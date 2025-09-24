Ústavní soud odmítl stížnosti na SPD a STAČILO!. Vidlák nám řekl, čím si připije

Neparlamentní strana Volt se domáhala vyřazení SPD a STAČILO! z voleb kvůli „nepřiznaným koalicím“, tedy kandidatuře zástupců jiných subjektů na jejich kandidátkách.
Model, který v minulosti uplatňovala TOP 09 se Starosty nebo ODS se Soukromníky, byl letos soudně napadnut vůbec poprvé. Strana VOLT žalovala dvě opoziční formace, zatímco Přísaha zažalovala u krajských soudů, příslušných k volebnímu zákonodárství, kandidátku Pirátů a Zelených.
Krajské soudy všechny žaloby odmítly, byť některé ze čtrnácti rozsudků konstatovaly, že by měl zákonodárce vyjasnit, co lze pro účely voleb považovat za „koalici“, která musí k postupu naplnit vyšší kvórum. Dvojkoalice místo pěti procent osm a všechny další koalice jedenáct.
Někteří právníci poukazovali na rozdílnou situaci Pirátů a SPD na jedné straně, kteří nabídli menším subjektům jednotky míst na kandidátkách, a projektem STAČILO!, ve kterém se o hlasy uchází hned několik tradičních českých levicových stran včetně té úplně nejstarší.
Mnozí ale současně upozorňovali na politickou účelovost žalob, zejména poté, co kandidátka vládních Pirátů nebyla zpochybněna.
Zatímco u Pirátů a Zelených bylo stanovisko krajských soudů akceptováno, proti STAČILO! a SPD podala strana Volt stížnost k Ústavnímu soudu.
Zpravodajem byl určen soudce Milan Hulmák a předseda Baxa avizoval, že v Joštově ulici v Brně odloží veškerou další agendu, aby bylo rozhodnuto ještě před volbami.
Josef Baxa před novináři uvedl, že hlavním cílem byla jistota voličům, komu mohou dát ve volbách příští týden hlas. Proto se Ústavní soud snažil vyjasnit pravidla pro existenci koalic ještě před volbami.
Zohledněn podle něj musel být nejen text zákona, ale i dosavadní praxe, kde je formát „podpory“ menší strany straně větší opakujícím se jevem a v podstatě užívanou praxí. A zdůraznil, že s ohledem na respekt k vůli voličů musí přistupovat k těmto zásahům velmi opatrně.
Tento přístup chápe koalici formálně, tedy že koalicí je pouze to uskupení, které se za koalici samo označí. Proto krajské úřady postupovaly správně, když kandidátky SPD a STAČILO! přijaly jako kandidátky jednoho subjektu.
Proto Ústavní soud stížnosti na SPD a STAČILO! odmítl. Rozhodnutí padlo jednomyslně a nejedná se o nález, takže bylo rovnou odmítnuto bez projednávání. Zdůvodnění je však podle Baxy podrobné, celkem na dvacet stránek.
Baxa připustil, že koalice ve formálním smyslu jsou u voleb v něčem znevýhodněny. Ale všechno má rub i líc, a kandidátky jednotlivých subjektů „s podporou“ zase čelí jiným problémům. Například nečerpají prostředky ze státního financování a nemohou založit poslanecký klub, respektive jsou pro to přísnější pravidla. Nelze tedy říci, že je v rozporu se svobodnou politickou soutěží.
Soudce Baxa připustil, že situace obou hnutí je odlišná, zatímco SPD má delší samostatnou historii, hnutí STAČILO! vzniklo až v letošním roce.
„My nevíme, jestli je to volební vehikl, který pak skončí někde v garáži, ale hnutí bylo řádně zaregistrováno,“ odpověděl na dotaz Deníku N.
Daniel Sterzik, předseda hnutí STAČILO!, reagoval pro ParlamentníListy.cz velmi spontánně: „Kdo to říkal? Já jsem to říkal. Dnes si na vítězství připíjím slzami Petra Fialy.“
autor: Jakub Vosáhlo
