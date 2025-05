Pražská hádka o prachy. Pirátka vysvětlila neocenitelnou práci neziskovek

„Nesu špatné zprávy. Na radě neprošel návrh na udělení grantů v oblasti životního prostředí v hodnotě 42,8 milionu korun. Přidělení dotací získalo pouze 4 hlasy pirátských radních. Tisk byl minulý týden stažen na žádost SPOLU, žádné připomínky na jeho úpravu jsem však neobdržela, takže pro další odklad nebyl důvod. Již jsem byla bombardována, kdy bude tisk projednán. Pokud jste jedním z dotčených subjektů, doporučuji obrátit se na radní koalice Spolu Praha a STAN, aby vám vysvětlili důvody pro své (ne)hlasování. Na jednání rady konkrétní výhrady nezazněly,“ stěžuje si na sociálních sítích Jana Komrsková (Piráti), náměstkyně pražského primátora.

V Praze je bližší košile než kabát

Ondřej Prokop, předseda ANO v Praze, zastupitel Prahy a Prahy 11, jí odpověděl a pro slovo nešel daleko: „Nechcete tu koalici ODSRÁTI už rozpustit? Na vládě na to přišli, v Praze je bližší košile než kabát? Proč sedíte v radě, kde nejste schopni nic schválit ani prosadit? Držíte se trafik a pašalíků víc než svých ideálů? Tohle plakání je k ničemu, z toho se lidi nenají. Měli byste sebrat poslední kousek cti a odejít, dokud je ještě čas.“

„Jestli by neměly z koalice odcházet spíše subjekty, které blokují peníze pro 63 (!!!) nejrůznějších organizací, které pro hlavní město odvádějí neocenitelnou práci? Samé otázky,“ namítla Komrsková.

Navrhnete odvolání primátora a radních SPOLU?

„Tak vzhledem k tomu, že jeden z těch subjektů vyhrál volby, má silnější klub než vy a my, má primátora a drží kontrolu nad městem a Piráti mu už jen dělají stafáž, tak nevidím jediný důvod, proč by měl dobrovolně odcházet. Nebo to mám chápat tak, že na zastupitelstvu navrhnete odvolání primátora a radních SPOLU a chcete o tom s námi jednat? Nebo prostě budete jen plakat, držet se placených postů a neuděláte reálně nic? Samé otázky,“ vysmál se pirátce Prokop.

A slovní přestřelka pokračovala. „Ondro, že ty něčemu nerozumíš, to je normální stav daný od přírody. To mně žíly opravdu netrhá. Co mi však žíly trhá, že tady jsou desítky spolků, které čekají na peníze na svou činnost a vlastně netuší, co udělaly špatně. A nejhorší na tom je, že neudělaly špatně vůbec nic,“ míní náměstkyně pražského primátora.

