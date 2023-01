V kampaních se lže a útočí, mně Zeman zfalšoval citát, vzpomíná kníže. Od vojáka Pavla očekává disciplínu

Bývalý prezidentský kandidát a dlouholetý politik Karel Schwarzenberg tvrdí, že Miloš Zeman byl v prezidentské volbě větší kalibr, než je Andrej Babiš. Tomu prý chybí politický instinkt a je to nadále v zásadě jenom podnikatel. Petr Pavel prý dělá svou kampaň dobře, ale mohl by ještě více využít svého smyslu pro humor, jako to vždy dělal končící prezident Miloš Zeman.

reklama

Schwarzenberg v rozhovoru pro CNN Prima NEWS srovnával svůj souboj o Hrad s Milošem Zemanem a aktuální prezidentské klání. A ze srovnání nevychází Andrej Babiš vůbec dobře. „Je to něco úplně jiného. Miloš Zeman je vysoce profesionální politik, který je velmi inteligentní, má politický instinkt, a musím říci, že to byl soupeř, který člověka opravdu bavil. Byl a dodnes to je zajímavý člověk, zkušenej borec. Kdežto Babiš je v zásadě podnikatel, o jehož metodách nechci mluvit. Je docela šikovný v politice, ale chybí mu politický instinkt, co měl Zeman,“ prohlásil Schwarzenberg.

Uznal, že ani Petr Pavel to nemá lehké, protože Babiš je silným soupeřem. „Generál to taky nemá lehké. Proti kandidátovi s neomezenými prostředky to není jednoduché. Ale myslím si, že zajímavější byl Miloš Zeman,“ uvedl, že Zeman byl přece jen těžší soupeř než Babiš.

Generál Pavel podle Schwarzenberga dělá svoji kampaň dobře a neopakuje chyby z dřívějších soubojů o Hrad. „Myslím, že to dělá docela dobře. Mnoho rad nepotřebuje, navíc má spoustu poradců. Snad vynechal tu chybu, kterou jsem udělal já, když jsem se příliš málo v poslední fázi kampaně soustředil na sever republiky, což bylo Zemanovo území. Měl jsem se tam víc snažit. Je také dobře, že se nenechá příliš vytočit jako při té poslední debatě, kdy byl krutě napadán Babišem, ale držel se,“ pochválil Pavla a vyčetl mu jediné. „On má generál Pavel docela slušnej humor, mohl by ho ukázat více,“ poradil Pavlovi.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komunistická minulost obou kandidátů prý není takovým problémem, jak někteří tvrdí. „Nesmíme zapomenout, že jsme tu minulost měli celkem 41 let. Je zatraceně málo lidí, kteří s tím neměli co do činění, nebyli tím dotčeni a zasaženi. Nechci to posuzovat, neboť jsem si žil jako prase v žitě venku. Výhrůžky nebo pokušení v tomto smyslu jsem nikdy necítil. Díval jsem se na to zvenčí, tudíž to nechci soudit, ale málokterým lidem, kteří tady žili a byli v denním kontaktu s komunismem, se podařilo být úplně čistými. To je naprosto jasné. A s odpuštěním, kdybych komunistickou minulost vyčítal všem, měl bych zatraceně málo možností, koho volit,“ vysvětloval svůj postoj Schwarzenberg a vyzval všechny, ať jdou k volbám.

Současná vyhrocená atmosféra Schwarzenbergovi připomíná jeho souboj o Hrad s Milošem Zemanem před deseti lety. „Nemyslím si, že je to teď o mnoho horší. Podívejte se, v poslední fázi u mě se dělaly podivné věci. Lhalo se a útočilo se ve všech kampaních. Například byla diskuse mezi Zemanem a mnou, on jeden můj citát vytrhl a úplně ho změnil. To byla působivá lež. Zkrátka využil můj citát a zfalšoval ho tak, aby ho mohl použít proti mně,“ zavzpomínal Schwarzenberg a dodal, že Andreje Babiše by sice neoznačil za zlo, ale je přesvědčený, že by Babiš měl špatný vliv na českou politiku.

Prezident totiž podle něj musí úzkostlivě dodržovat ústavu, což by Babiš nemusel po vzoru Miloše Zemana činit. „Prezident by se měl úzkostlivě a přesně držet ústavy. Ne ji používat jako gumičku a natahovat, jak je to jen možné. Opravdu je třeba dbát o ústavu. Myslím tím i ostatní politiky a je to jeden z nejdůležitějších úkolů prezidenta. Ale spíše to očekávám u generála Pavla, který je jako voják zvyklý držet disciplínu a držet se předpisů, než u člověka, který ve své byznysové kariéře vždycky něčeho dosáhl tím, že překročil meze,“ dodal Schwarzenberg a naznačil tím, koho bude volit.

Psali jsme: Šmarda podpořil Pavla, varuje před zlobou a nenávistí. Přátelé z ČSSD si ho prý v anketě vybrali také Tihle důchodci Babiše neberou. Natočili s nimi VIDEO Lež o smrti Pavla: Hnus, řekl Babiš. A padly i horší věci Přituhlo: Kalousek vynesl, co žádal Pavel. Hřebejk se zlobí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama