V Rusku ženou k soudu poslance. Při Putinově projevu si dal na uši nudle

„Michail Abdalkin, zástupce rady Samara (Rusko), poslouchal Putinův projev s nudlemi na uších,“ napsal k tomu na svůj twitter Anton Geraščenko, poradce ministra vnitra Ukrajiny a zakladatel Institutu budoucnosti. Následně objasnil i symbol nudlí na uších.

Mikhail Abdalkin, deputy of Samara council (Russia), listened to Putin's address with noodles on his ears.



"Hang noodles on ears" - idiom meaning to mislead or fool a person. "Don't hang noodles on my ears!" - means don't fool me, don't lie to me. pic.twitter.com/UfKyqN8gWs