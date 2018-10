Ústecký kraj zatím řediteli školy za obrazy Zemana odměny nevzal

Rada Ústeckého kraje dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s prohlášením ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana o tom, že dal školníkovi pokyn zahrabat obrazy prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho vulgárnímu vyjadřování do kompostu. Krajská rada se domnívá, že tím ředitel poškodil dobré jméno gymnázia a Ústeckého kraje. Rada zatím neřešila, zda řediteli odebere odměny.

Ředitel dal sundat prezidentské obrazy ze stěn ve třídách před čtyřmi lety poté, co Zeman veřejně použil sprostá slova. „Chtěl jsem tím vyjádřit, že jestliže dosud ty obrazy pana prezidenta byly ve skladu a já jsem uvažoval o tom, že je třeba jednou vrátím, tak teď po tom dalším excesu pana prezidenta jsem se rozhodl, že už je nikdy nevrátím,“ řekl ČTK Bergman.

Zeman naposledy mluvil vulgárně v části rozhovoru pro Český rozhlas, kde prozradil jména některých lidí, které vyznamená u příležitosti 28. října. Za vulgarismy ho kritizovali někteří politici. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) obdržela čtyři stížnosti na vulgární výroky prezidenta.

Vyjádření na sociální síti bylo podle Bergmana trochu expresivní. „Ve skutečnosti samozřejmě jsem školníkovi žádný takový pokyn (zahrabat obrazy do kompostu) nedal. Obrazy jsou dál v tom skladu. Ale chtěl jsem tím vyjádřit to, že s návratem obrazů na čelní stěny učeben rozhodně nepočítám,“ uvedl Bergman.

Školství má v kraji v gesci náměstek hejtmana Petr Šmíd (SPD-SPO). „Není podle mého názoru možné, aby ředitel krajské příspěvkové organizace, který má být navíc vzorem pro své žáky, takto nevhodně veřejně vyjadřoval své názory směrem k hlavě státu,“ řekl ČTK Šmíd. „Musím říct, že je mi lhostejné, zda by se prezident jmenoval Havel, Klaus, Zeman nebo Drahoš. Je to nepřípustné a ředitel by se měl za své jednání veřejně omluvit,“ uvedl náměstek hejtmana.

autor: mp