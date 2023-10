Ukrajině žádné zbraně! splnil slib Fico. V Rusku to slyšeli

reklama

"Když sleduji informování slovenské veřejnosti o vývoji vojenského konfliktu na Ukrajině, tak všechna slovenská média nás informují... a já si vážím slovenských médií, říkají stále pravdu, jen pravdu a pravdu... Tak Rusové v podstatě nejsou schopni dobýt okresní cestu tam někde na Donbasu a v Luhansku. Bijí se o vesnici, kde je 200 domů a v těch domech nikdo nebydlí a oni neví, jak se posunout 30 metrů. Co to tady říkáme za nesmysly? Co to tady plašíme? Koho? Co vy říkáte o Rusech, že jim tam padají kalhoty a že utíkají z boje a nejsou schopni nevím co. Už je vidíte na východní hranici a ohrožuje to investice na východním Slovensku. To je sci-fi a jednoduše nikdy na takovou diskuzi nepůjdu," sdělil slovenský premiér Robert Fico ve svém vystoupení před ostatními poslanci.

"Ale shodneme se, pojďme jim pomáhat. Dělejme všechno pro mír. Minimálně na takovémto základním postulátu se všichni shodneme, ale já jsem rád, že došlo k této výměně, neboť nemáte pocit, že je po volbách a že my tady budeme jako nějací beránci chodit do Bruselu a říkat tam něco jiného. To skutečně ne. Nemám k tomu důvod. Já dnes čekám výměnu názorů, a když k ní dojde, k tomu setkání s paní předsedkyní komise, kvůli tomu, jak Komise totálně reagovala na porušování právního státu na Slovensku... To je jak možné, že zavřete člověka do vazby a potom se mu ministerstvo spravedlnosti omluví? Co to je? Jak se to může stát? Že je rok člověk ve vazbě, za nic, bezdůvodně? Evropská komise se na to dívá, my jsme psali, informovali, neřekli ani půl slova. Neřekli proto, že tu byla vláda, která splnila všechna přání Evropské unie do posledního bodu," pokračoval Fico.

"A řekli si: Ať se tam pozabíjejí, ať tam opozici pozavírají, co tam je, hlavní věc je, že tam přijde pan Heger, pan Matovič a pan Ódor a odsouhlasí se nám vše, co potřebují. Konec, tečka, skončilo to. Však ne proto jsme vyhráli volby, abychom šli do politiky tak, jako tomu bylo dosud. To byla slovenská zahraniční politika, to nebyla zahraniční politika bruselská, washingtonská nebo ruská, to bude slovenská zahraniční politika, a to vám garantuji, že si na tom dám sakra záležet, aby to tak bylo," zakončil.

