Úniky z vlády. Dítě bude u rodičů jen do tří let, pak si výchovu převezme stát!

Kdo z voličů stran pětikoalice vůbec tušil, že vláda bude chtít krátit čas, který tráví ti nejmenší doma s rodiči? Členové pětikoaliční vlády hovoří o tom, že by bylo dobré o rok zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku. Dlouhá rodičovská prý „škodí nejen matkám, které o tom nevědí, ale i celé společnosti. A je potřeba formovat děti už ve školce“. Jejich vyjádření glosuje Jana Bobošíková z Aby bylo jasno: „Cílem pětikoalice je evidentně dostat dítě co nejdříve z rodinného prostředí pod vliv státu,“ říká Bobošíková.

Vláda podle ministra zemědělství Nekuly (KDU-ČSŮ) při komunikaci o svých opatřeních dodržuje omertu. Definice zmíněné omerty je následující: je to část kodexu mafie, podle kterého je člen organizace povinen vůči policii a úřadům zachovávat mlčení o všech aktivitách organizace a jejích členech.

„Ovšem vláda tak činí s tím rozdílem, že zachovává mlčení vůči občanům i opozici,“ podotýká Jana Bobošíková. „Tak jak jsme dokázali dodržet mlčenlivost, omertu, při sestavování ozdravného balíčku, tak stejným postupem budeme postupovat do té doby, než se sestaví rozpočet,“ nechal se slyšet Nekula.

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 18230 lidí

Právě doba čerpání by se podle vládních politiků mohla zkrátit o celý rok.

„Politici dobře ví, že rodičovský příspěvek je výbušné téma. Všimli jste si, jak o něm mlží? Prý ho zvýší o padesát tisíc. Ale od kdy, komu a na jak dlouho? To se neví,“ dodává moderátorka. Následně ukazuje záznam z debaty pořadu Otázky Václava Moravce, kde ministr sociálních věcí Marina Jurečka nechtěl zatím za žádnou cenu prozrazovat podrobnosti. A podotýká k tomu, že ministr Jurečka mlčí o tom, že součástí jednání o rodičovského příspěvku je zkrácení doby, po kterou by se pobíral.

Zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, který nyní podporuje výchovu dětí do čtyř let, prosazuje předsedkyně vládní strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. A důvody? Dlouhá rodičovská podle ní škodí ženám a celé společnosti: „Já teď v rámci debaty, která není součástí konsolidačního balíčku, tak ji můžu říct, tak v rámci rodičovského příspěvku řešíme, jestli zvýšit jenom, nebo i snížit dobu pobírání. A já jsem zastánce toho, že dlouhá rodičovská nám ve finále škodí. A bohužel nejen jim, ale celé společnosti,“ řekla politička v jednom z rozhovorů.

A protože na rodičovský příspěvek není zmíněná omerta, nebál se k němu vyjádřit ani ministr Nekula. Podle něj má stát podporovat rodiče, aby se starali o dítě jenom do tří let, pak by měli jít do školky. „Má smysl podporovat, aby se rodiče starali primárně o dítě do tří let věku a abychom nezpůsobovali to, že děti nejsou dávány do školek, ono to má nějaké negativní důsledky, potřebujeme ty malé děti zapojovat i v rámci výchovy ve školce,“ uvedl Nekula. „Co na tom, že ve školkách nejsou místa,“ poznamenává Bobošíková.

„Pokud přeložíme slova členů pětikoaliční mafie, vyplývá z nich, že politici uvažují o zkrácení rodičovského příspěvku o rok. Ohánějí se přitom blahem matek, které prý nevědí, že jim čtyřletý rodičák škodí, i blahem celé společnosti. Zájem samotného dítěte, které doposud mohlo být v rodičovské náruči o rok déle z jejich slov zcela vypadl,“ upozorňuje Bobošíková.

Řada odborníků přitom tvrdí, že právě v tomto věku je pro správný vývoj dítěte a jeho pocit bezpečí péče a přítomnost rodičů zcela zásadní.

„Cílem pětikoalice je evidentně dostat dítě co nejdříve z rodinného prostředí pod vliv státu. Co na tom, že vládní prohlášení slibovalo nabídnout větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život tak, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času právě dětem. Je to cár papíru, který posloužil jako povinné slohové cvičení pro získání důvěry,“ konstatuje Bobošíková a závěrem pokládá otázku: „Co myslíte? Kdo z voličů pětistran vůbec tušil, že vláda bude chtít krátit čas, který tráví ti nejmenší doma z rodiči?“

