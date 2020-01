Už začínají problémy. Černé scénáře pro výrobu aut, kdyby se naplnily... raději nečtěte

Automobilový průmysl v Německu se stále neprobouzí z letargie a nadále stagnuje. To se již začíná mírně projevovat i v České republice, kde kvůli provázanosti naší ekonomiky na německý trh klesá zahraniční poptávka. Zatím však nejde o nic drastického a podle České národní banky si s tím průmysl u nás poradí. Server E15.cz však upozorňuje na modely společnosti Deloitte, které ukazují změny v souvislosti s přechodem na elektromobilitu. Pokud se naplní jejich nejčernější predikce a dojde k přemístění pro nás klíčového průmyslu do zahraničí, tak se celkový objem výroby u nás sníží o 33 procent, HDP se smrskne o čtvrtinu a o práci by přišlo více než 1,4 milionu lidí.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar prohlásil, že o míře propadu trhu rozhodne, zda budou uvalena cla na evropská auta ze strany USA nebo zda dojde k brexitu bez dohody. Příští rok tak může být pro celý obor včetně dodavatelů dílů dosti těžký. Problémy již měla mít Hyundai v Nošovicích kvůli poklesu poptávky a jednou za dva týdny je nucena zastavit jednu z montážních linek. Škodovka se zatím s problémy potýkat nemusela.

Česká národní banka se příliš zhoršené situace neobává. Podle ní dochází k rozšíření produkce o modely s vyšší přidanou hodnotou, například o nové modely SUV.

S čím si však již náš automobilový průmysl nemusí tak hladce poradit, je lpění na přechod na elektromobilitu. Dopady na ekonomiku znázornila analýza společnosti Deloitte. Vytvořila celkem tři modely.

V prvním se počítá s naplněním černého scénáře a o úplném přemístění výroby motorových vozidel z Česka. „Představa je to jistě extrémní a v dohledné době nejspíše nereálná, ale tento scénář je vymezením dolní hranice možného vývoje,“ cituje server E15.cz tvůrce studie. Jak upozorňují, tak ztrátu pro Česko stěžejního segmentu by sice mírně kompenzoval pozitivní vliv zvýšení výroby a distribuce elektřiny, ale celkový objem výroby by se snížil o 33 procent, HDP by se smrskl o čtvrtinu a o práci by přišlo více než 1,4 milionu lidí.

Druhý model u nás počítá s výrobou samotných vozů, nepočítá už ale s výrobou spalovacích motorů, převodovek, nádrží, palivových systémů a výfukových systémů. Elektromotory a baterie by se vyráběly v zahraničí. U tohoto scénáře by kladný efekt zvýšení výroby elektřiny převážil nad negativním efektem v automobilovém průmyslu a odvětví pohonných hmot. „To ale platí jen v případě, že paliva či suroviny pro jejich výrobu budou české rafinerie dovážet, přičemž elektrická energie bude naopak vyráběna v Česku,“ poukazuje server.

Pokud by se u nás výrobci adaptovali a začali vyrábět rovněž elektromotory, tak se hodnota produkce v ekonomice zvýší o 5,4 procenta, a HDP dokonce o 5,7 procenta. „I v takovém případě ale bude vývoj v automobilovém průmyslu poměrně turbulentní a pro mnohé likvidační. Automobilky budou muset přenastavit celé odběratelsko-dodavatelské vztahy a zajistit si dodávky baterií, zároveň přitom budou výroba a následný servis elektromobilů méně náročné na pracovní sílu. Byť by v takovém případě vzniklo 213 tisíc nových pracovních míst, v samotném autoprůmyslu by počet pracovníků poklesl,“ doplňuje server.

Podle posledních údajů, na které upozornil rovněž server ZeroHedge, pokračuje pokles výroby napříč celou eurozónou. Dojít mělo ke zpomalení hlavně kvůli nedostatečnému výkonu investičního sektoru. Ukazatele růstu výroby pak v prosinci dosáhly dokonce na sedmileté minimum.

Kromě již zmiňovaného Německa se problémy nevyhýbají ani Itálii či Nizozemsku, kde došlo ke zpomalení růstu výroby nejostřeji za posledního šest a půl roku.

Co se týče zaměstnanosti, ta nejvíce klesla v Německu, nejméně byli ztrátou práce ovlivněni lidé ve Francii, kde jako v jediné zemi eurozóny nedošlo k poklesu pracovních míst. Jak server upozornil, je současná situace v eurozóně z pohledu ztrát zaměstnání nejstrmější od roku 2013.

