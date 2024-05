Útoky ruských hackerů. Pavel Žáček volá po odvetě

reklama

Rusové získali informace o bezpečnostní „díře“ v programu pro správu elektronické pošty, kterou následně využívali.

Kyberútoky hackerské skupiny APT28, která je podle českých úřadů úkolována ruskou vojenskou rozvědkou GRU, je podle Žačka potřeba brát vážně. „Byl to dlouhodobý atak, který měl cílit na naše slabá místa. Můžeme se domnívat, zda to mělo znehybnit nějakou instituci nebo zda chtěli získat nějaká špionážní data. Určitě se tím budeme dále zabývat,“ řekl úvodem v pátečním Interview ČT24.

„Rusko si cíle nevybírá, snaží se útočit na Alianci, která podporuje Ukrajinu. Snaží se snížit naše kapacity, tomu je nutné se bránit, protože tyto kapacity dnes nejsou národní, ale sdílené, kolektivní,“ pokračoval předseda sněmovního výboru s tím, že USA jsou schopné provést jakýsi protiútok v kybernetické sféře a akce hackerů spadajících pod GRU „znehybnit“.

Na takové útoky hackerů je podle jeho slov třeba reagovat, zvlášť pak, když se překročí „červená linie“. „Jakmile to neuděláte, tak na sebe upoutáte pozornost a vytvoří se spirála. Nechci říct nekonečná, ale je to tak,“ dodal Žáček, a že si nedokáže představit, že by se hrozilo pouze slovně, ale reálně by se nic nedělalo. „To, že o tom ale nevíme, je proto, že to spadá do kategorie operací, které se nezveřejňují, nepřiznávají, což má řadu důvodů – včetně právních konsekvencí,“ vysvětlil.

Nedávno Česko čelilo kyberútokům na kritickou infrastrukturu, například nemocnice a další cíle. V těchto případech ale podle Žáčka nešlo incidenty připsat konkrétnímu státnímu aktérovi.

