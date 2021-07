Už se to děje. A je to extrémně rychlé. Daniel Vávra, bojovník proti cenzuře, vydal silné varování

Zesílené tlaky na omezování svobody projevu souvisejí podle herního vývojáře Daniela Vávry s hysterií, která propukla s nástupem Donalda Trumpa a neutichla ani po zvolení Joea Bidena americkým prezidentem. Současná situace, nesvoboda a cenzura podle něj došla tak daleko, že už neví, jak to zvrátit. „Cenzura je na ho*no, nikam to nevede, rozděluje se tím společnost a bude se to extrémně rychle hrotit dál,“ varuje v rozhovoru pro server Kupředudominulosti.

reklama

Podle Vávry je možné, aby národní státy omezily nebo umravnily nadnárodní giganty, jako je Facebook nebo Google; jde jim totiž primárně o peníze. „Turek dupnul, a Facebook sklapnul. Vietnam si s nimi v zásadě vytřel zadek. Konkrétně u Facebooku odhaduju, že by u nás mohl mít zhruba tři miliardy zisk, o to nechce přijít,“ neobává se, že by se někdy stalo, že by byl Čechům zamítnut přístup na Facebook.

Naopak se všude děje to, že je na ně vyvíjen tlak obráceně. „V Německu jim řekli: Pokud nezačnete instantně cenzurovat, dostanete pokuty. A oni začali instantně cenzurovat. My naopak chceme, aby instantně necenzurovali, to je jednodušší; naopak to znamená, aby přestali pracovat, což je pro ně pohodlnější,“ podotýká Vávra.

Původní zdroj ZDE

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 16% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 47% hlasovalo: 12772 lidí

Soukromé sociální platformy mohou podle Vávry omezovat svobodu slova, která je nutná pro demokracii. „Svoboda slova je v zájmu demokracie, řekněme udržení společenské smlouvy. A nejde jenom o svobodu slova; u těchto platforem jde primárně o to, že vlastně ovládají, co se k nám dostane za informace, sedí na informačním toku, můžou s námi manipulovat, blokují a mažou,“ říká Vávra.

Psali jsme: Dan Vávra posedmé zablokován. Prý Piráti. A už si to líbit nenechá

Strach z moci korporací. Můžou mě vypnout ze dne na den. Známý moderátor promluvil

K předpovědi budoucnosti i na popis současné doby se podle něj dnes dokonale hodí sci-fi film Demolition Man. „Tento film jako jediný zobrazuje realitu dnešní doby. Pouze nemáme v každé místnosti zabudované automaty, které dávají pokuty za sprostá slova. Za sprostá slova se pokutuje, jen když to člověk napíše na Facebooku, ale vše ostatní se už děje,“ dodává.

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 83% SPOLU 9% SPD 0% Přísaha 0% KSČM 6% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 0% Volný blok 0% hlasovalo: 12111 lidí

V kontextu toho Vávra poukázal na velký paradox: „Nepotvrzená slovní urážka je považována za horší, než když někdo někomu rozšlape hlavu. Záměrné kopnutí do obličeje okovanou botou se bere jako drobný prohřešek. Koho by to napadlo, že se něco takového může dít? A kam to asi povede?“

Věnoval se také extrémnímu hnutí cancel culture a politické korektnosti. Vyhnout se nové ultralevicové kulturní revoluci, která je známá ve všech možných marxistických režimech a scénářích z Číny, prý už není možné. „Mám obavu, že je pozdě. Mám pocit, že je to daleko. Liberalistický progresivismus zašel příliš daleko. Je pozdě. Už se s tím nedá nic dělat. Je to tak absurdní, že to nemůže vydržet, a musí se to otočit na druhou stranu, a bude to sakra bolestivý. Všichni nedostanou rozum najednou,“ dodává Vávra.

Do věci se vkládá také Evropská unie, velkou roli může sehrát novou legislativou, která má svobodu na internetu chránit. „Mnozí však tvrdí, že tato legislativa svobodu slova naopak zničí. Došlo jim, že jim to přerůstá přes hlavu a že sociální sítě mají větší moc než oni. To znamená, že si chtějí vzít moc zpátky,“ pokračuje vývojář.

Psali jsme: Bidenova Amerika: Fronty na benzín, dávky, napětí s Ruskem a podpora Palestině. Daniel Vávra shrnul „úspěchy“ nového prezidenta

Když zrušili Trumpovi jeho twitter, a Angela Merkelová na to zareagovala, tak proto, že si uvědomila, že už lítají třísky. „Zjistili: ‚Oni můžou mazat i nás.‘ EU chystá zákon, podle kterého, když si někdo bude z někoho dělat legraci nebo ho kritizovat, tak to bude označeno za hate speech, tedy jako závažný zločin jako terorismus, obchod s bílým masem a drogy,“ upozorňuje, že chtějí, aby to byla nadnárodní legislativa, a není jasné, jak to chtějí pojmout.

Fotogalerie: - Rozkrádání jménem digitalizace

Neopomněl zmínit, že v Polsku vzniká zákon, že Facebook nemůže cenzurovat něco, co tam není nelegální. Pokud to udělá, bude možné si stěžovat. A když úřad rozhodne, že co dotyčný člověk napsal, je v pořádku, tak to Facebook musí vrátit, jinak dostane pokutu. „Poláci, Maďaři chytají vlastní legislativu, a to je úplně jednoduché a super. Ale tady se říká, že Poláci jsou nejhorší totalitní vláda na světě. Ale podle mne to tak není. A mají poměrně jednoduchý zákon,“ podotýká s tím, že pokud přijde hate speech zákon či směrnice EU, tak to najednou bude nad nimi, takže vlády nebudou moci toto dělat, což je bezpečné.

Závěrem nastínil, jak vidí celkově nejbližší budoucnost v Česku i zahraničí. „U nás, v Americe i na Západě, budou všude volby. Toto nadcházející volební období bude fakt špatný. Většinou to vyhraje ‚progresivní‘ levice, a začne ty své, u nás je to pravděpodobné, programy realizovat,“ obává se.

Piráti a komunisté mu dnes v některých věcech přijdou spíše jako konzervativní strana. Vtipné mu připadá, že komunisté a ODS se v některých věcech také dost sblížili. „V dnešní době se sblížili tak strašně, že je to často bizarní,“ míní.

Očekává, že se tu začnou více realizovat progresivní nápady. „Teď je otázka, co bude, až lidem dojde, že to nefunguje. Myslím, že to nebude fungovat. Chvíli možná bude, a do toho se přidávají dluhy, které máme z covidové krize. Takže na jejich progresivní věci nebudou peníze, ale jak lidé budou chudší, tak zároveň po těch věcech budou toužit. Aby něco dostali zadarmo nebo aby se o ně někdo postaral, když budou v úzkých,“ dodává Daniel Vávra.

Psali jsme: Topkař hájil devadesátky: Loupež byla v roce 1948. Že se rozkradly privatizační fondy? Naprostej nesmysl Evropská unie? Tohle chystá. Média? Mlčí. Ale ještě je čas... Jolandě věřím spíš než Koudelkovi, sdělil Dan Vávra. A dál? Povypráví Hnůj na Ledeckého. Daniel Vávra pečlivě rozebral, kdo na něj Jakubu Jandovi přispěl. Mnoho překvapení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.