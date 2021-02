V pondělí se otevře a... Všechny JIP plné už za 20 dní. Mrazivě z ČT. Hejtmani bijí na poplach

Ve čtvrtek Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav. Veřejnost nyní chce vědět, co ji od pondělí čeká. Vláda se v pátek sešla a zatím jediné legislativní řešení, které má na stole, byl vzkaz pro hejtmany, že pokud požádají o vyhlášení nouzového stavu, bude jim vyhověno. V pátečních Událostech, komentářích na ČT24 předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) uvedl, že mezi hejtmany zatím nepanuje shoda. „Musíme se vyhnout bezvládí, lidé za to zaplatí daň,“ varoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) prosazující opětovné vyhlášení nouzového stavu. „Epidemie v rukou premiéra skončí katastrofou,“ namítal poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti), podle nějž se musí udělat revize opatření, která pro řadu lidí znamenají existenční problémy. Velmi se rozčílil kvůli lžím spojeným s převozy pacientů do Německa.

I po skončení nouzového stavu bude řada opatření platit. „Obávám se, že nouzový stav si řada lidí vykládá tak, že když skončí, vše se otevírá. Řada opatření bude platit. Pouze některá by se povolovala,“ uvedl Kuba, že se o postupu budou hejtmani radit ve svých krajích s hygienickými stanicemi. „Zda by měl nouzový stav zůstat, nebo zda budou kraje schopny epidemickou situaci zvládnout pouze na základě toho, co bude ovlivňovat ministerstvo, to budou hejtmani posuzovat v jednotlivých krajích,“ řekl.

Společně s hejtmanem Vondrákem se shodují, že je iluzorní představa, že hejtman je ten, kdo rozhoduje, jestli v Ostravě nebo v Českých Budějovicích bude otevřen ten nebo onen obchod. „Tak takhle to nestojí, je to odpovědnost vlády,“ zdůraznil Kuba.

Mezi hejtmany zatím nepanuje shoda, zda by měli požádat vládu o opětovné vyhlášení nouzového stavu. „Chceme zvážit, zda je opravdu nutností zavést nouzový stav, nebo ne. Každý na to máme jiný pohled a jinou situaci ve svém kraji,“ řekl Kuba. Situaci budou mezi sebou i s vládou řešit v sobotu, aby v neděli bylo jasno.

Je podle Kuby pravděpodobné, že během víkendu skutečně hejtmani požádají vládu o znovu vyhlášení nouzového stavu? „Nechci dělat předčasné závěry, je to vážné rozhodnutí. Potřebuji maximum podkladů, zítra s kolegy svolávám krizový štáb, chci slyšet jejich názor,“ zmínil, že se chce vyvarovat silných politických a mediálních prohlášení.

Na poznámku, že do konce současného nouzového stavu zbývají však dva dny a podnikatelé stále nevědí, co bude od pondělí platit, odvětil: „To je povinnost vlády. Ona nemá nouzový stav a ona jim musí říkat, co bude platit od pondělí, pokud nouzový stav dále platit nebude,“ zdůraznil Kuba opakovaně, že se nejedná o odpovědnost hejtmanů. „Nenuťme hejtmany: teď musíte něco říct vy, protože se koalice s opozicí nedohodla. To není fér,“ doplnil.

Naopak hejtman Vondrák má jasno – pokračování nouzového stav si přeje. „Oproti kolegům mám tu zkušenost s tím, že skončil nouzový stav, když jsme ho ještě potřebovali. Šlo o OKD, kdy jsme v rukou neměli jakýkoliv nástroj, jak situaci řešit. Nemohli jsme nařídit testování či zavření provozů OKD,“ zmínil, proč se podle něj ani nyní bez nouzového stavu Česko neobejde.

„V okamžiku, kdy skončí nouzový stav, se narušuje celý systém krizového řízení. Doporučení našeho krizového štábu je jednomyslné: požádat vládu opět o nouzový stav z toho důvodu abychom se vyhnuli bezvládí,“ pokračoval Vondrák.

Také on zmínil, že je mylná představa, že konec nouzového stavu znamená konec opatření. „Naopak, ta opatření jsou proces nezávislý; nouzový stav dává možnost udělat opatření přísnější a plošného charakteru. Co vidíme jako základní problém je ale to, že dojde k tomu, že nebude úplně funkční systém krizového řízení, který je v tento okamžik velmi důležitý,“ vyslovil Vondrák názor za celý svůj krizový tým.

Pokud by nouzový stav nebyl o víkendu znovu vyhlášen, jsou připraveni na to, že v jejich kraji se obchody znovu otevřou. „Obchody se budou moct otevřít, ale naštěstí zde bude možný režim, který zajistí, že nebudou otevřeny naplno. Podobné by to bylo u dalších provozoven i u lyžařských areálů,“ sdělil Vondrák.

„Tento benefit pro lidi má velký negativní dopad, bude nárůst reprodukčního čísla. Může se stát, že během dvaceti dnů budeme mít v kritickém stavu všechny jednotky intenzivní péče. Lide za to zaplatí daň,“ varoval Vondrák.

O dalším postupu při koronavirové epidemii bude dnes znovu jednat s hejtmany vláda.

Ke čtvrteční poslanecké bitvě o nouzový stav pak přidal komentář poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) – podle něj se není čemu divit, že premiér Babiš podporu pro jeho prodloužení nevyjednal. „Jednání vedl takovým způsobem, že bylo jasné, že není schopen epidemii zvládnout,“ kritizoval pirát vyjednávací schopnosti předsedy vlády.

„Pokud řízení epidemie bude dělat pan premiér, může to skončit jedině katastrofou. Už teď tu kvůli němu máme o deset tisíc mrtvých víc, než by bylo, kdyby v říjnu včas zasáhl,“ pokračoval pirátský poslanec.

Základní nyní je upravit protiepidemická opatření tak, aby dávala smysl. „Musí se klást důraz na jejich dodržování, místo jejich zpřísňování,“ prohlásil.

Tím, že opozice nouzový stav odmítla, se podle Ferjenčíka otevírá možnost revize současných opatření. „Pan premiér nebyl do tohoto ochoten jít bez toho, aby se stalo něco podobného. Byla to jediná šance, jak udělat restart a změnit přístup,“ řekl k odmítnutí prodloužení nouzového stavu ze strany opozice.

Spolu s tím se opozici podařilo Babiše dostat k jednacímu stolu. „Jedná s hejtmany o tom, co se dá dělat – a to je krok dopředu,“ řekl Ferjenčík, že pakliže by situace zůstala při starém, zcela jistě by skončila katastrofou.

Odmítá, že by opozice ve Sněmovně při odmítnutí prodloužení nouzového stavu udělala chybu – i přesto, že lékařské odbory a někteří hejtmani po znovu vyhlášení nouzového stavu doslova volají. „Nouzový stav lze vyhlásit i lokálně. Souhlasím s tím, aby byl v Karlovarském kraji, kde situace je katastrofální. Mimochodem i proto, že vláda znemožňuje převozy českých pacientů do Německa,“ připomněl Ferjenčík.

Není prý pravda, že by Němci limitovali počet českých pacientů, které jsou ochotní přijmout, jak tvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Německý velvyslanec explicitně řekl, že tam žádný takový limit není, přesto vláda převozy pacientů zakázala. Stačil by jeden telefonát. Vozí se lidé z Chebu do Českých Budějovic, místo pár kilometrů do Německa, kde jsou beztak čeští doktoři. Ty kecy o jazykové bariéře jsou totální nesmysl, jde jen o marketing premiéra, aby mu nikdo nemohl vyčítat, že Česku pomáhal někdo z Německa, jen kvůli téhle hrdosti,“ rozčiloval se poslanec Ferjenčík, jenž si nemyslí, že by bylo nutností mít nouzový stav na území celé republiky.

„Vláda si myslí, že když nastaví nějaké podmínky, které nevedou k dodržování pravidel, tak to zlepší tím, že zpřísní. Lidi u nás se nechovají hůř než Slováci, Rakušani nebo Němci. To je blbost! Jde o to, jak jsou pravidla nastavená,“ zmínil pirát, že lidé se rozhodují třeba podle toho, zda budou mít na nájem, když budou muset jít do karantény.

Přesně tak k tomu přistupuji ve zmíněném Rakousku. „Ani podniky u nás by neotevíraly načerno a neporušovaly by opatření, kdyby byly schopny přežít z kompenzací, které dostávají. To je rozdíl mezi námi a Rakouskem, kde přemýšlejí, jak zařídit, aby opatření fungovala, dodržovala se – a zároveň aby zaměstnanci a majitelé firem, které mají zavřeno, aby byli schopni přežít.

