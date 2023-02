V Haagu uznali nezávislost Kosova. A Rusové dostali „zelenou“. Exdiplomat vystoupil

reklama

„Putin od roku 2007 upozorňoval, že Rusko má své hranice, své červené linie, a jednou z těch linií bylo, že Ukrajina zůstane neutrální, že tam nebudou rozmístěny jaderné zbraně a že nebude z území Ukrajiny možno ostřelovat Moskvu. Například,“ uvažuje bývalý český diplomat, co vedlo k napadení Ukrajiny Ruskem.



Někdejší velvyslanec v Indii, Bangladéši, Nepálu, Maledivách, Japonsku a na Srí Lance v rozhovoru pronesl, že události na Ukrajině, jež v roce 2014 vedly ke svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, vnímá jakožto „státní převrat“ a tvrdil, že měla být podle jeho názoru „legální“ i ruská anexe ukrajinského Krymu, kterou přitom v roce 2014 odsoudila většina zemí světa. A v následné nezávazné rezoluci Valného shromáždění OSN sto států potvrdilo územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranicích a bylo tehdy též zdůrazněno i neuznání ruského referenda o nezávislosti Krymu, který byl předtím obsazen ruskými ozbrojenci.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

„Ukrajinci tím, že došlo k Majdanu, udělali státní převrat. Odtrhl se Krym, a to podle vlastní ústavy, bylo to legální. A předtím Mezinárodní soud v Haagu – tribunál, odsouhlasil nezávislost Kosova. A tenkrát Rusové, myslím, že to byl Lavrov, řekli, že tímto skončil svět uplatňování mezinárodního práva,“ vysvětloval Novotný v rozhovoru svůj pohled na to, proč Rusko napadlo sousední stát.



Sám však nečekal, že se Moskva rozhodne pro útok na celé území Ukrajiny. „Já jsem mylně předpokládal, že Rusové pořádají cvičení, aby ukázali zuby ve smyslu, podívejte, my už toho máme dost. Ale nikdy jsem nepředpokládal, že zaútočí,“ shrnul.



Souhlasí pak s tvrzením ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o uznání nezávislosti Kosova. Právě tímto krokem, dle Novotného, „přestalo platit mezinárodní právo, a začalo platit právo silnějšího“.



„Předtím byly tři pilíře. Zbytky Versailleských dohod: Na základě Versailleských dohod vznikla Jugoslávie a Československo, tyto státy se zhroutily, rozpadem Československa a válečným rozpadem Jugoslávie, takže z Versailleských dohod nezbylo vůbec nic. Zbývala Jalta, ale sjednocením Německa padla Jaltská dohoda, takže zbýval už jenom Helsinský protokol z jednání Východu a Západu, ve kterém bylo mnoho bodů, a jedním z nich bylo, že ‚právo na odtržení od státu má jenom celek, který je autonomní republikou‘.‘ Takže Sovětský svaz i Československo se rozpadly v souladu s Helsinským protokolem, protože my jsme byli federace. Sovětský svaz byl také federace, a federální součásti vyhlásily samostatnost.

Ale Kosovo bylo autonomní oblastí Srbska, nebyla to federální součást. A tím, že Mezinárodní tribunál v Haagu uznal nezávislost Kosova, se zhroutil veškerý systém mezinárodního práva. A také si všimněte, že dodnes pět zemí Evropské unie neuznalo nezávislost Kosova, a to Slovensko, Rumunsko, Kypr, Španělsko a Maďarsko, protože kdyby to uznaly, tak by Slováci museli dát jižní Slovensko Maďarům, Rumunsko by muselo dát Transylvánii, Kypr by přišel o severní Kypr, Španělsko o Katalánsko a Baskicko.

A Rusové řekli: ‚Tak, když Kosovo, tak proč ne Abcházie? Proč ne Jižní Osetie? Proč ne Podněstří?‘“ poukázal, co dalo Rusům „zelenou“ při jejich touze po území cizích států.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Exdiplomat v rozhovoru k napadení Ukrajiny tvrdil, že „Ukrajina chtěla zaútočit na Donbas, ale Rusové je předběhli“. „Podle mě na poslední chvíli,“ zmínil Novotný, podle nějž měla Ukrajina „o týden později připravenou ofenzívu na dobytí Donbasu, takže je Rusové předešli“.



Jak však následně Novotný uznal, nedokáže svá tvrzení nikterak podložit. „Bylo to v nějakých západních novinách,“ poznamenal, načež po dotazu na bližší informace o tomto zdroji sdělil jen to, že čerpá „z internetu“. „Normálně.“



Připustil však, že se kolem konfliktu šíří značné množství nejasných zpráv a domněnek. „První, kdo to odnese, je pravda. Takže obě strany fabulují; jak ruská, tak ukrajinská strana. Nikdo neví, jaké mají Rusové ve skutečnosti ztráty. A nikdo neví, jaké mají ztráty Ukrajinci. Kdo to ví? Nikdo. To můžete posuzovat jenom z toho, že například Rusové udělali mobilizaci. Mobilizovali 300 tisíc lidí. A teď všichni odhadují, že začne ofenzíva proti Ukrajincům, a Ukrajinci nevědí, jak se budou bránit,“ jmenoval bývalý diplomat Jaromír Novotný.

