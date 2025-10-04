Už je to jasné. Fiala naškodil. Ale nepomohl si

Tak voliči rozdali karty, jak praví otřepaná fráze. Z výsledků jsou patrné dvě věci. Jednak, Češi nechtějí žádnou revoluci. Kdyby chtěli, dali by více hlasů hnutí Stačilo! a také SPD, které slibovaly změnu směřování České republiky. Z výsledků se zdá, že zdaleka nejvíce voličů si přeje Haškův „mírný pokrok v mezích zákona“. A pak také další věc. Aby už nevládl Petr Fiala. A k tomu voliči volili tu nejpřímější a nejméně složitou cestu – hlasovali pro hnutí ANO. Andrej Babiš nedělal nic, myšleno nic nového. Jezdil po republice, sliboval, vyhýbal se novinářským dotazům. A vyhrál.
Mnohem více než (ne)snažení Andreje Babiše si zaslouží zkoumání to, co vlastně svým strašením, povzbuzováním a pobízením natropil Petr Fiala. Končící premiér naškodil svým nepřátelům, ale nepomohl si. Jeho neustálá snaha vzbudit dojem, že tu kvůli Stačilo!, SPD a Babišovi budou zítra ruské tanky, asi napáchala na preferencích SPD a Stačilo! škodu. Krásně mu v tom sekundovala celá pětikoalice, což mohlo voliče, který politiku nesleduje každý den, přesvědčit, aby se nepouštěl do experimentů, zvláště s přejmenovanými komunisty.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
To je skutečně velká ironie. Která navíc nekončí. Petr Fiala sliboval opakování výsledku z roku 2021. Světe div se, to se mu podařilo. Tehdy před branami Poslanecké sněmovny skončila Přísaha, Sociální demokracie a KSČM. Dnes před branami Poslanecké sněmovny skončila Přísaha a Sociální demokracie spojená s KSČM. Jenže zatímco tehdy to znamenalo propad skoro 13 % hlasů, teď to nebylo ani 6 %. Kromě toho letos nepropadly ani hlasy Trikolory a Petr Fiala si může připsat další smutné prvenství. Už neplatí, že na pravici je za ODS už jenom zeď. Už je tam Petr Macinka s Motoristy. Ostatně, když vás jako premiéra v preferenčních hlasech přeskáče bývalý Pirát, asi to jinak ani být nemůže.
Aby to nebylo jen o Fialovi, ironie se nevyhýbá ani hnutí Stačilo!. Jednak už samotný název, protože „to nestačilo“. Ale hnutí svým hlasem a také přítomností podpořil bývalý prezident Miloš Zeman. Který svého času prohlásil, že když se dají dohromady trpaslíci, nevznikne obr, ale velký trpaslík. Pravdivost tohoto tvrzení se právě prokázala. Na mysl se dere kacířská otázka, zda by Stačilo! nemělo více, kdyby se se sociálními demokraty nespojovalo. Dokonce i u SPD, která spojena se třemi dalšími subjekty má horší výsledek než před čtyřmi lety.
Ale vše je relativní. SPD má možná horší výsledek, ale zase mnohem lepší pozici. Pouze s Motoristy Andrej Babiš vládu nepostaví. A volby dopadly tak, že i kdyby se Okamurovi vzbouřili ti, kdo nejsou členové strany, stále to není dost na 101. Babiš se bude muset s Okamurou nějak popasovat. Leda by chtěl pro vládu s Motoristy hledat podporu u ODS, která by se tím ale definitivně politicky pohřbila. Navíc, i z této varianty se Fiala politicky vyšachoval. A kdo ví, zda by v takovém případě nenabídli lepší podmínky vždy tak věrní lidovci, na které je spolehnutí zejména v tom, že do jakékoliv koalice přinesou stejný počet volebních i preferenčních hlasů. Dostat se do Sněmovny na zádech jiné strany, abych pak uzavřel spojenectví s jejím úhlavním nepřítelem… To je scénář, ze kterého by i Jidáš bledl závistí.
Andrej Babiš to ale ani po sestavení vlády nebude mít jednoduché. Zdědí svoje a Fialovy schodky rozpočtu, ne dvakrát rostoucí hospodářství, Německo, jehož industriální motor se zadrhl, Evropskou unii s Green Dealem a europarlamentem, ve kterém se zatím žádná revoluce nekonala, Maďarsko, ve kterém se volby budou konat příští rok, Slovensko, kde budou za dva roky, Polsko, kde vláda velí hot a prezident čehý, tradičně nepřátelská média, prezidenta s nepříliš přátelským přítelem po boku a hlavně válku na Ukrajině, kterou jako danajský dar chce Donald Trump dát na starost Evropě.
Ze sociálních sítí na mě nedávno vybaflo video z prezidentské volby, kde postarší dáma při hlasování do přenosné volební urny vykřikuje: „Pojď, Babišku. Já nechci psychopata, aby byla válka. Já chci mír.“ Andrej Babiš si nepochybně mír přeje velmi vroucně také. Už jen proto, že by si válku u svých voličů „vyžral“. Jenže vzhledem k politické situaci ve světě to nemusí být na něm.
Autor je redaktor ParlamentníListy.cz
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta