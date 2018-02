Ústavní soud přijal stížnost na odkoupení vepřína v Letech

"Ústavní soud vyřizuje stížnosti proti vládním usnesením zřídka, taková podání by se dala spočítat na prstech obou rukou," řekla serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Soud by se měl s podnětem vypořádat v průběhu tohoto roku. Průměrná délka vyřízení stížností je zhruba deset měsíců. "V tomto případě asi nemohlo být zasaženo do ústavních práv nikoho. Moc si nedokážu představit, jak by takové podání mohlo být úspěšné," uvedl ústavní právník Jan Kysela.