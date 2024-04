Únos moravského podnikatele se bude znovu přetřásat u soudu. Kvůli justicí zakázané knížce. Obstojí cenzura?

reklama

„Po vynesení rozsudku Městského soudu v Brně jsme měli s redakčním týmem a naším právním zastoupením poradu, kde jsme zcela jednomyslně rozhodli, že podáme odvolání proti tomuto, dle našeho názoru nespravedlivému rozsudku,“ potvrdil Martin Mareček za vydavatele knihy Zločiny beze zbraní. Podle jeho slov brněnský soud při svém rozhodování pochybil, protože se nevypořádal s argumentací ani neprovedl navrhované důkazy, zejména svědecké výpovědi. Podrobně jsme o verdiktu soudu psali zde

Ještě víc podrobností pak doplnil doktor Miroslav Špadrna, místopředseda Spolku Šalamoun, který byl vedlejším účastníkem soudního sporu. Jak podrobně popsal redakci ParlamentníchListů.cz, trpí rozsudek Městského soudu v Brně spoustou závažných vad, takže celé řízení je možné považovat za zmatečné. „Například soudce Městského soudu v Brně vůbec nerozhodl o žádosti Spolku Šalamoun o odročení jednání, které v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení nařídil na den 10. 1. 2024 už v 8.15 hodin ráno i s vědomím, že nikdo z účastníků není z Brna a dva vedlejší účastníci jsou z Prahy, čili se budou jen s obtížemi dopravovat k jednání,“ uvedl Špadrna, podle kterého soudce obdobně vůbec nereagoval na návrh spolku na odnětí a přikázání věci jinému soudu. „Tento návrh vůbec nepředložil k rozhodnutí nadřízenému soudu. Přesto jednání dne 10. 1. 2024 proběhlo a v naší nepřítomnosti, ačkoliv v té době ještě nebyla vyřešena otázka zákonného soudce. Rozhodování o návrhu na odnětí a přikázání věci musí přitom předcházet rozhodnutí soudu o žalobě. Rozhodovat o návrhu na delegaci jinému soudu dodatečně, tj. ex post, již nelze, postrádalo by to smysl,“ dodal Miroslav Špadrna.

Za klíčové však zkušený právník považuje také to, že brněnský soudce vyšel pouze z tvrzení žalovaných a ze zprošťujících rozhodnutí v trestním řízení. „Přitom podle zákona platí, že soud rozhodující v civilním řízení je vázán rozhodnutím z trestního řízení o vině, tedy nikoliv rozhodnutím o zproštění obžaloby a zde si může závěr o věci učinit sám. Ale navzdory návrhu na provedení důkazů výslechem svědků, kteří vypovídali v trestním řízení, žádné další důkazy soudce neprováděl. Přitom ale podle judikatury Nejvyššího soudu platí, že osobní výslech svědka, který je dosažitelný, má vždy přednost před pouhým čtením protokolu o jeho výpovědi,“ dodal místopředseda Spolku Šalamoun, podle kterého je rozsudek soudu nepřezkoumatelný a zároveň protiústavní, protože podle ustálené judikatury Ústavního soudu je soud povinen se vypořádat se vším, co vyšlo v průběhu řízení najevo a co namítají účastníci řízení, pokud to má vztah k projednávané věci. To se v tomto případě podle Špadrny bohužel nestalo.

„To všechno jsou zásadní vady řízení porušující základní zásady práva na spravedlivý proces. Proto Spolek Šalamoun v odvolání navrhl, aby rozsudek Městského soudu v Brně byl zrušen a aby odvolací soud nařídil projednání věci v dalším řízení jiným samosoudcem,“ dodal Špadrna.

Vyjádření k žalobě Spolkem Šalamoun.

Vydavatel knížky zároveň nechápe, proč historicky první verdikt soudu, který zakázal distribuci knížky, nevzbuzuje větší mediální zájem a veřejnou debatu. „Přičítáme to ale tomu, že média se v současnosti zaměřují na palčivější otázky týkající se naší společnosti. Vezměte si dění kolem nás. Války v blízkosti naší země, ekonomická nestabilita, zadlužování naší země a náznaky celkové nespokojenosti občanů. To jsou dle našeho názoru témata, která v současnosti hýbou zpravodajstvím,“ dodal Mareček, který se však nehodlá vzdát a právě proto, aby se o soudní cenzuře dozvědělo co nejvíce lidí, plánuje masivní kampaň, ve které chce informovat sdělovací prostředky, pořádat přednášky, semináře a besedy.

Redakce ParlamentníchListů.cz se opakovaně snažila kontaktovat také bývalého Buráňova společníka, podnikatele Jaroslava Novotného. Na e-maily nereaguje a bez odpovědi stále zůstává také nabídka na rozhovor a vyjádření, kterou reakce Novotnému adresovala skrze jeho právního zástupce.

Dříve jsme o zakázané knize psali zde

