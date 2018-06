Úlitba Václavu Havlovi. Rychetský připomněl, jak je to s rolí prezidenta při sestavování vlády

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se rozhovořil o zásazích prezidenta Miloše Zemana do jednání o vládě a vůbec o vyjednáváních jako takových. Píše o tom dnešní MF Dnes.

Úvodem se Rychetský vyjádřil k tomu, jak si vysvětlit, že prezident Miloš Zeman zasahuje proti účasti Miroslava Pocheho ve vládě. Jak uvedl, jde o problém, s nímž se pracně vypořádávají po rozpadu Československa všichni prezidenti. „Počínaje ústavou z roku 1920 byl prezident volen parlamentem a byl to on, kdo sestavoval vládu. A v jakési utkvělé paměti těch, kteří přicházejí na Hrad, to zůstalo. Tato představa byla ovšem úplně zbouraná platnou ústavou,“ zmínil. Naše ústava je podle něj jakýsi hybridní model, kde dál jako ústavně dominantní forma vlády je parlamentní forma vlády, ale současně v ní došlo ke dvěma ústavním krokům.

„V jednom případě šlo o úlitbu tehdejšímu premiéru Klausovi – do ústavy vložil hybridní model polokancléřského systému, podle kterého je vláda zcela v rukách premiéra,“ sdělil Rychetský. Druhou úlitbou byla úlitba Václavu Havlovi, ktdy prezident získal řadu pravomocí, které nejsou vázané na kontrasignaci.

„Zůstala tam ale věta, že prezident není zodpovědný za výkon své funkce a že za něj odpovídá vláda. Přitom je řada kompetencí, které může vykonávat bez vědomí vlády a bez jejího souhlasu. Zároveň se do ústavy zavedl model impeachmentu. Současná ústava je poskládána z jednotlivých, někdy ne zcela vzájemně harmonických prvků, které byly nejvíc narušeny změnou způsobu volby prezidenta. Ukázalo se, že je imunní vůči různým poryvům a politickým turbulencím,“ řekl Rychetský.

Zároveň dodal, že všichni tři čeští prezidenti se rozhodli při jmenování vlády postupovat způsobem, jenž není v Ústavě ČR. „Místo aby jmenoval předsedu vlády a pak podle jeho návrhu ostatní členy, nejmenuje nikoho, nýbrž jen někoho pověří jednáním o příští vládě. Smyslem tohoto pověření je naprosto nepochybně snaha hlavy státu zachovat si kontrolu nad tím, koho pak bude muset do vlády jmenovat,“ zmiňuje Rychetský.

„Pokud budeme interpretovat ústavu tak, že prezident je povinen, jak ústava říká, jmenovat členy vlády podle návrhu předsedy vlády, pak tedy předseda vlády má teoretickou možnost obrátit se na Ústavní soud s kompetenční žalobou, aby rozhodl, že je potřeba vykonat – třeba v tomto případě aby prezident republiky respektoval Ústavu ČR a provedl jmenování,“ vysvětlil pak také Rychetský.

autor: vef