V europarlamentu pečení vaření. Piráti, ale i ANO. A SPOLU? Shodné výsledky

V loňském roce se z českých europoslanců našli i tací, kteří chyběli při hlasování na plénu Evropského parlamentu ve více než třetině případů. Europoslanci Martina Dlabajová, která byla do EP zvolena za ANO, a Hynek Blaško, jenž byl zvolen do EP na kandidátce SPD, se neúčastnili hlasování až ve 34,5 % případů. Nejméně naopak chyběli zástupci Pirátů – ti v Evropském parlamentu nevynechali skoro žádné hlasování.

Jak však upozornil účet Europarlament přehledně s odkazem na data Evropského parlamentu, mnozí čeští europoslanci na hlasování do EP častokrát vůbec nepřišli.



„Rekordmany“ mezi českými europoslanci jsou Martina Dlabajová, která byla do EP zvolena jako nestranička za ANO, a Hynek Blaško, jenž byl do EP zvolen coby člen hnutí SPD, které však roku 2022 opustil. Oba dva chyběli až při 34,5 % hlasování.

Po Dlabajové a Blaškovi trojici českých europoslanců, kteří se nejvíce neúčastnili hlasování, uzavírá europoslanec ODS Evžen Tošenovský. Ten nebyl přítomen 32,7 % hlasování. Čtvrtý nejvíce absentující europoslanec byl Ivan David z SPD (29,1 % absencí) a pětici pak uzavírá Jan Zahradil (ODS) s 27,3 % a Radka Maxová, bývalá poslankyně ANO, která však hned krátce po svém zvolení do EP hnutí ANO opustila a rozhodla se reprezentovat za ČSSD Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D).

Rok 2023 byl v tomto volebním období druhý a zároveň poslední kalendářní rok, kdy poslanci hlasovali celý rok prezenčně. To znamená, že hlasovat mohli, pouze když byli přítomni v Parlamentu.



Absence českých europoslanců v hlasovacích dnech na plénu byla v roce 2023 následující. pic.twitter.com/6ocAOePd4X — Europarlament přehledně (@ep_prehledne) January 25, 2024

Kdo naopak při hlasování v Evropském parlamentu téměř nechyběl, byli pirátští europoslanci. Nejméně pak ze všech českých europoslanců absentovala Markéta Gregorová, která vynechala pouze 1,8 % hlasování. Její pirátský kolega Marcel Kolaja pak pouze 3,6 % a sdílel tak druhou pozici se zástupkyní lidovců v EP Michaelou Šojdrovou.



Velmi nízkou absenci, která činila 5,5 %, měli také europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09), Mikuláš Peksa (Piráti) a europoslanec ANO Ondřej Knotek.

Z českých europoslanců, kteří k hlasování na plénu nechodili příliš hojně rovněž v roce 2022, pak zaznívají dvě jména. Prvním je Ivan David, jenž chyběl při 26,9 % hlasováních a druhým Hynek Blaško, který nebyl přítomen v 25 % případů. Luděk Niedermayer a Marcel Kolaja pak v roce 2022 naopak skončili na druhé straně žebříčku, jelikož nevynechali žádný hlasovací den a měli nulovou absenci.

Data jsou k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. https://t.co/OtjlnKpM7c — Europarlament přehledně (@ep_prehledne) January 25, 2024

