V zastupitelstvu Pcher pokračují spory, starosta byl odvolán

Podle Mišky je třeba co nejdříve připravit projekt na novou školku, aby se dalo žádat o dotace, řekl dnes ČTK. Podle písemného vyjádření Mahovské na webu obce na projekt mateřské školky není žádný časový tlak ohledně termínů dotací, do kterých by obec musela projekt doložit. Podle bývalého starosty je ale třeba mít dokumentaci hotovou, aby v případě vypsání dotačních výzev bylo možné žádat, bez dokumentace to možné není.

Obec zvažuje dvě varianty, jednou je stavba školky na obecních pozemcích, druhá je stavba na pozemcích, které nyní patří soukromým vlastníkům. "Obě zatím diskutované varianty umístění mateřské školky nejsou prozatím připraveny pro veřejnou diskusi. Je nutné je ze strany zastupitelstva řádně zpracovat," uvedla Mahovská.

Současná školka má kapacitu 75 dětí, poptávka je ale zhruba o 25 dětí vyšší. Budova je podle bývalého starosty ve špatném technickém stavu. Stavba školky vyjde zřejmě na více než 30 milionů korun.

Zastupitelé se neshodnou ani ohledně výsledků auditu hospodaření obce, který ukázal pochybení zastupitelstva ještě před loňskými volbami, kdy obec vedl František Dufek. Šlo například o zadávání veřejných zakázek. Na posledním jednáním zastupitelé neschválili prošetření závěrů auditu a přezkumu hospodaření obce ani tendr na projektovou dokumentaci pro výstavbu školky.

Volby na podzim v obci vyhrálo hnutí Pchery jinak, získalo pět mandátů z devíti. Čtyři mandáty mělo hnutí SNK a zájmových svazů. V lednu členka zastupitelstva Lucie Jíchová vystoupila z hnutí Pchery jinak a vítěz voleb tak v zastupitelstvu ztratil většinu.

Psali jsme: Majerová Zahradníková (ODS): Děti chodí do školky stejně jako před reformou Kyjov má sedmdesát "olympijských" vítězů! Jablonec nad Nisou: Ve školce v Nové Pasířské přibude 24 míst Senátoři odmítnou povolit, aby do školek mohly chodit už dvouleté děti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk