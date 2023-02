Už tehdy to viděl... UFO? Co to Američané opravdu sestřelili? Záložník z Gazy promluvil

„Všichni lžou. I Číňané nejsou svatí. Nevěřím tomu, že šlo o nějaký meteorologický balon. Spíš šlo o špionáž. Ale jak jsem říkal, je to dneska úplně normální,“ komentuje diskuse o létajících objektech, kterým je v poslední době věnovaná v médiích obrovská pozornost, bezpečnostní expert David Bohbot, ředitel Centra pro výzkum terorismu. „Mimozemšťani? To mě nezajímá,“ říká a vysvětluje, proč jsou špionážní balony tak atraktivní.

„Můžu mluvit o bezpečnostních záležitostech, ale spekulace a mimozemšťani? To mě nezajímá,“ vysvětlil hned ze startu bezpečnostní expert David Bohbot, ředitel Centra pro výzkum terorismu. Veřejnost totiž v poslední době rozrušily informace o „neidentifikovaných sestřelených objektech“ nad Severní Amerikou. Po spekulacích vystoupil mluvčí Pentagonu John Kirby, poradce pro národní bezpečnost USA, a popřel, že šlo o mimozemskou aktivitu.

Místo objektů, které jsou veřejnosti představovány jako „neidentifikovatelné“, experta Bohbota daleko více zajímají špionážní balony. Do americké vzdušné obranné zóny vstoupil 28. ledna podle amerických představitelů čínský balon. Měřil zhruba 60 metrů a nesl obrovský koš vážící zhruba tunu. V případě sobotního zásahu, k němuž došlo na kanadské hranici s Aljaškou, má jít o menší kovový balon. S touto informací přišla Prima news s odvoláním na CNN, která upozornila na sdělení Pentagonu zaslané zákonodárcům.

Balony jsou lepší než satelity, vydrží déle a „slyší všechno“

„Jestli je to nebezpečné? Po stránce sledování ano. Proč používat balony? Z nebe jsou jen čtyři způsoby, jak sledovat: letadla, drony, satelity a balony,“ vysvětluje Bohbot. Letadla a drony jsou ve výkonnosti limitované. „Satelity a balony vydrží dlouho. Satelity mají pevnou cestu, která se nemění, s balonem můžete ‚jít‘, kam chcete. Musíme zapomenout na dobu, kdy na balonu stál člověk, který měl dalekohled, vysílač a říkal, co vidí. Dnes už se na balonech používají nejvyšší technologie. Vím to osobně z Gazy, byl jsem tam záložníkem. Nad námi byly stále balony, nic jiného. Drony také, ale balony jsou fakt skvělé, vidí, slyší všechno,“ dodal. Balon totiž může monitorovat bez kontroly měsíc i dva, bez problémů stále sleduje a poslouchá. Expert zdůraznil i jejich současnou špičkovou kvalitu. „Mají skvělé výborné výsledky. Jednoduchý balon, který stojí mnohokrát méně než satelit, pokud má správné kamery, má lepší fotky než satelit, protože je samozřejmě blíž,“ uvedl.

Bohbot upozorňuje na manipulaci. „Každý sleduje každého. Důvod, proč se o tom tolik mluví, je, že chtějí udělat z Číny nepřítele. Nad každou zemí jsou balony, drony, letadla. Špióni jsou všude. To je úplně normální. Je to součást našich životů. Kdo tomu nerozumí, neví, kde žijeme. Jde jen o to, ukázat, že Číňané jsou špatní lidé,“ uvedl bezpečnostní expert izraelského původu.

Ne, to nebyl špionážní balon. „Všichni lžou“

V souvislosti s identifikací objektu 28. ledna Čína popírá, že by šlo o špionážní balon. „To je očekávané. Všichni lžou. I Číňané nejsou svatí. Nevěřím tomu, že šlo o nějaký meteorologický balon. Spíš šlo o špionáž. Ale jak jsem říkal, je to dneska úplně normální. Není mobil, který není odposlouchávaný, zvlášť tam, kde jsou vojenské základny, létají drony a balony. Dnes to akceptujeme,“ uvedl Bohbot.

Do mainstreamových médií se mezitím dostaly zprávy o tom, že některé neidentifikované sestřelené objekty nad Severní Amerikou patrně nebyly řízené. Armáda dosud neidentifikovala zdroj předmětů, ani jaký byl jejich účel. „Není jasné, jakým způsobem se nejméně tři neidentifikované létající objekty, které americké letectvo v uplynulých třech dnech sestřelilo, drží ve vzduchu. Řekl to v neděli novinářům podle agentury Reuters generál Glen VanHerck, který stojí v čele Severoamerického velitelství protivzdušné obrany (NORAD) a severního velitelství. Generál dodal, že objekty z jistého důvodu nenazývá balony. Výslovně přitom ani nevyloučil, že by mohlo jít o vetřelce z vesmíru,“ uvedla 13. února ČTK.

„Američané i Číňané mohou používat takové technologie“

Z Číny přicházejí informace, že i u nich se objevují špionážní balony. „To se stane. Jsou velice efektivní a je moc těžké je najít. Myslím si, že Čína i Amerika je mají. Samozřejmě, nemůžu říct, že to vím a že mám tyto informace. To jsou tajné informace. Jen věřím, že Američané i Číňané mohou používat takové technologie a balon pak zmizí. Je moc těžké je najít. Takže lítají všude, nejsou nebezpečné pro letadla, je to obyčejná věc, která se děje každý den,“ uvedl expert.

Ve sdělovacích prostředcích je tématu věnována nadstandardní pozornost. „Jen snaha zvětšit téma, že je Čína hrozbou. Osobně si myslím, že stejně jak Američané provokovali konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, že myslí na to, že budou provokovat i Čínu. To dnes bohužel vidíme,“ podotýká.

Američané podle něj nejsou, co se týká bezpečnosti, ohroženi. „Momentálně vůbec ne. Amerika chce, aby mohla říct, že cítí hrozbu.“

Severoamerický vzdušný prostor kromě balonů v posledních dvou týdnech narušily další létající objekty. U dvou z nich se ještě nedostalo do médií, o jaké objekty šlo. Jeden sestřelily americké stíhačky 10. února nad Aljaškou, neidentifikovaný objekt zlikvidovala americká armáda 12. února nad Huronským jezerem. Pentagon uvedl, že žádný z těchto objektů nepředstavoval hrozbu útoku.



