Umělec Jiří Mádl stvořil výsměch Okamurovi. Dostal sto padesát reakcí, z toho dvě slušné

Tomio Okamura chtěl v České televizi dokázat, že rozhodně nezpochybňuje utrpení Romů za druhé světové války. Před kamerami proto navrhl, aby byl zaveden den k uctění všech obětí holokautu. Jenže tím si naběhl na vidle, protože tento den již dávno existuje. Už mnoho let. Na základě usnesení OSN z roku 2005 si oběti holokaustu připomínáme 27. ledna. Česká republika si v tento den připomíná oběti holokaustu dokonce už od roku 2003.

Okamurův přešlap vyvolal na sociálních sítích pobavení. Herec a režisér Jiří Mádl na sociální síti Facebook napsal, že by možná nebylo od věci slavit narození Ježíše Krista. Nejlépe tak týden před koncem roku. Češi by si to podle Mádla mohli odhlasovat v referendu. Stali bychom se tak prvním národem, který by si v referendu odhlasoval oslavu Štědrého dne.

„To je král! Já bych navrhnul udělat nějakej křesťanskej svátek narození Ježíše Krista. Někdy třeba tak tejden před koncem roku. Co myslíte? Pojďme se na tom shodnout v referendu,“ napsal Mádl uštěpačně. A tím ani zdaleka neskončil. O pár hodin později poslal z Bratislavy ještě jeden návrh, který by Okamura coby velký zastánce referend mohl podpořit tzv. všemi deseti.

„Zdravím z Bratislavy. Napadlo mě navrhnout, aby všichni občané měli právo slavit svoje narozeniny přesně v den, kdy se narodili. A Velký pátek by byl v pátek a silvestr bych nechal už natrvalo na poslední den v roce,“ napsal Mádl o pár hodin později a pozdravil voliče Tomia Okamury.

Současně navrhl, aby o případném odchodu Česka z EU mohli hlasovat jen lidé, kteří nemají maturitu, protože je to přeci tak jednoduchá otázka, že k jejímu rozřešení nemusíte mnoho vědět. Stačí vám zapojit zdravý selský rozum. Lidi, kteří mají hlavu plnou „vzdělávacího hnoje“ by měli zůstat stát stranou.

K dokreslení celé situace dodal, že stoupenci Tomia Okamury se do něj pořádně pustili. Jen dvě z asi 150 reakcí prý byly slušné.

