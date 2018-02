VIDEO Jiří Drahoš vystoupil u Jana Krause. Zoufalý pokus předvést toho nudného slouhu moci jako osobnost, chytal se u televize za hlavu docent

Hostem středeční Show Jana Krause byl poražený kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Podle docenta Radima Valenčíka šlo o jeden z nejméně zajímavých rozhovorů, které Kraus ve své show s hostem vedl. „Bylo to nudný a až trochu trapný tím, jak se Kraus, poněkud marně, snažil z Drahoše vyrobit osobnost,“ napsal v komentáři na svém serveru.

Valenčík je přesvědčen o tom, že násilná politizace a účelové vyrábění image, o což se moderátor Kraus s Jiřím Drahošem v pořadu snažil, zcela vyzmizíkovala esprit, jenž činil rozhovory zajímavými. Současná moc si podle něj už jako své slouhy či poskoky nedovede vybrat skutečné osobnosti právě proto, že je nereformovatelná a bojí se lidí, kteří mají nezávislé myšlení. „Bylo to nudný a až trochu trapný tím, jak se Kraus, poněkud marně, snažil z Drahoše vyrobit osobnost,“ zhodnotil středeční díl.

Neúspěšný kandidát Jiří Drahoš se zde také vyslovil, že by nerad po tom všem odcházel, a pohrává si i s myšlenkou, že by založil novou politickou stranu. V reakci na toto vyjádření odkazuje Radim Valenčík na blog Pavla Makovce na serveru iDNES.cz, kde k tomuto Drahošovo nápadu napsal pár řádků, se kterými se prý Valenčík zcela ztotožňuje. „Zasvěcené účelové analýzy, dokazující, že tady prostor pro novou stranu není, ukazují, čeho se současné vládnoucí ‚elity‘ nejvíce bojí,“ uvedl a dodal, že tyto elity se bojí návratu skutečné politiky místo politikaření a vstupu nových autentických osobností do politiky namísto polovzdělaných kariéristů a jejich loutek, jejichž vystoupení na půdě parlamentu vyvolávají často hořký úsměv.

Celý nápad zkrátka Makovec vídí jako naprosto scestný. „Drahoš byl vždy slouha právě těch, kteří dovedli současnou politiku k ideovému a morálnímu vyprázdnění,“ citoval jeho slova Valenčík a dodal, že postavit Drahoše do čela pokusu o vytvoření nové strany v jistém směru shledává jako dobrý nápad. „Čím déle se podaří Drahoše zviditelňovat v politice, tím více bude každému zřejmé, v jakém rozkladu se nachází současná moc, které nezbývá než vsázet na osoby tohoto typu,“ uzavřel.

Drahoše v Krausově show přivítal dlouhý a bouřlivý aplaus plný výkřiků. Kraus ho přivítal „v prvním lidském pořadu“, Drahoš mu na oplátku přinesl svou knihu. Když si ujasnili několik problémů z chemie, začal Drahoš vykládat, jak mu spousta lidí začala naznačovat, že by měl zvážit kandidaturu na prezidenta. V publiku jej sledovala manželka Eva, kterou Drahoš vychválil, jak celou kampaň zvládla úžasně.

Postěžoval si na moderátora debaty na TV Prima Karla Voříška, od kterého prý očekával, že tu debatu „povede jiným směrem". Pak si postěžoval, že jeho protikandidát Miloš Zeman nejprve říkal, že třetí a další debata by byla nudná, a pak najednou udělal názorový veletoč. Jan Kraus chvíli na to vtipkoval, že až bude TV Barrandov mezi nejsledovanějšími televizemi, tak on bude žít v emigraci v Uruguayi.

Drahoš mu pak poskytl základní lekci jablunkovského dialektu, Krause zaujalo jedno slovo znějící sprostě, načež Jiří Drahoš debatu utnul slovy, že by nerad kazil mládež. Takže moderátor Kraus raději debatu ukončil.

