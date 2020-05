Únik informací ke kauze Rus s ricinem? Šéf sněmovní komise pro kontrolu BIS promluvil v ČT

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) říká, že vztahy s Ruskem nevzkvétají, včera byli ale poslanci ujištěni, že české bezpečnostní složky postupují adekvátně. To po jednání Bezpečnostního výboru Sněmovny odsouhlasili poslanci poté, co je navštívil ředitel BIS.

Bělobrádka mrzí, že hnutí ANO, ČSSD, KSČM a SPD odmítly na plénu na toto téma širší debatu. „Parlament by se měl vyjádřit k takto závažným situacím, jako nastala v případě celé ‚ricinové kauzy‘,“ uvedl poslanec.

„Je to bezpochyby vážná situace. Vidíme určitou eskalaci a můžeme se domnívat, zda se tím neřeší i vnitropolitická situace v Rusku,“ přemítal Bělobrádek, jenž nevyloučil ani další konsekvence. „V hledáčku ruské administrativy tajných služeb jsme bezpochyby dlouhodobě a velmi silně,“ poznamenal.

Lidé by podle něj ani neměli vědět o tom, zda se v Česku skutečně pohybuje nějaký ruský agent se smrtelným jedem ricinem, jelikož to náleží k řešení pouze bezpečnostním složkám a diplomacii.

Jako předseda Stále komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, který si může vyžádat informace, hovořil o tom, co v tuto chvíli hodlá dělat: „Jenže ty informace už jsou částečně venku, a to je to, co je dost skandální. Nyní budeme spoléhat na to, že tajné služby, policie a státní zástupci budou konat jak mají a budou odvádět dobře svou práci a budou také chránit lidi, kteří jsou zřejmě bezprostředně ohrožení,“ doufá Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

Jakékoliv zpochybňování práce našich tajných služeb není namístě. Jejich výkonnost i jejich pozice v mezinárodním kontextu, především u spojenců, je podle jeho mínění velmi vysoká. „Pro nás je teď hlavní, aby skutečně nedošlo k nějakému aktu, který by někoho stál život,“ upozornil Bělobrádek. Pod ochranou policie jsou nyní starostové Prahy 6 a Prahy-Řeporyje Ondřej Kolář (TOP 09) a Pavel Novotný (ODS) a primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti).

Bělobrádek je toho názoru, že je nepřípustné, aby se cizí země takto vměšovala do našich vnitřních záležitostí. „A nesouhlasím ani s tím, že by tu někdo přepisoval historii,“ doplnil.

Co by podle Bělobrádka měla dělat vláda a jaká by měla být její adekvátní odpověď na celou situaci? „Tyto věci je třeba řešit diplomatickou cestou. Postoj k tomu nemusí zaujímat přímo celá vláda, ale určitě ministr zahraničí je ten, který by měl vše komunikovat, třeba si předvolat ruského velvyslance,“ míní poslanec.

Jako další konkrétní kroky zmínil vypovězení diplomatů. Vědom si je však toho, že pokud vypovíme několik desítek ruských diplomatů, udělají to samé nám a nikdo nám v Moskvě nezbyde. „Možné je ale také setkání na nejvyšší možné úrovni,“ uvedl další z možností, jak se k situaci postavit.

Je přesvědčen, že vše se musí vyřešit interním jednáním, nikoli veřejně. „Ministr zahraničí se snaží věci urovnat diplomatickou cestou tak, aby nepřerostla celá situace do zbytečné eskalace,“ všímá si Bělobrádek.

Ještě v květnu plánuje svolat Stálou komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a probrat celou situaci. „A to i s perspektivou toho, co se stalo na Bezpečnostním výboru. Budeme řešit určitě i to, jaké kroky se podnikají,“ dodal Bělobrádek.