Ukrajinské osoby, základna v Polsku, jachta jménem Andromeda. Novinky vyšetřování výbuchu Nord Streamu

Za výbuchy plynovodu Nord Stream podle informací německých vyšetřovatelů, které uveřejnil The Wall Street Journal, mohla stát skupina, která využívala jako svou operační základnu Polsko a mnohé stopy prý vedou zejména na Ukrajinu, což potvrzují i informace deníku The Washington Post, jenž doplňuje, že se dle jeho zdrojů o chystané detonaci německo-ruského potrubí vědělo ve Washingtonu již tři měsíce předem. „O Nord Streamu nehovořte,“ zaznělo prý nedávno na setkání evropských politiků a představitelů NATO.

Deník The Wall Street Journal v sobotu uvedl, že němečtí vyšetřovatelé prověřují důkazy, které by mohly naznačovat, že tým stojící za zničením rusko-německého plynovodu mohl mít jako svou operační základnu Polsko, jelikož se jachta podle údajů z rádiového a navigačního vybavení Andromedy, satelitních a mobilních telefonů měla odchýlit ze svého kurzu a vplula do polských vod. Vzorky DNA na palubě jachty se podle serveru „Německo pokusilo přiřadit k nejméně jednomu ukrajinskému vojákovi“.

Posádka jachty, která se měla údajně podílet na pokládání hlubinných výbušnin k plynovodu Nord Stream 1, měla podle deníku do Polska vyplout od místa detonací po dokončení příprav sabotáže.

Agentura Reuters se v této věci dotázala německého spolkového kriminálního úřadu a polské kanceláře předsedy vlády, na dotazy však nikdo prozatím nereagoval.

K úmyslným výbuchům v hospodářských zónách Švédska a Dánska měla být dle The Wall Street Journal použita výbušnina oktogen, přezdívaná HMX, jež je vhodná k demolici podvodní infrastruktury.

Německá média v březnu identifikovala možné zapojení jachty polské společnosti vlastněné ukrajinskými občany do útoku.



Deník citoval lidi obeznámené s plavbou lodi Andromeda, podle nichž sabotážní posádka dokončila polovinu své práce, pokládání hlubinných výbušnin k Nord Stream 1, než nabrala s křižníkem Bavaria 50 kurz pryč od svého cíle, směrem k Polsku.

Ve Washingtonu se o akci vědělo dopředu

Přestože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá, že by se jeho země na detonaci podílela, deník Washington Post tento týden popsal, že mělo jít o ukrajinskou akci a Spojené státy o ní dopředu věděly. Washington měl mít povědomí o chystané sabotáži již tři měsíce před akcí.



Bidenova administrativa dle serveru získala informace „od blízkého spojence“ a údajně tak věděla, že Ukrajina plánuje tajný útok na podmořskou síť s využitím malého týmu potápěčů, kteří podléhali přímo vrchnímu veliteli ukrajinských ozbrojených sil.

Podrobnosti o plánu, které nebyly dříve zveřejněny, měla shromáždit jedna z evropských zpravodajských služeb a v červnu 2022 je sdělila CIA a The Washington Post získal kopii zprávy zpravodajských služeb, kterou na chatovací platformě Discord měl nasdílet příslušník Národní letecké gardy Jack Teixeira.



Zpravodajská zpráva byla založena na informacích získaných od osoby na Ukrajině. Podle několika úředníků obeznámených s touto záležitostí – kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli hovořit o citlivých zpravodajských operacích a diplomatických jednáních – nebylo možné informace tohoto zdroje okamžitě potvrdit, ale CIA sdílela tuto zprávu s Německem a dalšími evropskými zeměmi v červnu loňského roku.



S uniklými ukrajinskými plány pak dle zjištění německých vyšetřovatelů podle serveru dosti korespondují důkazy o později provedené akci.



Představitelé Bidenovy administrativy nyní prý soukromě také připouštějí, že neexistují žádné důkazy, které by jednoznačně ukazovaly na zapojení Moskvy. Veřejně však otázky o tom, kdo by mohl být za tuto akci zodpovědný, odklánějí a podobně raději mlčí i mnozí evropští diplomaté.

Když se mělo o tématu výbuchu hovořit na setkání představitelů NATO a evropských politiků, měl jeden vysoce postavený evropský diplomat napomenout své kolegy, aby téma již raději aktuálně znovu neotvírali. „O Nord Streamu nehovořte,“ zaznělo.

Utajeno před Zelenským

Zatímco mnozí evropští diplomaté tuší, že měla být do akce zapojena pravděpodobně zejména Ukrajina, Zelenskyj něco podobného popírá. Neznamená to však, že by spojencům vědomě lhal, podle uniklých dokumentů o akci zřejmě vůbec nevěděl. Evropské zpravodajské služby daly dle The Washington Post jasně najevo, že potenciální útočníci nebyli zběhlí agenti. Všichni zúčastnění se hlásili přímo generálu Valeriji Zalužnému, nejvyššímu ukrajinskému vojenskému důstojníkovi a jedním z cílům operace mělo podle zprávy být i její zatajení před ukrajinským prezidentem – dle serveru totiž bylo potřeba, aby Zelenskyj věrohodně popíral zapojení své země.



Popisovaná ukrajinská operace měla být plánována během června loňského roku, kdy v oblasti probíhalo spojenecké cvičení, nakonec však z akce v tomto termínu sešlo, dle německých vyšetřovatelů se ovšem plán značně shoduje s výbuchy v září a mohlo tak dojít akorát k posunu jeho realizace.



Němečtí vyšetřovatelé se domnívají, že šest osob, které použily falešné pasy, si v září pronajalo plachetnici, nalodilo se na ni z Německa a nastražilo výbušniny, které přerušily potrubí. Domnívají se, že šlo o zkušené potápěče, vzhledem k tomu, že výbušniny byly nastraženy v hloubce asi 240 metrů.



Vyšetřovatelé porovnali zbytky výbušniny nalezené na potrubí se stopami nalezenými v kabině jachty Andromeda. S pronájmem lodi také dle informací The Washington Post spojili ukrajinské osoby prostřednictvím zjevně krycí společnosti v Polsku. Vyšetřovatelé mají rovněž podezření, že se na sabotážní operaci podílela nejméně jedna osoba, která sloužila přímo v ukrajinské armádě.

CIA před výbuchy měla informace o chystaném útoku na plynovody sdělit svým protějškům v Německu a dalších evropských zemích. Podle jednoho z úředníků pak němečtí zpravodajci koncem června informovali zákonodárce v Berlíně před jejich odjezdem na letní prázdniny. O úniku informací se mohla dle portálu dozvědět také ukrajinská skupina, která připravovala zničení plynovodu a následně tak mohla změnit některé prvky původního plánu – právě to by dle obeznámených úředníků vysvětlovalo, proč se nakonec detonace Nord Streamu 1 a 2 neodehrála již v červnu, jak bylo původně plánováno.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.