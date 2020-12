Uzel děsil Veselovského. Neptat se ženy těsně před sexem, zda jej chce? Rozepnout prádlo bez souhlasu? Kalousek by to řešil pěstmi

reklama

„Zcela nepochybně není prvním, kdo v české společnosti přišel s otevřeným šovinismem, misogynií a zlehčováním násilných trestných činů. Ale je takového chování symbolem a tváří," toto píše Kamil Fila v prvním svém článku. Zlehčuje Uzel sexuální násilí? „V žádném případě sexuální násilí nezlehčuji. Kamil Fila vychází pravděpodobně jenom z úzkého segmentu mého působení, a sice z populární literatury, zábavné... pokud by četl moje vědecké práce, nebo soudní znalecké posudky, tak nemůže takovouto věc tvrdit," uvedl Uzel.

Uzel se mimo jiné v rozhovoru následně pozastavil nad tím, že respondentky ankety Deníku N považují za obtěžování i zhlédnutí exhibicionisty. „Zhlédnutí exhibicionisty není obtěžování,“ poznamenal. V tu chvíli mu moderátor připomněl jeho vlastní slova z Uzlova textu na konci července: „Návštěvník kavárny se musí obrnit před hnusně potetovanou číšnicí, od které mu podávaná káva nechutná, protože už pohled na ni je vlastně obtěžování.“ „Ano, to je obtěžování. Samozřejmě v takovém širším kontextu, že se přede mnou obnažuje exhibicionista, do jisté míry je to možné považovat za obtěžování,“ dodal následně tedy Uzel.

A jaká je podle Uzla hranice mezi tím obtěžováním, když se mu nelíbí číšnice a obtěžuje jej pohled na ni, a sexuálním obtěžováním? „Ta je nesmírně široká a individuální. Sexuální obtěžování je ale obtěžování ve stavu k sexu. To znamená třeba ta prezentace exhibicionisty, ano, může být považována za sexuální obtěžování,“ sdělil.

Následně Uzel z dané ankety vybral i další respondentku, spisovatelku, která uvedla, že ve 14 letech jí narostla prsa, ona šla po ulici a někteří muži na ni pokřikovali a pochvalovali jí ta prsa, že je vyspělá, a ona to samozřejmě velmi negativně vnímala. „Pochopitelně jako čtrnáctiletá holka, dělá jí to potíže. Tak to je pochopitelně sexuální obtěžování... ale na to si lidi musejí zvyknout. I já v té kavárně musím to kafe vypít,“ vrátil se ke kávě od potetované číšnice Uzel. „Myslím si, že to je podobné. Něco je sexuální obtěžování, něco nesu jenom nelibě,“ dodal.

Právě to zaujalo předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, jenž se k tomu vyjádřil na Twitteru. „Kdyby tohle někdo pokřikoval na moji 14letou dceru na ulici, následujících několik týdnů by nepokřikoval nic a konzumoval by brčkem. A kdyby mi pak pan docent řekl, že ‚si na to musí zvyknout‘, potřebovali bychom další brčka...,“ poznamenal k tomu Kalousek.

Kdyby tohle někdo pokřikoval na moji 14 letou dceru na ulici, následujících několik týdnů by nepokřikoval nic a konzumoval by brčkem. A kdyby mi pak pan docent řekl, že “si na to musí zvyknout”, potřebovali bychom další brčka... https://t.co/P26do94TSk — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 7, 2020

„A jak to víte?“ ptal se ho Veselovský. „Protože mám dostatečně vyspělou sociální inteligenci,“ odvětil Uzel s tím, že on opravdu pozná, že by ženě vadilo plácnutí po zadku. „A pokud to nepoznám, tak od ní očekávám: pane doktore, tak toto prosím už víckrát nedělejte – a já udělám dva kroky dozadu a omluvím se, samozřejmě,“ dodal Uzel. Veselovský se pak bránil tomu, že by mohl poplácat po zadku kameramanku, která s ním roky spolupracuje. Uzel se však domnívá, že by si to dovolit mohl. Myslí si to například v případě, kdy by Veselovský s touto ženou chtěl jít na kafe. „Radostně. Já si myslím, že to není sexuální obtěžování,“ sdělil Uzel.

Zároveň uvedl, že je otázkou rodinné a školní sexuální výchovy, aby byl člověk schopen komukoliv říct, když se mu něco nebude líbit. „Řekni to a protestuj,“ zdůrazňoval Uzel. A hovořil i o tom, že v současné době vázne seznamování. „V každé době vždycky ten muž byl trošičku více útočný, žena byla více receptivní, to je logické. V současné době jsou situace vyrovnané. Není možné dělat rozdíl mezi mužem a ženou v tomto případě. Nakonec to dospěje k tomu jako v některých amerických univerzitách, když mají ve školním řádu, že pokud chce student studentce sundat podprsenku při milostné schůzce, tak se jí musí zeptat a musí doslovně obdržet výslovný souhlas,“ uvedl Uzel.

„Co přesně vám přijde špatného na tom se zeptat ženy před tím, než jí sundáváte podprsenku, jestli s tím souhlasí?“ zeptal se Veselovský. „To je veskrze špatný model sexuálních seznamování a sexuální schůzky. To musí vyplynout z té situace,“ míní Uzel a uvádí, že on sám to pozná. Nevylučuje však, že to mnoho lidí nepozná.

„A co je špatného na tom se ženy zeptat, jestli se mnou chce mít sexuální styk?“ ptal se dál Veselovský. „Já mám takový dojem, že asi v moderní době, a tím my se od sebe lišíme, zřejmě, to je ten konflikt generační, jak se tomu říká... za mých mladých let se nikdo neptal. Vy, pane redaktore, se musíte zeptat. Ta doba se mění, pravděpodobně, já si myslím, že to potom postrádá jakousi tu snahu po objevování... ten seznamovací mechanismus sexuální je zřejmě asi různorodý a k nám začínají přicházet ty přísnější normy. Já je akceptuji...,“ dodal Uzel. Závěrem pak hovořil také o tom, že chlap je od přírody zkrátka zvíře. „Jsme ale samozřejmě vychovaní, máme druhou signální soustavu a my to regulujeme,“ poznamenal. Za samozřejmé pak považuje právě to, aby se každý člověk choval slušně a vychovaně.

