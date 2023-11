V Praze demonstrace, Fiala odjel k Jurečkovu bratrovi. FOTO z kravína se nedá popsat

Místopředseda Rady České televize Pavel Matocha na Facebooku upozorňuje, že v den velké stávky a masivních protestů v Praze premiér Petr Fiala raději odjel do zemědělského družstva na Moravě, kterému šéfuje Lukáš Jurečka, bratr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Matocha se Fialovi vysmívá za fotku s igelitovými návleky, se kterými do kravína mířil.

Premiér Petr Fiala vyrazil v době, kdy po celém Česku a zejména v Praze protestují proti vládě tisíce lidí, raději na návštěvu zemědělského družstva Pooslaví Nová Ves. Jde o areál, kterému od roku 2010 šéfuje Lukáš Jurečka, bratr předsedy lidovců Mariana Jurečky.

Lidé se pozastavovali nad tímto výletem právě v den, kdy probíhá stávka a lidé dorazili demonstrovat před parlament. Zatímco ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se jim snažil čelit, premiér odjel na Moravu, kde navštívil soukromý podnik jeho bratra. „Tento program byl naplánován dlouhodobě dopředu. Nevím, proč bych měl přehodnocovat program, když jsem mezi lidmi. Já jsem tady mezi lidmi na Vysočině,“ vzkázal premiér s tím, že ke stávkujícím řekl vše už ráno na tiskové konferenci.

Matocha si tropí žerty zejména z Fialova outfitu, když premiér mířil do areálu kravína s igelitovými návleky. „Fiala v igelitu v kravíně… Na téhle fotce je všechno – Prahou dnes hřmí protestní demonstrace proti Fialově vládě a premiér si odjede prohlédnout kravín, který řídí brácha vicepremiéra Jurečky, jehož před pár dny Fiala ‚statečně a hodnotově‘ podržel před hladovějícími chartisty. A aby si neumazal polobotky, tak si vylepší outfit igelitovými návleky,“ uvedl Matocha a připomněl, že premiér minulý týden podržel Jurečku, za jehož odvolání drželi hladovku chartisté Jiří Gruntorád a John Bok.

Není bez zajímavosti, že družstvo Pooslaví Nová ves je štědrým příjemcem státních dotací, a to zejména z doby, kdy na Ministerstvu zemědělství seděl Marian Jurečka v Sobotkově vládě. Redakci ParlamentníchListů.cz při pročítání finančních údajů zaujalo, že objem přidělených dotací do Pooslaví se výrazně zvýšil poté, co do křesla ministra zemědělství usedl v roce 2014 Marian Jurečka.

Psali jsme: Bratr ministra Jurečky odmítá protekci při čerpání dotací. A popsal svou zkušenost s novináři

Lukáš Jurečka ale vysvětluje, že ve skutečnosti byla v roce nástupu jeho bratra na ministerstvo proplacena dotace za projekt, který běžel už čtyři roky. „Jedním z největších záměrů byl projekt výstavby bioplynové stanice ve výši cca 95 mil. Kč. Tento projekt se začal připravovat již v roce 2010. V červnu roku 2011 bylo požádáno o dotaci a výstavba stanice proběhla v roce 2012. Následně běžel zkušební provoz a teprve poté bylo možné požádat o proplacení dotace. Proto vidíte v roce 2014 navýšenou částku dotací,“ objasnil Lukáš Jurečka.

„Pokud se kohokoliv, kdo rozumí investičním dotacím, zeptáte, tak není možné zrealizovat takový projekt a čerpat dotace na takto velkou investici v roce, kdy se projekt začne připravovat. Tento projekt, od přípravy po proplacení dotace, trval téměř čtyři roky. Takže zde nevidím souvislost mezi projektem, který začal v roce 2010 a byl vyplacen družstvu POOSLAVÍ v roce 2014 a obdobím vlády, v níž působil Marian Jurečka,“ vyvracel Lukáš Jurečka souvislost s vedením jeho bratra na resortu zemědělství od roku 2014 do roku 2017.

