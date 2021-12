Umí si představit ty důsledky? Stanjura na ráně po Lipavském. Paroubek upozornil na závažnou věc

„Jan Lipavský nemá kvalifikaci na to, aby vedl Ministerstvo zahraničí. To je ale problém další řady ministrů Fialovy vlády,“ myslí si expremiér Jiří Paroubek. A jmenuje Zbyňka Stanjuru či Helenu Langšádlovou. „Je to vážné, jít do krizové situace s lidmi, kteří předtím nikdy nic moc neřídili, anebo řídili něco úplně jiného. Jako univerzální ministr Jurečka, který řídil Ministerstvo zemědělství, tomu rozumí, jezdí na traktoru, to je prima. Najednou se chystá vzít buldozer a něco začít dělat v oblasti práce a sociálních věcí. Tato vláda je z větší části nekompetentní,“ všímá si. Komentuje i volbu nového předsedy ČSSD. Kritizuje Michala Šmardu jako dalšího borce sobotkovského typu, který není schopen vytáhnout stranu nahoru.

Prezident Miloš Zeman absolvuje v těchto dnech kolečko pohovorů s adepty na jednotlivé ministry nové vlády. Hodně se přitom diskutuje o tom, zda má právo odmítnout jmenovat nějakého ministra, jak se o tom spekuluje v jednom případě. Co si o tom myslí bývalý premiér Jiří Paroubek? „V ústavě je napsáno, že prezident jmenuje na návrh premiéra. Kdyby tam bylo napsáno, že vládu sestavuje premiér, který jmenuje ministry, tak je to trochu jiná formulace. To by byla situace zcela jasná a prioritní by byl názor premiéra. I určité zvyklosti u nás jsou takové, že prezident se mírně vzbouřit může. Nemusí jmenovat každého," vysvětlil.

Jací jsou adepti na jednotlivé ministerské posty budoucí vlády? Je nejslabším článkem pirát Lipavský? „On nemá kvalifikaci k tomu, aby vedl toto ministerstvo. Jiná věc jsou jeho názory. Zase si nemyslím, že ty jeho názory v otázce sporu Izrael a Palestina by byly tak na závadu, má je stejné jako Evropská unie. Ale jeho kvalifikace není nějak úžasná. Na Ministerstvu zahraničí se při nejrůznějších výběrových řízeních požaduje vždycky nejvyšší vzdělání a tady by najednou do čela ministerstva přišel bakalář. Při vší úctě k tomuto titulu by určitě neměl takovou autoritu u lidí, kteří jsou často vzdělaní na zahraničních vysokých školách,“ domníval se. „On se nějak dlouhodobě záležitosti mezinárodních vztahů nezabýval. Pokud je místopředsedou nějakého výboru, vůbec neznamená, že má tuto problematiku v malíku. Nebyl v diplomacii, v žádné firmě, která by měla mezinárodní vztahy. Ten člověk podle mě nemá potřebnou kvalifikaci, ale to je problém další řady ministrů Fialovy vlády, že jejich kvalifikace není nějak vysoká,“ vypozoroval.

Kdo například? „Jaké předpoklady má pan Stanjura, aby řídil oblast financí? To je druhý nejdůležitější resort ve vládě a nemyslím si, že má nějakou erudici k tomu, aby tento resort zvládal. Také jeho představy o tom, jak hladce sníží o 80 miliard provozní náklady státu, na to jsem opravdu zvědav. Provozní náklady státu jsou necelých 400 miliard, jak pětinu sníží, to je ekonomický Einstein. K těm problémům, které stát bude mít se svými rozpočtovými příjmy v příštím roce, s inflací, s pandemií, kdy můžou být problémy i s dalšími vlnami, tak to je tedy odvaha vrhnout se do rozpočtového provizoria a první dva měsíce roku tímto způsobem strávit," upozornil bývalý premiér. „Jestli si umí představit některé drobné důsledky. Třeba to, že důchody budou muset být vyplaceny na úrovni roku 2021 a pak doplaceny dodatečně. Důchodci budou muset být od úřadu sociálního zabezpečení vyrozuměni, že důchod dostanou v původní výši a pak jim bude doplacen. Zbytečná administrativa, zbytečné náklady, zbytečné zatížení státního aparátu. Ale to si lidé, kteří tohle nikdy nedělali na této úrovni, neumějí představit. Čím méně lidé o těch problémech tuší, tím se jim snadněji o nich rozhoduje. To je velmi špatně," konstatoval.

„Ministryně pro vědu a výzkum Langšádlová nemá na to kvalifikaci vůbec žádnou. Ta se tím nikdy nezabývala ani laicky. Teď objevuje Ameriku, že se s tím seznamuje. Mohl bych pokračovat. A ministr, který je kvalifikovaný, tedy spravedlnosti, má jiné problémy. O ministru průmyslu vlastně nic nevíme. To, že pracoval v bankovním sektoru, ještě neznamená, že je odborník na řízení průmyslu. Je to vážné, jít do krizové situace, která vzniká z velké části z vnějších příčin, s lidmi, kteří předtím nikdy nic moc neřídili anebo řídili něco úplně jiného. Jako univerzální ministr Jurečka, který řídil Ministerstvo zemědělství, tomu rozumí, jezdí na traktoru, to je prima. Najednou se chystá vzít buldozer a něco začít dělat v oblasti práce a sociálních věcí, která je velmi senzitivní. Je mi líto, ale musím konstatovat, že tato vláda je z větší části nekompetentní,“ uvedl Jiří Paroubek.

Šmarda není schopný vytáhnout stranu nahoru. Je to další borec sobotkovského typu

ČSSD se chystá na sjezd, kde bude volit nového předsedu. Čeká se bitva mezi dosavadní ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou. K tomu má Paroubek velké výhrady. Proč? „Je úplně nekompetentní. Pokud kritizuji vládu a tady vidím člověka, který má středoškolské vzdělání a nemá žádnou nadstavbu, ani jazykovou. Sociální demokracie je internacionální strana, kde se vyžadují kontakty, a to kontakty přímé. Nemůžete přece všechno dělat přes tlumočníka. Nebo omezíte zahraniční vztahy. Pak se ale omezíte v tom, že je potřeba mluvit s těmi lidmi z Německa, Rakouska, ale i Labour Party a hledat třeba programové inspirace. Je to pro toho člověka velký skok z politiky komunální do politiky na nejvyšší úrovni. Představte si, že půjde do debaty s univerzitním profesorem Fialou. Už tam půjde se vzdělanostním hendikepem,“ upozornil bývalý předseda ČSSD.

„Strana by neměla tak hluboce klesnout. Myslím, že zájmová skupina Pocheho, Pokorného, Netolického, která tohoto kandidáta vysílá z nejrůznějších důvodů do klání o předsedu strany, by měla být soudná. Tohle už je další borec sobotkovského typu. Jsou dokonce se Sobotkou osobní přátelé, tak se můžou radit, jak dostat nejsilnější stranu v zemi do pozice hvězdné pěchoty. Ale tento člověk ji není schopen vytáhnout nahoru,“ je přesvědčen.

ČSSD není v dobrém stavu, v jednom nedávném textu její situaci Jiří Paroubek okomentoval, že před jedenácti lety to byl luxusní mercedes, který je teď připraven k dodání do šmelce. Co tedy čeká nového předsedu? „Bude muset vyřešit otázku financí, otázku majetkovou. Což souvisí s dlouhodobým procesem s Altnerovými. Jak naznačila podle mě zaujatá soudkyně Stamidisová, je rozhodnuta rozhodnout ve prospěch Altnerových. Takže je potřeba změnit koncepci právního zastupování. Možná i právní zastupování a vrátit se ke koncepci, kterou jsem držel já a kterou v rámci odparoubkování strany opustili v roce 2011,“ řekl.

„Snažit se – což je pro Šmardu zcela nemožné na rozdíl od Maláčové, která není zapojena do žádných klientelistických struktur – podle možnosti zlikvidovat klientelistické struktury, které ovládají řadu krajů. A nechat stranu dýchat. Domnívám se, že je aspoň v těch prvních letech třeba použít přímou volbu jak předsedy všemi členy, tak předsedů krajů a okresů, aby se ukázali noví talentovaní lidé. Pokud to budou mít v režii stará bratrstva, tak se budou reprodukovat jenom mezi sebou. To tu stranu nikam nedostane,“ konstatoval expředseda s tím, že program má strana dobrý. „Teď je potřeba ho učesat do nějaké podoby, aby byl přístupný, protože zatím je to telefonní seznam. Hledat nové lidi a vrátit se k projektu modernizace strany v určité modifikované podobě,“ vysvětlil.

„Jedním z bodů v rámci modernizace je práce s neziskovým sektorem a tam hledat nové talenty, nové lidi už teď pro komunální a senátní volby. Těch úkolů je celá řada. Pokud bude zvolena Jana Maláčová, jsem ochoten jí s řadou věcí pomoci. Pokud bude zvolen Šmarda, tak v případě, že to bude probíhat jako za Sobotky, jenom zdrcující kritiku. Nový předseda by také měl udělat stínovou vládu. Chtěl bych vidět, jakou autoritu při řízení vlády a lidí, kteří mají větší kvalifikaci, by měl Šmarda. Musí to být někdo, kdo má vládní zkušenost a je schopen stínovou vládu řídit a mít ji jako těleso, které má nějakou politickou váhu,“ uzavřel Jiří Paroubek.

