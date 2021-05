VIDEO Bezmocní policisté utíkají před vzteklým davem. Afrika? Ne, Londýn

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 17% Většinou ano 21% Většinou ne 18% Nikdy 44% hlasovalo: 14207 lidí

Strážníci se dav snažili vyzvat k odchodu, přičemž nakonec zvolili metodu rozptýlení davu, načež začala šarvátka, která vyústila v to, že se policisté sami dali na ústup a chyceni za ramena postupně couvali před davem do chvíle, než se raději rozhodli uprchnout k jednomu okraji parku a schovali se za zábradlí.

Po určité chvíli následně strážníky vybavené pouze pendreky vystřídali již lépe vybavení policisté, kteří kupříkladu už mimo jiné disponovali dokonce i helmami.

Fotogalerie: - Londýn v předvečer referenda

Za útoky na policii a trestné činy narušení veřejného pořádku bylo podle metropolitní policie zatčeno pouze pět lidí.

Záběry zachycující napadení londýnských strážníků můžete zhlédnout zde:

Britská ministryně vnitra Priti Patelová odsoudila násilí na demonstraci jako „nesmyslné“ a zraněným důstojníkům popřála „rychlé uzdravení“.

Napadení strážníků opět otevírá pro Brity citlivé téma týkající se ozbrojování policistů. To se v poslední době otevírá čím dál častěji, zejména kvůli nárůstu terorismu a obětem z řad policistů.

Přestože se může zdát, že kvůli zvýšení počtu útoků noži a dalšími zbraněmi Britové chtějí, aby byl jejich policejní sbor co nejlépe vyzbrojen, není tomu tak úplně; někteří ukazují na téměř dvousetletou tradici neozbrojených pochůzkářů.

Běžní metropolitní policisté tak u sebe mohou mít jenom pendrek a pouta. Když jde do tuhého, mohou ještě v krajním případě využít pepřový sprej… Pak již strážníkům v případě přestřelky nezbývá než doufat, že je alespoň zachrání povinná neprůstřelná vesta s vysílačkou, a čekat na kolegy se zbraní, těch je přitom v zemi nedostatek – celá je má již v řádu nižších tisíců, a než se ve velkých městech dostanou na místo, může to trvat i deset minut. V odlehlých oblastech Spojeného království pak o mnoho déle.

I jeden útočník s nožem dokáže britským policistům bez výbavy pořádně zavařit:

Ve Spojeném království navíc policistům nemůže ani v případě teroristického útoku pomoci žádný z kolemjdoucích, jelikož v zemi panuje de facto zákaz civilního držení střelných zbraní a problémem může být i přechovávání nožíku na mazání másla. Pokud s ním půjdete na veřejnost, hrozí vám trest za držení sečné zbraně. Problémem však je, že útočníci, na rozdíl od policistů, nedbají rad k odzbrojování a na strategických místech v Británii, jako jsou letiště či dopravní uzly ve velkých městech, tak lze v posledních letech častokrát spatřit armádu – ta je na rozdíl od policistů plně vybavena.

V zemi s nejtvrdšími restrikcemi na držení zbraní tak policisté občas zabaví i šroubovák, nůžky či kleště. „Bezpečně zlikvidováno a odstraněno z ulic,“ pochvalovali si kupříkladu britští policisté v roce 2018 po zabavení v Česku běžného kutilského náčiní.

These items were found during a #weaponSweep near #MackworthHouse #AugustasSt during #OpSceptre . Safely disposed and taken off the streets pic.twitter.com/53HdeqMKu1

Jindy zase policisté sdílejí oddechnutí, že byly bezpečně zlikvidovány kuchyňské nože, vidlice na drůbež či lžička. Ani ta se tak dle britských mužů zákona „nedostane do špatných rukou“.

Yesterday we conducted weapons sweeps,dealt with a person injured from a van reversing on them, reported a burglary and collected all these from @scope charity shop who diligently didn’t want them to get into the wrong hands & disposed of correctly & safely pic.twitter.com/GNfxZd6iGd