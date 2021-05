Už i Fendrych nadává Seznamu. Takže přišel Kubík. A s Hamáčkem přitvrdil

Moderátor pořadu Newsroom ČT24 Luboš Rosí věnoval pozornost chystané cestě Jana Hamáčka do Moskvy, kde chtěl politik podle serveru Seznam Zprávy směnit kauzu Vrbětice za milion dávek vakcíny Sputnik a schůzku prezidentů USA a Ruska v Praze. Novináři z jiných médií vyčítají šéfredaktorovi Seznam Zpráv Jiřímu Kubíkovi, že v článcích Janka Kroupy a Kristiny Cirokové schází citace a jasné důkazy. Kubík se na to konto rozhodl promluvit před kamerami ČT a popsal, co by měli lidé sledovat.

Server Seznam Zprávy napsal, že ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček chtěl vyměnit kauzu Vrbětice za milion dávek vakcíny Sputnik a schůzku prezidentů USA a Ruska v Praze.

„Od začátku ale další redakce pochybují a kritizují,“ zaznělo ze strany Newsroomu ČT24. Následovala série kritických ohlasů na práci Janka Kroupy a Kristiny Cirokové.

„Hamáčkova poprava začala bez důkazů a v informační mlze. Za nepřesvědčivou práci platí důvěrou všichni novináři,“ napsal Deník N.

„Není jasné, že existuje skutečně nějaký konkrétní zdroj, který tu základní informaci, která byla v titulku, tedy utajení Vrbětic za milion Sputniků, skutečně vypustil z úst,“ poznamenal komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Má prý však pochopení pro to, že server Seznam Zprávy svůj zdroj či zdroje informací chrání.

„Jejich editorská politika dovoluje pouštět věci, které prostě jsou, jako, nepřijatelné v rámci korektní novinařiny, “ konstatoval komentátor Lidových novin Petr Kamberský. „Mně fakt přijde neuvěřitelné, že bychom prostě mohli napsat a říct cokoliv, ale říct, já ti nebudu dokládat, protože to je prostě ochrana zdroje,“ doplnil.

„Problém je prostě v tom, jak byl ten text postaven. V tom, že tam chyběly ty citace. Mně to přišlo spíš jako komentář než jako investigativní žurnalistika,“ prohlásil komentátor serveru Aktuálně Martin Fendrych.

„Chybí tomu to, co by každá zpráva měla mít. To znamená nějaký kontext, ucelenost, souvislosti. To tam prostě není,“ uvedl odborník na novinářskou etiku z Masarykovy univerzity v Brně Jan Motal. Podle jeho názoru by bylo ideální, kdyby některý ze zdrojů vystoupil na veřejnost a informace serveru jasně potvrdil. „Myslím si, že to je jediná možnost, jak tu kauzu rozčísnout, protože jinak to bude pořád na úrovni tvrzení proti tvrzení,“ upozornil Motal.

A šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík se jal vysvětlovat, proč novináři Kroupa a Ciroková udělali to, co udělali.

Zdůraznil, že Seznam Zprávy může vše doložit. Zaujalo ho prý navíc, jak je Jan Hamáček nervózní.

„Tohle je tak závažná věc, jak vidíme i z reakcí Jana Hamáčka, že opravdu vsadil všechno na to, že buď je to takhle, jak říkám já, nebo nic. Prostě on není schopen doložit ty věci. Není schopen to věrohodně vysvětlit, ale tvrdí, je to lež, zároveň se do toho sám zamotává a zároveň je jasné, že ten příběh se bude vyšetřovat. Že prostě někdo bude tím, kdo bude chtít znát tu pravdu,“ vysvětloval šéfredaktor.

Za zásadní považuje prohlášení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD), které zveřejnil server Seznam Zprávy, protože toto svědectví potvrdilo, že Jan Hamáček skutečně 15. dubna „tak opravdu potvrzoval to, že má připravenou cestu do Moskvy za Sputnikem, že to myslí naprosto vážně a že chce zachraňovat sociální demokracii tím, že chce proočkovat tento národ, protože to je teda jediná věc, která teda podle něj má smysl, jak by teda ČSSD mohla být zachráněna. To totálně rozstřelilo tu verzi Jana Hamáčka o té kamufláži, které opravdu nelze vůbec věřit, protože nedává žádný smysl.“

„A vlastně není jediný důvod, aby tu kamufláž, i kdybychom to vzali vážně, že Jan Hamáček si hrál na jakéhosi zachránce, Jamese Bonda nebo agenta, nebo nevím, jak to nazvat jinak, tak proč by o tom informoval pardubického hejtmana, že jde dělat kamufláž. To je nesmysl. Takže si myslím, že to svědectví Martina Netolického je zásadní, protože to prokazuje tu lež Jana Hamáčka, ale rozhodně to není ten důkaz o tom, co se odehrávalo večer na tom následném jednání těch zástupců tajných služeb, policejního prezidenta a velvyslance v Rusku v pracovně Jana Hamáčka na ministerstvu vnitra,“ upozornil Jiří Kubík.

Ostatním kolegům – novinářům, kteří neviděli důkazy, které viděl on, doporučil, aby poslouchali to, co ke kauze řekli lidé, kteří o ní opravdu něco vědí.

„Myslím, že je důležité, aby si všichni všímali toho, co se na těch jednáních děje, resp. jaké zprávy poté vycházejí. ... Opravdu je důležité, aby si ostatní média všímala té podstaty, aby si všímala toho, co tady vicepremiér té vlády dělal, provozoval, jak to hájí, jak je to neuvěřitelně, s prominutím, stupidní a jak ta věc vůbec nesedí,“ pravil Kubík s odkazem na prohlášení šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna, který údajně měl poslancům potvrdit, že Janu Hamáčkovi šéfové tajných služeb cestu do Moskvy rozmlouvali.

Poté ještě zdůraznil, že za velký problém považuje to, že Hamáček 15. dubna věděl, co se stalo ve Vrběticích, ale navzdory tomu chtěl s Ruskem vyjednávat o Sputniku a o summitu Biden – Putin v Praze.

