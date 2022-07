Už i Švýcarsko. „Pokud ruský zemní plyn přestane být dostupný, utrpí celá Evropa,“ zaznělo varování

reklama

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 15% Letos byla/bude v Česku 12% Letos nebude 73% hlasovalo: 3618 lidí švýcarskému listu Neue Zürcher Zeitung, Dosé ostře kritizuje Spolkovou radu a říká, že její nouzové plánování pro plyn a elektřinu nefunguje.

„Před třemi měsíci jsme měli mít zajištěný plyn za jednu nebo dvě miliardy franků. Ale to se nestalo. Nyní budou náklady třikrát vyšší,“ pokračoval André Dosé v kritice.

Dostal se i ke srovnání stávající energetické krize a krachu švýcarských aerolinek Swissair.

„V obou případech krize přišla rychle a nečekaně. Potopení Swissairu zároveň ukázalo, stejně jako nyní, že náš politický systém – se všemi jeho výhodami – neumí zvládat krize,“ řekl a pokračoval s tím, že švýcarská reakce na krize je příliš pomalá, vytváří zbytečné krizové výbory a že švýcarský systém založený na širokém názorovém spektru, který jinak považuje za dobrý, nemůže v krizi fungovat.

„Nyní máme obrovský problém. Množí se signály, že po červencové údržbě plynovodu už z Ruska do Evropy přes Nord Stream 1 nebude proudit žádný další plyn. Nedostatek plynu v Německu by mohl být vyhlášen v nejbližších dnech,“ zhodnotil aktuální situaci Dosé.

Na otázku, co by teď mělo Švýcarsko udělat, viděl Dosé jen krátkodobá řešení. Rozšiřování fotovoltaiky je podle něj v pořádku a dobré – ale přes zimu nepomůže.

„Švýcarsko zaostává za ostatními zeměmi v Evropě. Navíc nemáme s EU smlouvu o elektřině, což naši situaci nezlepšuje,“ konstatoval. „A nemám dojem, že by si lidé v této zemi uvědomovali, jak nebezpečná je situace. Pokud je nyní obyvatelstvo vyzýváno, aby se místo koupele sprchovalo, pak je rozsah našich problémů zásadně nepochopený.“

Na vyjednávání švýcarské Spolkové rady s Německem se dívá Dosé s rezervou a říká: „Měli jsme jednat dříve. Vyjednávání dohody v krizi je vždy velmi obtížné. A postavení Švýcarska není nejlepší. Takže jsem spíše skeptický. Nemůžeme počítat pouze se solidaritou zemí EU,“ naznačil, že ve Švýcarsku je situace opravdu kritická.

Jistou výhodu v této krizi spatřuje Dosé v tranzitním plynovodu přes Švýcarsko z Německa do Itálie. Ten lze prý použít v obou směrech, od severu k jihu a od jihu k severu, část plynu by pak mohla proudit do Švýcarska.

„To ale problém neřeší. Nejprve je nutné naplnit potrubí plynem. Pokud ruský zemní plyn přestane být dostupný, utrpí celá Evropa.“

Fotogalerie: - Nechci vládu!

Dosé také vytýká vládě, že nepřijala potřebná opatření včas.

„Před třemi měsíci jsme měli mít zajištěný plyn za miliardu franků nebo dvě. Ale to se nestalo. Nyní pořízení stojí třikrát tolik. To byla chyba. Plynová krize byla oznámena již loni – ceny explozivně vzrostly, skladovací kapacity v Německu zůstaly nízké, Rusko už tehdy hrálo velkou roli. A my to včas nepoznali,“ říká a dodává, že člověk si prostě nedokázal představit, že by mohl nastat nedostatek plynu ani v plynárenství, ani ve Spolkovém úřadu pro národohospodářské zásobování.

Na závěr rozhovoru se André Dosé pouští do úvah o budoucnosti.

„Nejen zemní plyn, ale i elektřina teď výrazně zdražuje. Energie bude v budoucnu dražší. Nyní musíme myslet na 10 až 15 let dopředu a zvážit, jak se může Švýcarsko stát více soběstačným. Například můžeme investovat do slunných zemí a přeměňovat tam sluneční energii na syntetický plyn. Do Švýcarska se dá dopravit poměrně snadno lodí a vlakem nebo potrubím,“ uzavírá relativně optimisticky André Dosé svůj rozhovor pro Neue Zürcher Zeitung.

