Unikátní kombinace. A nemyslím to pochvalně. Šichtařová o chybě na „vládním vysílači“

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 9% Nezvládne 83% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 48710 lidí komentáře Šichtařové pro Echo24.cz dost možná opět směřujeme do recese. „Asi nikdo nemůže čekat, že s cenami pohonných hmot takovými, jaké jsou, a s chybějícími součástkami, kvůli kterým Škoda Auto už zase omezuje výrobu, a s chybějící železnou rudou z Ukrajiny budeme dosahovat kdovíjak zářného hospodářského růstu. Teď už je zřejmé, že inflace bude mnohem vyšší, než se ještě na přelomu roku čekalo, a současně hospodářský růst bude mnohem nižší, než se čekalo. Bude-li tedy vůbec nějaký. Takže nás čeká stagflace,“ předpovídá.



Míní, že je stagflace, tedy kombinace výrazného zdražování při stagnujícím růstu ekonomiky, „věc nepříjemná, protože na ni není administrativního léku“, specialitou současného stavu však je, že je u nás tento jev doplněný extrémně nízkou nezaměstnaností. „Lépe řečeno, máme přehřátý trh práce. Takže máme současně inflaci, k tomu nízký hospodářský růst a k tomu přehřátý trh práce. To jest ovšem kombinace vskutku unikátní. A nemyslím to pochvalně,“ shrnuje ekonomka.



S nahlédnutím do statistik komentuje, že v posledním kvartálu roku 2021 mzdy v reálném vyjádření mírně klesly, jelikož si lidé za vydělané peníze mohli kvůli inflaci dovolit méně věcí než dříve, což by podle připomenutí Šichtařové odpovídalo stavu za velké nezaměstnanosti. Tu ale nemáme. Fotogalerie: - Střídání stráží a vlajek

„Vzápětí nato přišla další zpráva: práce je v Česku víc než dost. Houbeles vysoká nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v únoru znovu klesla (sic!) na 3,5 % z lednových 3,6 %. Úřady práce evidovaly více než 263 tisíc uchazečů o zaměstnání. Přitom jejich počet byl o 3 643 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 byl nižší dokonce o 48 030 osob,“ jmenuje ekonomka s tím, že na jedno volné pracovní místo připadalo v únoru v průměru 0,7 uchazeče.



„Jenomže poptávka po pracovních místech zrovna moc nesvědčí o zdravé struktuře ekonomiky. I nadále zaměstnavatelé hledají převážně zaměstnance se základním či nižším vzděláním. Z pohledu odvětví pak pokračuje zájem o zaměstnance ve výrobě, v technických a dělnických oborech. No a na druhém konci spektra poptávaného vzdělání stojí zdravotnictví – i zde je poptávka po lidech obrovská. Prostě chybějí lékaři,“ jmenuje ve svém výčtu.



Viníkem jsou podle Šichtařové především vládní činitelé, jmenuje zejména kroky schválené za vlády expremiéra Andreje Babiše (ANO). „I tady v tom mají prsty peníze sypané do ekonomiky, peníze se do ekonomiky dostávají dvěma kanály – od vlád a od centrálních bank. V tomto případě je viníkem vláda. Respektive její program Antivirus a variace na kurzarbeit,“ míní. Fotogalerie: - Po hlasování o rozpočtu

V souvislosti s válkou na Ukrajině se podle ní situace lepšit příliš nebude, jelikož se opět dostane náš průmysl do problémů, firmy se prý ale budou muset snažit, aby si udržely své vyzkoušené zaměstnance.



Pomoci nám mohou Ukrajinci. „Dá se také očekávat, že zejména ve stavebnictví budou chybět mužští pracovníci původem z Ukrajiny, kteří nyní budou mít jiné starosti, protože minimálně část z nich odjíždí domů. Válka na Ukrajině ale v konečném součtu stejně povede k většímu přílivu pracovníků z Ukrajiny, ale v jiné struktuře než dosud. Namísto mužů na stavbách to spíš budou ženy s dětmi, které mohou obsadit zcela odlišné pozice. Už teď je jasné, že je přepálený trh práce nasaje jako houba,“ uzavírá ekonomka. Psali jsme: Ani pandemie, ani válka. Ekonomiku ničí něco úplně jiného. Šichtařová má strach, jaká další alotrie vláda vymyslí Zděšení. Nový Černobyl? Rusko překročilo myslitelné. Toto by pohřbilo jádro Covid a Putin. Hnízdil křtil knihu, padla vážná podezření Takto přesně má „krvácet“ Rusko mimo SWIFT. Markéta Šichtařová šla do podrobností

