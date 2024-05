V Partii řešili důchody. Ale když došlo na Ukrajinu, bylo zle

reklama

Hned v úvodu se přeli o důchodovou reformu, o které se bude v příštích dnech jednat ve Sněmovně. Kupka hned na úvod konstatoval, že o reformě jednali s opozicí. SPD s vládou pětikoalice jednala, hnutí ANO účast na jednáních odmítlo.

„Ta důchodová reforma neovlivní ty, co pobírají důchody teď. Ta důchodová reforma je třeba udělat pro příští generace,“ zdůrazňoval Kupka.

„Ta důchodová jakože reforma je pro nás jako celek nehlasovatelná,“ začal zostra Fiala s tím, že ministrovi práce Marianu Jurečkovi znovu a znovu nabízeli, jak v rámci důchodové reformy budoucí seniory pozitivně motivovat a ne jim osekávat peníze. „Pro nás jako pro opozici je důležité říkat lidem, že to nemusí být tak, jak to říká koalice, že ta pravda může být i jiná. My chceme lidem ukázat, že to jde udělat i jinak,“ pravil Fiala.

A Kupka se rozzlobil. Připomněl, že důchody v posledních letech významně rostly a už přesáhly 20 tisíc. „Pak není možné říkat, že chceme něco řezat, nebo krátit. To je totální dezinformace,“ soptil Kupka. „V roce 2023 je na jeden důchod 2,2 plátců. V roce 2050 to bude 1,5 plátce,“ pokračoval. Tato čísla podle něj ukazují, že důchodovou reformu je třeba provést.

„Jak bychom to řešili my? 300 miliard je v šedé ekonomice. Dalších 10 miliard je v insolvencích. A jak jste říkal, že jste zvedli důchody, tak to ne vy, ale to bylo podle zákona, který přijaly vlády před vámi. A vy jste se toho lekli a začali jste to stříhat,“ vrátil Fiala Kupkovi slovní úder. A pokud koalice vidí, že je důchodový systém v deficitu, může z Fialova pohledu udělat jednu věc. „Prostě nekupuje zbytečně stíhačky za 250 miliard a dejte něco na důchody,“ doporučil Kupkovi Fiala.

Kupka oponoval, že populační křivka může začít růst, protože se zlepší i bytová politika, v rámci chystané digitalizace stavebního řízení, aby lidé mohli rychleji bydlet a díky několika dalším věcem. „My jsme udělali řadu kroků k tomu, aby ekonomika rostla. A roste,“ zdůrazňoval do kamer Kupka.

„Neroste,“ kontroval okamžitě Fiala.

„Roste," trval si na svém Kupka.

A hned dodal, že koalice pracovala s dobrovolným sdílením vyměřovacího základu u mužů a žen. Což je dle Kupky opravdu o tom, aby manželé, kde mívají vyšší příjmy muži, měli dorovnané důchody.

„Pokud budete zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let, tak ten náš hlas prostě nedostanete. Pan Jurečka se mě ptal, co je pro nás červená linie a on ví, že je to zvyšování věku odchodu do důchodu. Ví, že pokud budeme vládnout, a já doufám, že ano, tak to zrušíme,“ konstatoval Fiala.

Kupka znovu vyrazil do útoku a konstatoval, že vláda přišla s konstruktivním návrhem, jak napříště zvyšovat důchody při vysoké inflaci nebo jiné krizi. „A bude to jednorázovým příspěvkem, který bude pro všechny stejný, což znamená, že pro ty chudší, bude příspěvek příznivější. A tady kdyby rozumná opozice řekla, že to je rozumný návrh a že to podpoříme, tak místo toho slyšíme, že toto je pro nás červená linie,“ zlobil se Kupka.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k válce na Ukrajině. Tomio Okamura označil režim ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za totalitní a podle Fialy to není přehnané.

Radim Fiala konstatoval, že Volodymyru Zelenskému vypršel po 21. květnu mandát, takže podle Fialy už fakticky není prezidentem.

Moderátorka Terezie Tománková na to konto poznamenala, že na Ukrajině je výjimečný stav kvůli ruskému napadení svobodné země a kvůli tomuto ruskému útoku prozatím neproběhly volby, což je přesně v souladu s ukrajinskou ústavou.

Kupka Fialova slova popsal krátce a jednoduše.

„To je propaganda Vladimira Putina. To je propaganda jako z kanálu Russia 1. Skutečnost je taková, že Rusové včera zaútočili na obchodní centrum. A my se snažíme Ukrajincům pomoci, aby se mohli bránit,“ vysvětloval realitu Kupka.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ještě jednou. Připravovanému zákonu o propuštění z práce bez udání důvodu. Podle Kupky to zpružní pracovní trh, což je z ministrova pohledu zásadní, ale podle Fialy je to stále velmi náročné. Připomínal, že kupříkladu v Dánsku sice mají podání výpovědi bez udání důchodu, ale lidé pak také mohou pobírat finanční pomoc od státu až 2 roky.

