Ukrajinský víkend v Plzni: Mlácení, bodání. A nebylo to poprvé...

Plzeň si opět zažila rušný víkend. Ačkoliv venku mrzlo a sněžilo, v klubu Aréna bylo horko. Až deset útočníků tam zmlátilo muže do bezvědomí, ze kterého se už neprobral. Dle serveru byli jak útočníci, tak oběť Ukrajinci. To však nebylo všechno, ze soboty na neděli policie vyjížděla k dalšímu incidentu, kdy se na ubytovně ve Stříbře Ukrajinci pobodali noži. Dva byli pobodaní tak, že je musela záchranná služba do nemocnice dopravit letecky. V Plzni to však je jen další z mnoha různých případů.

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3066 lidí Dle serveru Krimi-Plzeň došlo v klubu Aréna k trestnému činu, více než deset útočníků mělo napadnout a zbít jednoho z návštěvníků. Jednalo se prý o muže narozeného v roce 1977 (tedy přibližně 45letého), dle informací serveru přímo z místa byl on i útočníci ukrajinského původu. Na místo vystartovali jak policie, tak záchranáři, ale ani včasný převoz do nemocnice muži život nezachránil, což serveru potvrdila policejní mluvčí. Případ si převzali kriminalisté.

To však nebylo všechno. Policie ve stejnou noc podle stejného serveru vyjížděla do bývalých kasáren ve Stříbře, kde se údajně servalo několik Ukrajinců na ubytovně. „Na místě byli nalezeni pobodaní a pořezaní tři mladí Ukrajinci, dva měli bodné rány v hrudníku a třetí v paži a v rameni. Pro dva z nich musel letět vrtulník LZS, který přistával na křižovatce Třídy 5. května x Na Vinici,“ uvádí server s odvoláním na mluvčí záchranářů, která letecký transport potvrdila. I tento incident budou vyšetřovat kriminalisté, kteří bližší informace zatím nezveřejňují. Server však má informace, že útočník je mezi pobodanými.

Plzeň je incidenty, v nichž hrají roli Ukrajinci, proslulá. V říjnu to byla převrácená dodávka na kruhovém objezdu, kdy také pro zraněné letěl vrtulník. Řidič nadýchal tři promile a byl z Ukrajiny. Tři promile pak nadýchal i řidič, který jen „nezvládal řízení, kličkoval a narážel do obrubníků“. Řidič pak policistům tvrdil, že je kapitán na Ukrajině. A kolemjdoucím nadával do „českých zm*dů“.

Psali jsme: 3 promile měl Ukrajinec při bouračce. „Každý týden něco.“ Hrozí msta

Dříve zde byly také incidenty s napadením. „Stalo se to mně a mým přátelům v noci ze soboty na neděli 17. září v Rokycanech. Byli jsme naprosto bezdůvodně napadeni Ukrajinci poté, co jsme se zastali dvou holek, které nás poprosily o pomoc, protože ti Ukrajinci je pronásledovali a obtěžovali. Ve vší slušnosti jsme je požádali, aby toho nechali a už to začalo. První rána zezadu přistála patnáctiletému Lukášovi a vůbec jim nevadilo, když jsme jim do rány přišly i my holky,“ uvedla jedna z dívek.

Asi nejkřiklavější pak byl případ z léta, kdy osmnáctiletý mladík znásilnil patnáctiletou dívku, vyhrožoval jí smrtí, způsobil jí řezné zranění a poté ji zabalil do pytle a shodil ze srázu, což ale dívka přežila. Policie ve svých příspěvcích národnost pachatele nezmínila, pouze potvrdila, že se jedná o cizince dlouhodobě žijícího v Česku. „Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže,“ uvedla také.

PLZEŇSKÝ KRAJ-Znásilnil dívku, vyhrožoval jí smrtí, způsobil jí řezné zranění a poté ji zabalil do pytle a shodil ze srázu. Do pár hodin jsme podezřelého zadrželi a obvinili z vraždy a znásilnění. #policieplk https://t.co/AHRL7F6zec pic.twitter.com/XNbJQtdxiB — Policie ČR (@PolicieCZ) August 10, 2023

Nad rámec již uvedeného můžeme z naší strany potvrdit, že obviněným je cizinec, který zde dlouhodobě žije.



Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže.??



Nenávist je nepřijatelná a naší povinností je prošetřit všechny trestné činy. — Policie ČR (@PolicieCZ) August 11, 2023

Kvůli tomuto případu pak v Plzni proběhla neohlášená demonstrace. Zněla hesla jako „Máme toho dost!“ nebo „Táhněte domů!“ Nicméně, k žádným incidentům, které by musela řešit policie, nedošlo. A demonstranti se po akci poklidně rozešli.

Psali jsme: Trhák. Fiala by koukal: 16,50 Kč za půllitr Plzně. Jenže kde? Primátor Zarzycký: Už žádné výbuchy na obloze. Od teď budou ohňostroje v Plzni tiché Velký německý projekt, který opakovaně padl. Politik se drží za hlavu: Nepřipravení Češi Zrušená „baterkárna“ za Plzní. Co všechno se provádělo kvůli továrně pro Němce



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.