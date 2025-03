Útok na Babiše kvůli „zrušení StarDance“: Vše je jinak

Včera vyšel na serveru Novinky.cz článek od Karoliny Brodničkové s titulkem ANO chce po volbách zrušit na ČT zábavní pořady. Titulek byl podložen slovy Andreje Babiše, která pronesl na jednání sněmovny už v únoru, kdy apeloval na sněmovnu, že musí vrátit veřejnoprávním médiím jejich skutečné poslání. „Veřejnoprávní média mají poskytovat objektivní zpravodajství, kulturní a vzdělávací obsah, ne produkovat nekonečné seriály a komerční formáty a soutěžit s ostatními,“ uvedl předseda opozičního hnutí ANO, Andrej Babiš.

Na sociálních sítích se poté rozpoutala diskuse o tom, zda ANO Čechům v rámci „rušení zábavních pořadů“ vezme StarDance …když hvězdy tančí – taneční show, kterou Česká televize na ČT1 vysílá už od roku 2006 a který dlouhodobě patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům. Například poslední řada z loňského roku oslovila přes 4,6 milionu diváků. Průměrná sledovanost této v pořadí již 13. řady se vyšplhala na 1,6 milionu diváků starších patnácti let a více než 122 tisíc dětí. Podíl sledovanosti byl rekordní, dosáhl téměř 44,5 %, vyšší byl jen během vysílání druhé řady pořadu v roce 2007.

Informaci, že hnutí ANO jde o zrušení StarDance, ale i vánočních pohádek či hokejového mistrovství světa, sdílel na X i místopředseda Poslanecké sněmovny, Jan Bartošek (KDU-ČSL) a obvinil ANO, že chce „ničit tradiční zábavu“ jen proto, že hledá záminku pro „umlčení ČT, protože se jim nelíbí, že o nich vysílají pravdu“.

Hnutí ANO chce divákům ČT vzít hokejové mistrovství světa, vánoční pohádky nebo třeba StarDance. Chtějí ničit tradiční zábavu, která dělá radost milionům lidí. A proč? Hledají záminky, jak ČT umlčet, protože se jim nelíbí, že o nich vysílají pravdu. https://t.co/y1mRSzR7JG pic.twitter.com/lEE0bTCH2F — Jan Bartošek (@honzabartosek) March 17, 2025

Na kauzu rušení zábavních pořadů nyní prostřednictvím facebooku zareagoval i samotný předseda ANO. Spekulace vyvrátil a varoval před provládními médii. „Blíží se volby a provládní média o nás na plné obrátky jedou lživou kampaň. Údajně, že chceme zrušit StarDance nebo jiné pořady. Totální nesmysl,“ odmítl Babiš, že by jeho strana ANO měla na programy České televize vliv.

Babiš zdůraznil, že pouze chce, aby veřejnost věděla, na co jsou vynakládány koncesionářské poplatky a zkritizoval média jako Novinky, Právo a SeznamZprávy za to, že podporují vládu Petra Fialy a šíří nepravdivé informace o ANO.

„Novinky, Právo, SeznamZprávy… to je všechno parta, která chce, aby se Fiala udržel u moci. Nic jim nevěřte,“ varoval Babiš a apeloval na Čechy, aby zprávy od těchto médií nečetli a už vůbec jim nevěřili. „Každý den vycházejí lživé články o tom, co říkáme ohledně obrany, ohledně naší kampaně a teď nově jedou tyhle lži. Takže prosím nečíst, nevěřit. Jenom chtějí, aby tady Fiala byl na věčné časy,“ prohlásil Babiš.

Pro ParlamentníListy.cz se k „rušení“ StarDance vyjádřil předseda výboru pro mediální záležitosti za ANO, Patrik Nacher. „Je to pořád dokola. My jako opozice jsme nahánění místo toho, aby média naháněla vládu. Já přesně vím, co v oblasti České televize říkám. Když jsem příliš obecný, tak to novinářům vadí a když zabřednu do větších detailů, tak jim to nestačí, protože z toho nemohou udělat titulky,“ vysvětlil.

A doplnil: „Myslím třeba definici veřejnoprávní služby nebo úspory, které vůbec nesouvisí s vysíláním. Takže se doptávají dál a když pak člověk dává ilustrativní příklad, jak by se to mohlo vyvinout a jak definice veřejnoprávní služby z roku 1991 není totožná s rokem 2025 – protože veřejnoprávní televize tenkrát byla sama a nebyly komerční televize – tak z ilustrativního příkladu udělají to, že se má něco rušit. Logika ale je, že rušení je až to úplně poslední, co by se mělo dělat. Až to úplně poslední.“

Máslo na hlavě ohledně ČT má například poslanec STAN Jan Lacina, který prosazuje zvýšení koncesionářských poplatků pro média veřejné služby, ale jeho kavárna v Nové scéně Národního divadla poskytuje catering pro Českou televizi, když ta pořádá festival hudebních filmů Zlatá Praha.

