic.twitter.com/RCjJc2XwtV — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 9, 2025

