Útok na dvě Ukrajinky. Politici odsuzují hnus. Proslýchá se, že by pachatel mohl být Rom

Starší žena vyvázla s podlitinami, mladší z ukrajinských žen utrpěla vážná zranění v obličeji, jako otevřenou zlomeninu čelisti, zlomeninu lícní kosti a frakturu nosních kůstek. Zraněná žena byla s poruchami vědomí transportována na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň.

Policisté podle serveru Novinky.cz už znají totožnost muže, který měl obě ženy napadnout. „Probíhají úkony trestního řízení,“ uvedla ve středu odpoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová s tím, že muže aktuálně vyslýchají.

Doplňující informace k osobě podezřelého policie zatím neposkytla. Podle facebookového profilu Romové-České republiky-volí by se ale mohlo jednat o Roma. „Tak mám nepotvrzenou informaci, že ty dvě zmlácené Ukrajinky měl napadnout Rom, jestli to tak bylo…. Poděkujte takovým jako je např. Pepik Čonka alias Edmont Dantes. Tohle přece nechceme nikdo! Aby se na ulicích mlátily ženy a děti jen pro svou národnost nebo etnicitu! Zodpovědnost za to mají tihle vyvolávači nenávisti! Která nepomůže nikomu!“ stojí v příspěvku s tím, že zmíněný Čonka měl například v live videu prohlásit, že pokud „nějaký Ukrajinec vystrčí v Krupce nos, bude bit.“

Mohlo by tak jít o pokračování násilných střetů mezi Romy a Ukrajinci, v jejichž znamení se nese české léto 2023. Vše začalo v červnu, když byl na akci u brněnské přehrady při konfliktu mezi Romy a Ukrajinci ubodán jeden Rom. Jeho pohřeb vyvolal emoce na všech stranách. Následoval střet v Pardubicích, při kterém měla trojice Ukrajinců čelit přesile Romů a několik menších konfliktů, třeba v Ústeckém kraji v Krupce nebo v Bílině.

Za vrchol těchto sporů byl mnohými považován incident ve vyloučené lokalitě v Brně, kde si skupina Romů „došla“ do ulice, kde žijí Ukrajinci a pod okny jim vyhrožovali mimo jiné použitím zápalných láhví. Další vlny nepokojů se dají očekávat po rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který rozhodl o propuštění podezřelého Ukrajince z vazby.

Rozhodnutí soudu se nelíbí romské komunitě, která to považuje za plivnutí do tváře. „Návod, jak zabíjet Romy. Soudce je nějaký rasista, statisticky by to dávalo smysl. Většina majority Romy nesnáší. Je to případ rasismu ze strany státu, prostřednictvím soudce. Jako by říkal - zabíjejte Romy, nic moc se vám nestane. Proč je to tak vždy, když někdo bílý zabije Roma,“ stojí v jednom z příspěvků.

K propuštění ukrajinského muže podezřelého z vraždy romského mladíka se vyjadřoval i zmiňovaný Pepik Čonka, podle nějž „policie udělala spoustu chyb a politici je jenom balamutili a nikdo si s Romy nechce lámat hlavu a starat se o ně.“

O víkendu se odehrál ještě tragičtější případ na Teplicku, kde utrpěl těžká zranění ukrajinský muž, který byl po útoku převezen do nemocnice s proraženou lebkou. Po převozu do nemocnice muž na následky zranění zemřel.

„V souvislosti s tímto případem krajští kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po možných svědcích této události. Jedná se o osoby na záběrech a fotografiích,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

K oběma incidentům se vyjádřila řada politiků, kteří zejména vyzývají, aby lidé nešířili nenávist a xenofobii. „Kořeny toho všeho mohou být v nedostatečném boji proti dezinformacím a ruské propagandě na všech úrovních. Proruské vlivy u nás mají příliš prostoru. Neustále veřejně opakuji, že se tomu musíme věnovat, naučit se bránit, komunikovat to a brát tyto hrozby vážně…“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL)

„Napadení ukrajinských žen je důsledkem vyvolávání nenávisti a šíření lží mnohých politiků. Hanebné. Lidé, kteří uprchli před válkou a často jim nezbylo vůbec nic, si zaslouží naši pomoc a ochranu. Jsem přesvědčena, že většina občanů to ví a všem takovým moc děkuji,“ napsala k napadení ukrajinských žen předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Napadení ukrajinských žen je důsledkem vyvolávání nenávisti a šíření lží mnohých politiků. Hanebné.



„Surově napadnout ženu je hnus. Napadnout ji jen kvůli její národnosti je absolutní hnus. Tyhle činy jsou výsledkem nenávistných výroků na adresu Ukrajinců, podobně jako šíření nenávisti vůči muslimům ,stvořilo' teroristu Baldu. Politická odpovědnost padá na ty, kdo ty nenávistné výroky šíří. Policie nebude tolerovat ani ty výroky, ani ty činy,“ ubezpečil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Útoky okomentoval i exposlanec Miroslav Kalousek, který také hledá vinu u některých politiků. „Tohle je projev nejodpornějšího hnusu, který dříme v každé společnosti - nenávist ke skupině obyvatel. Někteří ,politici' s ním pracují a povzbuzují ho. Ve vlastním zájmu to musíme zastavit. Kanály se nesmí vylít do ulic, jinak bude úklid drahý a bolestný,“ reagoval Kalousek.

