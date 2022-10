Už vás na to připravují. Toto je cíl. Best o příštích měsících

V těchto volbách na prvním místě prohrál český průmysl, uvedl v pořadu Aby bylo jasno politický komentátor Erik Best. Ministr průmyslu Síkela podle něj dělá, co chce EU, a cílem je deindustrializace. V Senátu zase podle něj odvádí dobrou práci americká ambasáda.

Prohra průmyslu, tak Erik Best na úvod pořadu charakterizoval výsledky komunálních a senátních voleb. „Na prvním místě, kdo ve volbách prohrál nejvíc, je průmysl, protože tím, že vláda víceméně vyhrála, problémy oddálila. A ten hlavní problém je český průmysl, co s ním bude. Pokud nebude tlak, aby se to řešilo, tak na tom průmysl bude každý den hůř a hůř,“ upozornil.

Dotazován byl na to, jak se díval na senátní duel Miloše Vystrčila (ODS) a Jany Nagyové (ANO), v němž současný šéf horní komory svůj mandát obhájil. „Pan Vystrčil je člověk, který šel proti prezidentovi, kritizuje opozici a je druhý nejvyšší ústavní činitel, kdyby prohrál, byla by to pro vládu obecně velká prohra. Kdyby prohrál politik, který má i mezinárodní význam, tak je to vlastně ostuda pro vládu. Kdyby prohrála paní Nagyová, bylo by jasné, že je to referendum o vládě,“ soudí Best.

Na protivládních demonstracích na Václavském náměstí v posledním měsíci hovořila řada lidí, kteří se ucházeli o senátní mandáty, nakonec neúspěšně. Best to přičítá nedostatku financí. „Oni nemají ty zdroje, které mají velké strany, je to jednoznačná nevýhoda. Nestačí, aby člověk vystoupil na náměstí a měl pár rozhovorů v alternativních médiích,“ uvedl k neúspěchu mimoparlamentní opozice.

Erik Best zopakoval svůj názor, že Andrej Babiš nepředstavuje přesvědčivou alternativu. Jeho řešení energetické krize se od řešení Fialy podle něj příliš neliší, vše se ale může ještě změnit: „Že Babiš nepředstavuje alternativu pro vládu, nemusí být navždy a nemusí to znamenat ani to, že pan Fiala nepředstavuje sám alternativu. Je možné, že si uvědomí, co se děje, a změní vládní politiku, a to razantně. Pokud to neudělá, tak roste každým dnem větší možnost, že se toho Babiš nebo jiný politik ujme a budeme mít jinou politiku,“ přemítá analytik. „Pokud budeme pokračovat v tom, co máme, nebudeme tu mít za chvíli průmysl,“ dodává.

„Každý doufá, že vláda přijde s nějakým řešením, hlavně firmy, ale už to vypadá, že žádné velké řešení nebude, tak o tom firmy začaly už mluvit. I velké firmy, jako je Škoda, si už uvědomily, že je nic nezachrání,“ řekl k sílícím obávám ze strany firem, které dlouho mlčely a vyčkávaly.

Ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu označuje Erik Best za ministra deindustrializace a ministra, při kterém končí de facto byznys. „Musíme se dívat na ten výsledek, výsledek je, že průmysl v České republice končí. Končí! A co dělá pan ministr? Mluví o tom, jak je skvělé, že nemáme ruské zdroje, místo toho, aby řekl, že musíme nejdřív udělat vše pro to, aby se zachránil průmysl. Místo toho dělá vše pro to, abychom se odpojili od ruského plynu,“ konstatoval novinář. „Dobrý, tak se odpojíme, ale až na druhém místě, první místo má být průmysl, který skomírá,“ zdůraznil, jaké by měly být priority vlády.

Připomněl, že i ČNB v srpnu uvedla, že české podniky mají počítat s tím, že budou mít o 66 procent méně plynu, to znamená o 66 procent menší produkce. „Chybí tu jakýkoliv plán. Společnosti nespolupracují, protože by to mohlo být považováno za kartelovou dohodu. Takže jsme v situaci, kdy firmy nechtějí problémy přiznávat a některé jsou na tom už tak špatně, že zavírají,“ hrozil se Erik Best.

„Síkela ví, že jeho pozice v České republice je slabá. On dělá to, co chce Evropská unie. Když říkám, že je ministr deindustrializace, tak on je za to samozřejmě v Evropě chválen. To je cíl i v Německu do určité míry. Nemůžete mít takovou špatnou politiku tak dlouho, aniž by to byl už nějaký cíl. A cíl v Německu i v České republice je deindustrializace,“ uvedl.

Už dnes si umí Best představit, že naši političtí představitelé předstoupí do několika měsíců před lidi, aby jim řekli, že jsme ve válce a je třeba se smířit, že jsou zde statisíce nezaměstnaných a stovky až tisíce zavřených firem. „Do určité míry už to dělají, když pan Fiala říká, že máme dostatek plynu, ale už neříká na co. Neříká, že bude dostatek plynu, abychom měli výrobu, neříká, že bude dostatek plynu, abychom měli doma teplo. Takže plyn bude dostačující, ale v podstatně menší míře. Už nás na to připravují, že bude velké propouštění,“ míní Best.

Následně byl vyzván, aby okomentoval slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové (CDU), která vyhrožovala možnými sankcemi vůči Itálii s ohledem na vítězství krajně pravicových stran v italských parlamentních volbách v neděli. „Uvidíme výsledek hlasování v Itálii. Pokud věci půjdou složitým směrem, máme nástroje jako v případě Polska a Maďarska,“ řekla. Vítězkou voleb se stala krajně pravicová strana Giorgie Meloniové. „Je možné, že za pár měsíců to, co řekne paní Leyenová, už nebude nikoho zajímat, protože energetická situace v průmyslu bude tak závažná...,“ pokrčil rameny.

Závěrem se pozastavil i u velmi napjaté situace mezi Čínou a Spojenými státy, formálně kvůli Tchaj-wanu. Konkrétně u výroku předsedy Senátu Vystrčila, že je „hrdý, že jsme jediní v celé EU, kdo má tak silnou pozici přítele Tchaj-wanu“. „Americká ambasáda dělá v Senátu dobrou práci, je to víceméně americká politika, používají české senátory. Máme ale politiku jedné Číny a měli bychom ji buď změnit, nebo podporovat. Pan Drahoš, pan Fischer a pan Vystrčil a další dělají dvě zahraniční politiky vůči Číně, podporujeme politiku jedné Číny a zároveň ji porušujeme.

Jako Američan vnímám, že v posledních letech je největší snaha vzbudit dojem, že Západ je na tom lépe než ve skutečnosti, že je nejsilnější. Konfrontace mezi Amerikou a Čínou se víceméně odehrává na této úrovni,“ dodal novinář Erik Best.

