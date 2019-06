V ČT o mně pětkrát lhali. Wollnerova taktovka. A výhrůžky mé těhotné ženě... Kancléř Mynář chystá válku, už má tým právníků

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky dnes zveřejnil reportáž, ve které vysvětluje podrobnosti týkající se penzionu v Osvětimanech. Proč ji nesvěří Reportérům ČT? „Odpověď je jednoduchá. To, co jste teď viděli, by se do ČT nikdy nesmělo dostat. Reportéři ČT by moje odpovědi zcenzurovali, překroutili, účelově sestříhali tak, abych sám sebe usvědčoval, že jsem největší grázl a zloděj,“ říká Vratislav Mynář. Po lživé reportáži prý začali lidé vyhrožovat jeho těhotné ženě. A Mynář už chystá právní kroky...

Mynář uvedl, že v Osvětimanech vybudoval lyžařský areál, sjezdovku, dva vleky a restauraci Na Srubu. „To, co vidíte za mnou, je penzion Malovaný. Který provozuji, ale nikdy nepatřil ani mně, ani žádné z mých firem, jak lživě tvrdí některá média, v čele s Českou televizí. Stačí se podívat do katastru nemovitostí,“ říká kancléř prezidenta Zemana. Anketa Přejete si, aby sudetští Němci pořádali svůj sjezd na českém území? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4301 lidí

Mynář dále uvádí, že v roce 2006 založil spolu s dalšími občany občanské sdružení Chřibák, jehož současným předsedou je současný místostarosta Otakar Berka a Mynář je ve spolku hospodářem. Chřibák dle kancléře vybudoval cyklostezku, parkoviště u fotbalového hřiště a zvelebil fotbalové hřiště samotné, a na tyto projekty získal v roce 2007 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 13 milionů korun. „Všechna tato zařízení, tyhle stavby, slouží občanům,“ říká kancléř.

Ve videu také o penzionu hovořil Otakar Berka. Uvedl, že spolek Chřibák chtěl postavit ubytovnu pro sportovce, na což se mu podařilo získat dotaci 13 milionů korun. Ta ale vystačila pouze na hrubou stavbu, střechu a okna. Příslušné ministerstvo o tom prý vědělo, že projekt je rozdělen do dvou fází a Chřibák dostal dotaci jen na první fázi. Spolek podle něj počítal s dotací i na druhou fázi, nicméně ji nezískal. Dle závěrečného vyhodnocení stavby bylo jediným pochybením to, že nepoužívali úplný název stavby. „Není tedy pravda, že bychom nedodrželi dotační podmínky,“ říká Berka. Fotogalerie: - Zeman na severní Moravě

Místostarosta uvádí, že jim pak na krku zůstala holá stavba, a po dvou letech se jí ujala společnost Clever Management Vratislava Mynáře. Prý to bylo jediné řešení, protože polodokončenou stavbu prodat nesměli. Clever Management pak předělala projekt na penzion. Mynář pak uvedl, že tento penzion stále patří Chřibáku, i když do něj firma investovala 26 milionů z vlastních zdrojů. „Tato investice se za mého života nikdy nevrátí. Kdybych věděl, co vím dnes, nikdy bych to nedělal. Že mě bude skandalizovat Česká televize za to, že jsme z vlastních zdrojů dokončili záměr, na který stát už neposlal peníze, i když to občanskému sdružení Chřibák slíbil,“ říká kancléř prezidenta Zemana a připomíná, že budova chátrala 2 roky, protože nebyly peníze na její dokončení. V průběhu stavby se firma přihlásila o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava a dostala ji ve výši 5,9 milionu korun.

Reportéři ČT dle něj informovali chybně, že zamlčel předchozí dotaci, protože jeho firma neměla o čem informovat, neboť žádnou dotaci firma Clever Management předtím nedostala a ani o ni nežádala. Mynář shrnul, že k pochybení nedošlo ani na straně Chřibáku, ani u firmy Clever Management, že žádný subjekt dotace vracet nebude, protože cíle dotací byly splněny, a krátkodobý pronájem po dobu udržitelnosti projektu byl údajně jediná možnost, jak zajistit, aby proinvestovaných 13 milionů nepřišlo vniveč. Fotogalerie: - Zeman u Orbána

„Reportáž reportérů České televize uvedla 5 lží a křivě mě obvinila z machinací a podvodů, na kterých není ani zrnko pravdy. Nenechám si to líbit a moji právní zástupci už připravují žaloby a trestní oznámení. Je mi jasné, že reportéři České televize nepotřebují znát pravdu a nechtějí říkat objektivní pravdu. Ale já se budu bránit. Vše, co vám tady tvrdím a uvádím, mám potvrzeno listinnými důkazy,“ říká kancléř Vratislav Mynář a demonstrativně vytáhl zelený pytel s dokumenty. „Tento dotační spis reportéři pod taktovkou Marka Wollnera neměli a ani nechtěli mít. Přesto se neštítili zveřejnit lživou reportáž, která měla negativní dopad nejen na mě, ale na celou moji rodinu,“ tvrdí Mynář. A dodává, že po odvysílání reportáže přicházely jeho ženě výhrůžky typu „měli by ti vystřílet rodinu“ či „tvůj manžel by měl viset“ nebo „už nikdy by se ti neměl narodit další bastard.“

Zdůvodnil také, proč se odmítl s reportéry ČT bavit. „Odpověď je jednoduchá. To, co jste teď viděli, by se do ČT nikdy nesmělo dostat. Reportéři ČT by moje odpovědi zcenzurovali, překroutili, účelově sestříhali tak, abych sám sebe usvědčoval, že jsem největší grázl a zloděj,“ říká Mynář. Prý už má zkušenosti o rybníce v Osvětimanech, kde byla údajně zamlčena řada důležitých faktů. A doplnil, že celá záležitost je 13 let stará, takže fakta musel zpětně dohledat. „A už vůbec ne to, že bych tohle měl reportérům povídat v 8 ráno, když na mě čekají cestou do práce,“ zakončil své video Vratislav Mynář.

