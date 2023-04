Úplně nová kvalita šílenství. Co se děje ve Fialově hlavě? Holec má vážné obavy

Komentátor Petr Holec oznámil, že zřejmě zamíří na úřad práce. Vláda Petra Fialy (ODS) se podle něj tak moc střílí do vlastních nohou, a předvádí takové šílenosti, že on už to dělat nemusí. Stačí, že si Jana Černochová (ODS) „cvrnkla do trenek“. Tedy podle Holce.

„Já si dneska připadám trochu zbytečnej tady, protože jak si člověk může utahovat z vlády. Vláda si ze sebe nejvíc utahuje sama. Fakt nechápu. Asi půjdu na úřad práce nebo si roztáhnu deštník proti chudobě a vykašlu se tady na to, protože tohle nejde, oni mi vlastně vypálili rybník. Já vlastně nevím, co tady dělat,“ začal Holec.

A hned pokračoval úderem na Fialovu vládu.

„Petr Fiala nám řekl, naše vláda zvládla všechno,“ zaznělo do Holce, podle něhož vláda spíš všechno zpackala. „Stejně jako jsme zpackali všechno. To je neuvěřitelný. Do toho svinčík s DPH. Kde už proti sobě jdou snad všichni ministři vlády. To ještě žádná vláda nepředvedla,“ nešetřil ostrými slovy na adresu pětikoalice Holec.

A okamžitě pálil dál, konkrétně do Rakušana.

„Do toho Rakušan, šéf České pošty, kterou teď téměř likviduje, tak vzkazuje důchodcům, že vybírat si důchody na České poště je nebezpečný. Nevím, jestli se bojí teroristů, nebo čeho. Do toho si Jana Černochová, ministryně obrany, cvrnkla do trenek. Nebo někdo mi napsal na twitter, jestli v souvislosti s trenkama víc něco, co lidé nevědí. Nevím a beru to tak, jak to napsala na twitter. A do toho spousta dalších věcí, takže já tady začínám bejt zbytečnej,“ zopakoval.

To, co současná vláda předvádí, je podle Holce jako film natočený podle toho nejhoršího scénáře s tím nejhorším možným režisérem. Zahrajou to nejhorší herci a ještě si na sebe napíšou nejhorší kritiku. „Tohle jsme tady ještě neměli,“ konstatoval znovu Holec. „Za 33 let od pádu komunismu takhle tragikomickou vládu, se kterou se řítíme do arciprůšvihů, já nepamatuju,“ pokračoval Holec.

Fiala to podle streamera Holce dotáhl tak daleko, že se „brutálně vysmál Česku“. Z pohledu Holce se tak stalo v pořadu Otázky a odpovědi z Kramářovy vily. „I tvůrci seriálů Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére, by záviděli a hned by ho angažovali. Akorát to bohužel není scenárista, ale premiér. On to nepíše, on to dokazuje svojí prací.“

A čím, že se to podle Holce vysmál Čechům? Tím, že jim sdělil, že v oblasti cen potravin nechá jeho vláda působit trh.

„Všichni víme, že nezvládli skoro nic, že všechno dělají na poslední chvíli. Na nátlak opozice a expertů. Všechno odmítali z ideologických důvodů a oháněli se trhem tam, kde žádný trh není,“ vyjádřil svůj názor Holec s tím, že vláda zastropovala ceny energií a jednak to udělala příliš vysoko a příliš pozdě. Podle Holce to v konečném důsledku zvedlo i ceny potravin. „To fakt bude průser,“ vyjádřil obavy.

Poté divákům předložil tři teorie, proč se Fiala chová tak, jak se chová.

První možností je, že se tak chová, protože svým tezím opravdu věří. „Pak je to tragédie,“ prohlásil Holec.

Druhou možností podle něj je, že premiéra Fialu jeho poradci odtrhli od reality a drží ho ve svého druhu skleníku a Petr Fiala, až z něj jednou vystoupí, bude velmi překvapen. A své poradce vyhází. A pak mám třetí teorii a podle té je Fiala největší borec, jakého jsme tady měli. On má fasádu nudného profesora, ale ve skutečnosti si z nás ten člověk utahuje a říká si ‚vy pitomci, vy si myslíte, že já to všechno beru vážně, ale já si z vás po celou dobu utahuji‘,“ otevřel třetí možnost Holec.

A jedním dechem připomněl výrok Fialova ekonomického poradce Štěpána Křečka, který v Otázkách Václava Moravce řekl, že už i Pražanům se vyplatí jezdit na větší nákupy do Polska. Dokonce i prezident Pavel byl nakupovat v Polsku. „Ale samozřejmě to trochu podráží nohy české ekonomice,“ upozornil Holec. „A tohleto, co vidíme s Fialovou vládou, už je úplně jinej rozměr šílenství. To je úplně nová kvalita.“

Holec má dojem, že se ve „Fialově hlavě děje něco moc špatnýho“.

Poté pár slovy okomentoval probíhající kulturní války. „Bejt bílej je samozřejmě hřích,“ pravil. A položil si otázku, kam se to posune dál.

Upozornil také, že lidé, kteří chtějí mír a jsou označováni za dezoláty, ve skutečnosti ukazují zdravý rozum. Ale lidé by si podle něj měli dávat pozor, aby spolu s Janou Černochovou neskončili na převýchově na Libavé.

Holec na druhé straně uklidňoval své diváky, že tato vláda nemůže vydržet až do roku 2025, kdy Česko čekají řádné sněmovní volby. A než se vláda vymění, Holec je podle vlastních slov odhodlán působit jak světlonoš, v této z jeho pohledu nelehké době. „Fialovci vnesli do Česka strach, bonzování, nenávist proti důchodcům. Oni sem vrátili to bolševický ‚kdo nejde s námi, jde proti nám‘,“ vyložil svůj pohled na současnost Holec. Ony totalitní manýry, které podle svých vlastních slov vidí, se projevují i v nátlaku na Miroslava Ševčíka, aby zmizel z postu Národohospodářské fakulty. „Proboha, banka nemá co škole říkat, kdo má být děkanem, řekl v narážce na vyjadření České spořitelny, která upozornila, že pokud Ševčík neodejde, banka nebude VŠE podporovat. Po pár dnech však změnila názor a uvedla, že VŠE bude podporovat dál, bez ohledu na to, co se stane se Ševčíkem.

Zabrousil i na pole zahraniční politiky a konstatoval, že s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem souhlasí v tom, že by Evropa měla přestat poklonkovat Spojeným státům. Stejně tak má podle Holce Macron realistický pohled i na válku na Ukrajině. V Česku je to podle jeho názoru jiné. „Fialova vláda přikryla Česko modro-žlutou propagandou,“ pravil Holec s tím, že Macrona považuje za realistického politika.

