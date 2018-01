Umjelci, díky! Šašci. Po triumfu Zemana začíná vztek na kavárnu. Kalousek naříká, Jakub Janda běduje: Ta migrace...

Sociolog Jaromír Volek z Masarykovy univerzity Brno se po sečtení 90 procent hlasů v České televizi nechal unést a pronesl: „Obávám se, že je rozhodnuto.“

Výsledky voleb okomentoval i Michal Horáček, jenž se po sečtení více než 90 procent hlasů domnívá, že je pravděpodobně rozhodnuto. Jak uvedl, naděje na to, že by vítězem voleb byl Jiří Drahoš, se snižuje. Vítězi voleb, Miloši Zemanovi, však poblahopřeje, a jak dodal, zvítězí-li on, bude i jeho prezidentem. Horáček před druhým kolem podporoval Jiřího Drahoše. O své další politické angažovanosti hovořit nechtěl, prý uvidí časem. „V kampani jsem si rozuměl s Markem Hilšerem i panem profesorem,“ podotkl.

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 2686 lidí

Své již také řekl právník Jiří Přibáň. „Co to znamená? Bezprostřední reakce: Konec mýtu o Češích jako bytostně demokratickém národu, kterému je cizí extremismus a který se táhne až k Palackému. Nejsme oběť cizích mocností, ale sebe sama. Konec první České republiky jako ústavního státu s parlamentaristickým režimem,“ zmínil Přibáň.

„Český národ opět ukázal, že mu není pomoci... Takže nás čeká dalších pět let prezidentského rektálního alpinismu do ruského a čínského rekta a náš premiér estébák nám to návratem komunistického režimu také vysvětlí... Ale lidé, kteří závidí druhým jejich úspěch (to byla vždy naše největší slabost), si myslí, že Babiš bohatým sebere a chudým dá... Tato naivní touha vždy v historii vedla k tomu, že bohatí a schopní, kteří těm chudým dávají práci, odejdou a chudí budou ještě chudší... Jenže to si ty závistivé české mozečky nejsou schopniy uvědomit... Je mi smutno,“ řekla mluvčí kampaně Mirka Topolánka Dana Makrlíková.

„Je třeba také poděkovat vybraným umjelcům za dojemnou kampaň za zachování iluzivní demokracie. Každý režim má své šašky,“ zmínil režisér David Martinek.

Novinářka Lucie Sulovská, která se již v minulosti netajila názorem, že ač ji to netěší, Drahošova kampaň se ubírá velmi špatným směrem, nyní sepsala ironický odhad, jakou reakci po Zemanově vítězství můžeme čekat od Drahošových stoupenců. Jako důvody porážky byly uváděny: Zakomplexovaní čecháčci a burani z vesnic. Bude se prý nejspíš často psát "to je konec", nadávat na "zkurvený národ", navrhovat odtržení Prahy, nebo hovořit o ostudě na celý svět. Vrcholem podle jejího ironického břitu mělo být zvolání "ó veliký Reinharde, měli jste nás vyhladit".

Její text však nebyl pochopen jednoznačně a setkala se s kritikou, zejména od některých voličů Miloše Zemana. Proto k němu dopnila vysvětlení: " Byla to- dle mého mínění - jasně čitelná narážka na to, jak bude vypadat část reakcí tzv. lepších lidí, a že přesně to pohrdání, které v nich bude obsaženo, je důvodem, proč mají lidé pocit, že to musí někomu "natřít" (elitám skutečným i samozvaným, Pražákům, kavárně). proč mají lidé pocit, že to musí někomu "natřít" (elitám skutečným i samozvaným, Pražákům, kavárně). Nikdy by mě nena padlo, že to bude interpretováno takto."

„Naděje na změnu zhasla... Zajisté to přežijeme, jako dosud vše. Leč náprava škod, ke kterým dojde, nebude ani snadný, ani rychlý proces. Počítejme s tím a zachovejme si naději a sebedůvěru sami v sebe,“ podotkl pak expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Migrace, dezinformace, ruské peníze pro Nejedlého. O všem jsme mluvili, rozkrývali. Nestačilo. Nekončíme, začínáme. Nakonec vyhrajeme, protože máme tuhle zemi raději než ruské peníze nebo diktátory. Nikam nejdeme, ani nás nevyženou,“ zmínil pak zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

"Navzdory obrovské mediální podpoře Drahoše a negativnímu zobrazování Zemana, navzdory obrovské kampani a podpoře všech neúspěšných umělců a politiků, navzdory obrovským nákladům, český volič jasně řekl své. Přímá demokracie opět prokázala svoji sílu, navzdory bankám, korporacím a neziskovkám. Výsledek voleb uchránil vlastenectví jako silnou a trvalou hodnotu proti bezuzdé globalizaci a aroganci mocných. Jediná opravdová moc patří do rukou občanů a ne do rukou samozvaných mravokárců pražské kavárny! Pane prezidente, upřímně gratuluji Vám i naší zemi k výsledku voleb. Noční můra nástupu Drahošových stoupenců je zažehnána!" sdělil poslanec za SPD Jiří Kobza.

"Předně je zapotřebí poblahopřát vítězi a poděkovat kandidátu Drahošovi za důstojný souboj," poznamenal bývalý místopředseda TOP 09 a starosta venkovské obce Čeladná Pavol Lukša. "Jsme odsouzeni žít spolu jeden vedle druhého a proto jak jsem již avizoval před volbami, ať již vyhraje kdokoli, bude to i můj president. Co se týče škod, těch bylo napácháno od roku 1990 dost a každý se proto musí srovnat sám se svým svědomím. Ukazuje se, že všude ve světě existují propastné rozdíly mezi hlavními městy a zbytkem země. Než to odsuzovat, že venkov nerozumí městům a naopak, chtělo by se spíše zamyslet, jak to změnit, než se neustále vymezovat," uzavřel Lukša.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef